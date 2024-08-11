巴黎奧運｜卡莉芙捲性別爭議屢遭網暴　奪金後即牽頭訴諸法律

今屆巴黎奧運女子拳擊，阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif），及中華台北的林郁婷被捲入性別爭議風波，縱使國際奧委會（IOC）一再為兩人辯護，仍未能平息外界爭議。

卡莉芙代表律師表示，該名拳手已決定提出法律訴訟，「為正義、尊嚴及榮譽而戰」。



周六的女子66公斤級別拳擊決賽，卡莉芙以5：0大勝中國拳手楊柳奪金；之後林郁婷在57公斤級別封后，網絡上仍有大批網民對兩人以「變性人」、「雙性人」相稱，繼續指兩人「擁有男性獨特染色體」。

爭議聲中，卡莉芙贏下女子66公斤級別拳擊金牌。（路透社）

卡莉芙代表律師Nabil Boudi向路透社表示，在當地時間周五決定展開訴訟，卡莉芙為其遭遇申訴：「社交媒體上所有關於我的言論都是不道德的，我希望改變世人的想法。」

法國媒體France24報道，Nabil Boudi發出聲明，表明已就卡莉芙遭受的嚴重網絡暴力，向巴黎檢查官申訴：「拳擊手卡莉芙決定展開一場新的戰鬥，為正義、尊嚴及榮譽而戰。」

卡莉芙認為自己遭受不道德對待，決定訴諸法律。（路透社）

這名律師形容，卡莉芙今次遭受不公，將會成為今屆奧運最大污點：「這場訴訟會確認誰是這場仇女、種放主義及性別歧視事件的幕後黑手，亦會關注那些在網絡上助長這次私刑的人。」

法國《世界報（Le Monde）》指，這次訴訟針對社交平台X（前稱Twitter），Nabil Boudi在起訴書中表示，「重要的政治人物」在X上惡意猜測，因此「獲得超過1億次瀏覽量」。這名律師形容，這場無法阻擋的爭議，讓該名25歲阿爾及利亞拳手在今次奧運，面對真正的「磨難」。

美國CBS稱，另一名被捲入性別爭議風波的拳手林郁婷，亦考慮加入今次訴訟。