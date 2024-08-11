香港奧運獎金勁升｜從李麗珊金牌開始　今年豐厚足以full pay買樓

巴黎奧運在8月11日閉幕，贏得金牌的江旻憓及張家朗將分別獲「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」頒發600萬獎金。回顧香港奧運運動員的獎金計劃，李麗珊在1996年贏得阿特蘭大奧運滑浪風帆金牌，獲頒100萬獎金。

時隔28年，如今的金牌獎金已經是當年的6倍。當年正值樓價升勢，李麗珊的獎金未必買得起嘉湖山莊兩房，而今年張家朗、江旻憓的獎金輕鬆「full pay」買嘉湖山莊。

銀牌、銅牌及4至8名的獎金皆有增長。在2004年雅典奧運，「乒乓孖寶」高禮澤與李靜贏得男雙銀牌，獲頒120萬獎金，到今屆團體銀牌獎金已升至600萬。「牛下女車神」李慧詩在2012年倫敦奧運女子競輪賽摘銅，獲得75萬獎金，到今屆個人銅牌獎金已翻倍至150萬。



【從1996年至2021年香港奧運獎牌得主（按圖放大）】

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優秀運動員奬勵計劃於1994年成立，向參加大型運動會的本地獎牌運動員提供獎金。恒生銀行由1996年起贊助，2016年那屆奧運改由賽馬會贊助，到上屆東京奧運改由恒基，至今屆奧運回歸賽馬會。

1996：金牌獎金100萬

翻查報道，在1996年阿特蘭大奧運，「風之后」李麗珊為香港贏得史上首面奧運獎牌，於女子滑浪風帆奪金，她當年獲頒100萬金牌獎金。

在巴黎奧運，李麗珊擔任HOY TV的評述員。

2004年：團體銀牌獎金120萬

在20年前的2004年雅典奧運，港隊贏得史上第二面獎牌，「乒乓孖寶」高禮澤與李靜贏得男雙銀牌，獲「恒生優秀運動員獎勵計劃」頒發120萬。

此外，奧運第4至8名的運動員亦有獎金，個人賽有5萬，團體則有10萬。當年獲4至8名獎金的港將包括羽毛球的王晨、乒乓球的高禮澤、梁柱恩、桑亞嬋、帖雅娜及滑浪風帆的李麗珊。該屆合共頒發了156萬。

李靜現任香港乒乓隊總教練，在巴黎奧運帶隊出征。（袁志浩攝）

2008年：個人賽前16名獎金5萬

在2008年北京奧運，未有香港運動員贏得獎牌，「恒生優秀運動員獎勵計劃」因而擴大至前16名運動員，個人賽得5萬，團體則有10萬，多名運動員獲得獎金，包括羽毛球的王晨、單車的黃金寶、黃蘊瑤分別得5萬。

當年還有破香港紀錄獎金，每項派2萬，得獎者有歐鎧淳、韋漢娜及蔡曉慧。包括前16名及破香港紀錄獎金，該屆合共向運動員頒發95萬。

2012年：銅牌獎金75萬

在2012年倫敦奧運，「牛下女車神」李慧詩於女子競輪賽摘銅，獲「恒生優秀運動員獎勵計劃」頒發75萬獎金。這一屆奧運，4至8名獎金翻倍，個人賽有10萬，團體的有25萬。獲10萬的個人項目運動員包括羽毛球的葉姵延及乒乓球的江天一，而隊際項目得獎隊伍包括男子乒乓球隊（江天一、梁柱恩、唐鵬）以及女子乒乓球隊（姜華珺、李皓晴、帖雅娜）。該屆合共向運動員頒發145萬。

來到今屆的巴黎奧運，李慧詩為HOY TV常駐主持。

2016年：金牌獎金300萬

在2016年里約奧運，相關獎勵計劃改由賽馬會贊助，若有香港運動員於個人項目贏得金牌將可獲頒發300萬，銀牌和銅牌得主則分別獲150萬和75萬；在隊際項目獲得金、銀和銅牌的隊伍，則分別可獲420萬、210萬，及105萬。可惜，那一屆港隊沒有獎牌，

因此，做法如北京奧運，獎勵計劃擴大至前16名運動員。個人項目方面，張家朗、江旻憓、何詩蓓在那一屆都獲頒18.8萬獎金。團體方面，當年謝影雪拍潘樂恩打女雙，兩人獲得26.2萬獎金。伍家朗、李慧詩、黃鎮廷、杜凱琹等那一屆都有獎金。那一屆，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」共派了402.2萬獎金。

