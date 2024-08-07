巴黎奧運｜美國男籃大勝巴西闖四強　占士眼角遭擊中再遇尷尬一幕

巴黎奧運男子籃球八強，大熱門美國「夢幻隊」以122：87輕鬆大勝巴西，晉級四強，將與塞爾維亞爭奪決賽席位。

「大帝」勒邦占士（LeBron James）第三節在籃底被打中眼角，狀甚痛楚，其後返回更衣室治理傷勢。當占士返回球場時，看台傳來一陣歡呼聲，原來與他無關。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



如何平衡各位球星的上陣時間，是卡爾教練的最大課題。（路透社）

擔任美國隊主帥的卡爾教練，麾下粒粒皆星，難免有幸福的煩惱，但他真正的煩惱不是戰術方面，而是如何平衡各位球星的上陣時間，在卡爾教練的精心調動下，除了「新仔」哈利貝頓（Tyrese Haliburton），其餘球星皆上陣超過10分鐘。

美國「夢幻隊」三場小組賽輕鬆全勝出線，與巴西爭奪四強席位，今仗先派出兩大球星勒邦占士及史堤芬居里領軍，首節已拉開分差至12分，即使曾經在第二節被收窄至8分，夢幻隊隨即發力，最後4分10秒狂轟20分，優勢一下子擴大至27分，美國男籃未有再給予機會巴西追近，結果大勝35分，以122：87輕取巴西，在8月9日凌晨3點鬥塞爾維亞爭入決賽。

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上陣約17分鐘的勒邦占士，交出12分﹑9個助攻﹑4個籃板，在提早「放入雪櫃」的賽事，數據已不再重要，但這名39歲的超級球星依然成為主角。戰至第三節，占士在籃底爭搶籃板，不慎被對手擊中左眼眼角，他一直按着傷處，狀甚痛楚，其後退下火線，返回更衣室治理傷勢。

勒邦占士被打中左眼眼角，狀甚痛楚。（路透社）

占士的左眼眼角明顯腫起。（Getty Images）

占士的眼角明顯腫起，卡爾教練透露占士在更衣室縫了4針，隨後返回場上坐在後備席，當時大局已定，「大帝」都未有再度上場。

觀眾席傳來一陣歡呼聲，大帝立即做出招牌手勢回應，但隨後才發現，看台不斷高叫的不是「LeBron」，而是「Léon」，正是今屆為法國泳隊贏得4金的「新水神」馬爾尚（Leon Marchand），這名法國國家英雄亦有向在場的支持者揚手致意。