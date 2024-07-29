巴黎奧運．籃球︱杜蘭特滿血回歸　後備上陣領美國輕取塞爾維亞

巴黎奧運男子籃球賽事星光熠熠的美國隊首度登場，以實力消除外界懷疑，110：84輕取祖傑（Nikola Jokić）領軍的塞爾維亞旗開得勝，後備上陣17分鐘三分球百發百中的杜蘭特（Kevin Durant)最為搶鏡，而史提芬居里（Stephen Curry）亦終於為美國隊在奧運出場。

美國「夢幻隊」在熱身賽幾乎被南蘇丹擊敗，傷患纏身的杜蘭特在奧運前5場熱身賽全數避戰，引來外界質疑他為何入選，今場他以表現證明身價。



巴黎奧運．籃球︱杜蘭特「滿血回歸」，後備上陣領美國輕取塞爾維亞。（Getty Images）

居里首度奧運出場 杜蘭特滿血回歸

美國隊對南蘇丹全靠勒邦占士力挽狂瀾，才不至落敗保住面子，其他幾場熱身賽的表現，亦大都贏得有欠說服力，奧運分組賽首仗便要面對實力更強的對手塞爾維亞，外界都帶點不懷好意地期待——美國隊會不會終於輸掉比賽？

今屆夢幻隊第一個感動位，是36歲的居里終於首度在奧運出場，他與占士、卜克（Devin Booker）、艾比迪（Joel Embiid）、賀利迪（Jrue Holiday）正選出場。美國在首節初段並無優勢，塞爾維亞大部分時間領先，杜蘭特後備上陣立即起作用，美國隊由落後14：20到追平，之後便一到領放到完場，第一節完美國領前25：20。

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杜蘭特17分鐘已獲全場最高分

杜蘭特頭兩節起手8射全中，當中包括5記三分球，全場僅上陣17分鐘便收穫全場最高的23分，領軍以110：84輕取塞爾維亞。占士上陣27分鐘獲21分、9助攻、7籃板，居里21分鐘得11分，三分球7射3中；塞爾維亞主將祖傑獨力難支，他獲得20分、8助攻和5籃板，三分球6射僅1中。

賽後杜蘭特自言手感良好，「籃球離開我雙手感覺很好，我當然想完美地完成比賽」，今仗他全場9射8中，帶點美中不足，不過他連月受到傷患困擾，4月下旬左小腿肌肉受傷，自鳳凰城太陽季後賽首圈出局後便沒有出場比賽，美國隊5場奧運熱身賽亦全數缺陣。他在上周三出席美國隊熱身，趕及今仗復出上陣，他說現在患處已無痛楚，他亦以表現證明為何卡爾教練堅持要選入他。

杜蘭特是美國隊史上得分王，今次是他第四次出席奧運，先後已贏得2012、2016和2020三屆奧運金牌，絕對是美國隊內的定海神針。