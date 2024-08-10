巴黎奧運馬拉松｜跑神傑祖基宣布告別奧運　「是跑得最差的一次」

獲譽為「跑神」的傑祖基（Eliud Kipchoge），在2016里約熱內盧及2020東京奧運連續兩屆在男子馬拉松奪金，今屆以39歲之齡希望成為首位在奧運馬拉松三連霸的跑手，惟最終未能完賽，他賽後直言這是他生涯最差的一次馬拉松，也不會再參加奧運。



傑祖基在30公里左右已不再跑、之後決定棄賽，《法新社》指他將跑鞋、號碼布和襪子送給賽道旁的支持者，再登上一架車，在歡呼聲下離開。

傑祖基（左）最終未能完成賽事。（路透社）

傑祖基其後受訪，指這場賽事是他表現得最差的一次：「這是我跑得最差的一場馬拉松，我從未試過DNF（未能完賽），但這就是人生。」他透露自己在20公里左右開始腰痛，「就如拳擊手，我被擊倒過，贏過，試過第二名、第八名、第十名、第五名，現在我跑不完了，但這就是人生。」

巴黎奧運成為傑祖基最後一屆奧運會。（路透社）

這位傳奇跑手接受奧運官方媒體訪問時，斷言不會再戰奧運，「（下屆）大家會見到我扮演不同的角色，也許去給其他跑手動力，但我不會再包（奧運）。」談到未來，他不置可否，「我不知道自己下一步是什麼，我要回家、坐下好好思考一下，自己在高水平跑賽的這21年，我也需要前進、參與一下其他。」

未來傑祖基還會否繼續跑？他也對《法新社》說：「未來三個月我會好好想想，我仍想試一試跑一些全馬賽事。」