2021年：金牌獎金500萬

2021年舉行的東京奧運，相關計劃由恒基贊助，名為「恒基精英運動員嘉許計劃」，獎金明顯提升。個人賽金牌得主由300萬升至500萬，加幅超過6成，而團體賽金牌更由420萬加至1000萬，升幅接近1.4倍。團體的獎金固定地是個人獎金的一倍。此外，個人賽殿軍獎金加至62.5萬，第5至8名亦有31.25萬。在港隊勇奪1金2銀3銅下，「恒基精英運動員嘉許計劃」共派出1937.5萬。

東京2020奧運會香港傑出運動員現金奬勵（港元）：

金牌：500萬/個人、1000萬/團體

銀牌：250萬/個人、500萬/團體

銅牌：125萬/個人、250萬/團體

第4名：62.5萬/個人、125萬/團體

第5至8名：31.25萬/個人、62.5萬/團體



巴黎奧運劍擊女子個人重劍金牌江旻憓。（路透社）

2024年：金牌獎金600萬

2024年巴黎奧運，獎勵計劃由賽馬會贊助「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」，獎金金額比東京奧運再增加兩成。個人賽金牌加至600萬，團體賽金牌加至1200萬，為28年前李麗珊金牌獎金的6倍。個人賽銀牌加至300萬，團體賽銀牌加至600萬，為20年前「乒乓孖寶」奪銀的5倍。個人賽銅牌加至150萬，團體賽銅牌加至150萬，為12年前李慧詩摘銅的一倍。

在第8名獎金方面，20年前個人賽只有5萬，今屆有37.5萬；20年前團體賽有10萬，今屆則有75萬，增幅甚至比三甲獎金更多。

巴黎奧運劍擊男子個人花劍金牌張家朗。（路透社）

巴黎2024奧運會香港傑出運動員現金獎勵（港元）：

金牌：600萬/個人、1200萬/團體

銀牌：300萬/個人、600萬/團體

銅牌：150萬/個人、300萬/團體

第4名：75萬/個人、150萬/團體

第5至8名：37.5萬/個人、75萬/團體



巴黎奧運，何詩蓓在女子100自及200自贏得銅牌。（路透社）

運動員奧運獎金的升幅，也跑贏香港樓市升幅，據中原地產的「中原城市領先指數」，1996年7月時是64.55，而今年7月為141.11，升幅為1.19倍。

在1996年7月，太古城平均呎價為6361元，而今年7月的平均呎價為14171元，升幅為1.23倍。

在1996年7月，德福花園平均呎價為4850元，今年7月為10386元，升幅為1.14倍。

奧運金牌獎金由100萬加到600萬，升幅為5倍，幅度跑贏香港樓價。

據報，天水圍的嘉湖山莊麗湖居3座極低層F室，實用面積442平方呎，兩房間隔，在1996年一手價格121.8萬。當年李麗珊的金牌獎金也不足以「full pay」買兩房嘉湖山莊。

以今屆張家朗、江旻憓的600萬金牌獎金，未必想買樓齡已經接近33年的嘉湖山莊，較新的「大西北」大型屋苑如屯門Novo Land，最新3B期的441呎兩房單位，成交價約500萬至530萬，金牌獎金算是可以「full pay」。

香港歷屆奧運獎牌



金牌：李麗珊（1996阿特蘭大奧運/女子滑浪風帆）

銀牌：李靜/高禮澤（2004雅典奧運/乒乓球男雙）

銅牌：李慧詩（2012倫敦奧運/場地單車女子競輪賽）

金牌：張家朗（2020東京奧運/劍擊男子花劍個人）

銀牌：何詩蓓（2020東京奧運/游泳女子200自）

銀牌：何詩蓓（2020東京奧運/游泳女子100自）

銅牌：李皓晴/杜凱琹/蘇慧音（2020東京奧運/乒乓球女團）

銅牌：劉慕裳（2020東京奧運/空手道女子個人形）

銅牌：李慧詩（2020東京奧運/場地單車女子爭先賽）

金牌：江旻憓（2024巴黎奧運/劍擊女子重劍個人）

金牌：張家朗（2024巴黎奧運/劍擊男子花劍個人）

銅牌：何詩蓓（2024巴黎奧運/游泳女子200自）

銅牌：何詩蓓（2024巴黎奧運/游泳女子100自）

