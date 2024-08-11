巴黎奧運｜運動員收入不足　開設OnlyFans「賣相」情況或成常態

巴黎奧運進入尾聲，艾菲爾鐵塔上的五環璀璨動人，巴黎大皇宮的天幕，彷彿仍能勾起港人那兩晚見證港隊奪金的熱血與感動。

然而運動是一個殘酷行業，觀眾看到表面的光鮮，會為那些站在金字塔頂的運動員送上歡呼，其實背後不少人一直為收入而苦惱，更需通過OnlyFans售賣裸露內容謀生——當中包括奧運金牌得主。



加拿大美女撐竿跳選手Alysha Newman，在今屆巴黎摘下銅牌，她因賽後扭臀慶祝而爆紅，但更獲媒體注意的，是這名選手有開設OnlyFans，甚至還有「奧運特價」。

Alysha Newman奪得銅牌後，為她帶來不少關注。（Getty Images）

OnlyFans是一個訂閱型創作平台，創作者可通過向訂閱者收取月費獲利，特點是對成人內容十分開放，因此多被用作售賣成人內容，創作者可得訂閱費的八成作為收入。不過OnlyFans亦有規定，例如禁止偷拍、亂倫、人獸交、強暴等犯法內容。

Alysha Newman在Instagram有67.7萬粉絲，其個人主頁上便有OnlyFans的連結，平常月費為12.99美元（約101港元），現有「奧運限時特價」7.79美元（約60港元）；平時一次性訂閱三個月、半年及一年，會有25%至50%折扣。

Alysha Newman目前在Instagram擁有逾67萬粉絲。（Instagram）

這名30歲的運動員接受《紐約郵報》訪問時，對外界看法不以為然：「當然很多人對OnlyFans抱固有印象，我無法改變他們想法。不過它連繫我與很多粉絲，其他人的想法不會困擾我。我通過發布內容賺取金錢——你需要登入（付費訂閱）才能看到。這令我自信，也感覺良好。」

Alysha Newman並非個別例子，近年開設OnlyFans賺取收入的運動員愈來愈多，紐西蘭的划艇運動員Robbie Manson便是其中之一。他表示受前澳洲跳水選手Matthew Mitcham啟發，因而在該平台開設帳戶。

「我（在OnlyFans）的收入，是作為運動員的兩倍。」Robbie Manson接受路透社訪問時表示，自己是一名同性戀者，也有同為同性戀者的粉絲。他沒有透露自己發布了什麼內容，只形容是藝術裸照：「我不會說這適合所有人，但對其他運動員來說，這確實是一個機會。」

在OnlyFans頁面中，Robbie Manson表示他努力在藝術與專業之間尋找平衡。（Instagram）

美聯社訪問了不少有開設OnlyFans經驗的運動員，例如在奧運四奪獎牌的英國跳水運動員拉夫爾（Jack Laugher）、其隊友李爾（Matty Lee）、上文提及的Matthew Mitcham、墨西哥跳水運動員Diego Balleza等等。

拉夫爾曾在2016奧運奪金，卻仍將OnlyFans的收入形容為「生命線」。他此前曾向《紐約郵報》透露，自己作為世界前三的跳水運動員，每年收入只有2.8萬英鎊（約27.8萬港元）；Matthew Mitcham表示在OnlyFans的收入，是他作為頂級運動員的3倍。

拉夫爾曾在里約奧運奪金，但他亦為收入苦惱。（Getty Images）

Diego Balleza是較悲情一位，為進軍奧運及支撐家庭支出，他在2023年開設OnlyFans，但最後未能取得前往巴黎的資格，因此打算將該帳號關閉：「我確信沒有運動員是因為喜歡（賣相）才這麼做，唯一（開設OnlyFans）原因是你需要它。」

當然，有不少運動員因此而遭受閒言閒語，李爾便在其OnlyFans上標註：「我是英國跳水運動員，不是色情明星。」

報道續指，運動員組織Global Athlete總幹事Rob Koehler，批評國際奧委會每年收入高達17億美元（約132.5億港元），卻拒絕為參加奧運的運動員頒發獎金，又逼使他們放棄肖像權，有不少運動員連住所租金都無法負擔。

奧運光鮮背後，隱藏不為人知辛酸。（Getty Images）

頗為諷刺的是，美聯社表示OnlyFans在一份聲明中，明確支持一眾運動員：「OnlyFans幫助他們，支持其訓練及生活支出，為這些運動員提供取得成功的工具。」

巴黎奧運舉行的這兩周，其實大家也能從不少新聞網站看到類似新聞，例如美國擲鐵餅選手Veronica Fraley，便因為無法交租，需要在網上求助，並非人人都能找到副業，或是願意在OnlyFans賺錢。

至於為什麼是OnlyFans，而不是眾籌網站GoFundMe？Matthew Mitcham表示運動員不希望「攤大手板」：「在OnlyFans，運動員是提供『產品』或是『服務』，然後獲得金錢，這讓運動員成為經營者（entrepreneurs）。」