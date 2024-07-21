奧運．籃球｜勒邦占士最後8秒救亡　美國隊熱身賽1分險勝南蘇丹

巴黎奧運本周五便開幕，美國奧運籃球隊也在一連多場熱身賽把握機會備戰，然而周六對奧運同組對手南蘇丹，竟幾乎落敗，全憑勒邦占士（LeBron James）救亡。



南蘇丹在2011年才正式獨立及獲國際社會承認，立國僅13年，是目前「最年輕」國家，2021年的國內人均生產總值也排在全球第189位，屬倒數第4名，比朝鮮、索馬里更低，其籃球國家隊球員絕大多數都在外地出生成長，但因父母的緣故擁有南蘇丹國籍。

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美國奧運籃球隊在熱身賽對南蘇丹。（Getty Images）

這場美國對南蘇丹的奧運熱身賽在英國倫敦舉行，也被視為一場實力懸殊的賽事，畢竟南蘇丹球員雖然多是在外地職業聯賽落班，但都是水平較低的聯賽，除了NBA G League，也有中國的CBA、澳洲的NBL、加拿大的CEBL等等，也有來自美國大學聯賽（NCAA）的球員，賽前外界普遍認為雲集NBA球星的美國隊能大勝一場。而美國隊除了占士，艾比迪（Joel Embiid）、居里（Stephen Curry）、賀里迪（Jrue Holiday）、卜克（Devin Booker）都正選。

南蘇丹球員名氣不及美國隊，但打得相當勇悍。（Getty Images）

不過賽事僅打了第一節，就已令人跌破眼鏡，南蘇丹雖然曾落後0：8，但憑着準繩的三分球迎頭趕上，加上鬥志、體力攻守轉換速率俱佳，第一節結束時，便領先26：24，第二節，美國隊更是完全遭壓制，南蘇丹到半場已領先58：44，分差拉開到14分，到第三節末段，美國隊才得以反壓對手81：76。

但戰況到第四節仍相當緊湊，最後20秒，南蘇丹的JT托爾（JT Thor）的3分球助球隊再度超前至100：99，然而餘下8秒時，勒邦占士自行突破上籃，終令美國隊以101：100險勝。

Carlik Jones（左）是NBA G League MVP。（Getty Images）

南蘇丹令美國贏得狼狽，表現突出的球員也惹來關注，當中獲全場得24分的Marial Shayok在加拿大出生，曾在2019年NBA選秀在第二輪獲選中，並曾為76人打過4場比賽，目前在CBA的山東高速麒麟落班，他全場3分球12次起手6中；而在美國出生的Carlik Jones曾參加2021年的NBA選秀但未獲選中，此後曾跟獨行俠和金塊簽過10天合約，及後曾加盟公牛並出戰G League，成為2023年G League MVP，目前在塞爾維亞的KK Partizan效力。

至於美國的「救世主」占士，則將賽果輕輕帶過：「老實說，我寧願這樣子，好過大炒對手，最少我們受到了考驗。」