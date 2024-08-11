巴黎奧運2024｜香港運動員獎金一覽　賽前加碼兩成惟派出獎金減少

巴黎奧運今日（8月11日）閉幕，香港運動員獲得2金2銅的佳績，「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」將向獲得前8名的香港運動員共發放超過1700萬港元獎金。獲得金牌的江旻憓及張家朗分別得600萬獎金，獲得兩銅的何詩蓓得300萬，另外黃鎮廷、杜凱琹、鄧俊文、謝影雪及盧蔚豐都有獎金落袋。

雖然今屆獎金比上屆「加碼」兩成，但今屆的獎牌數目減少，亦較少運動員入到前8名，所以總獎金反而略低於上屆東京奧運。



張家朗連續兩屆奧運贏得金牌。（路透社）

巴黎奧運前，「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」宣布獎金比上屆奧運的獎金增加兩成，個人金牌獎金由500萬加至600萬，第5至8名個人獎金亦由31.25萬加至37.5萬。

巴黎2024奧運會香港傑出運動員現金獎勵（港元）：

金牌：600萬/個人、1200萬/團體

銀牌：300萬/個人、600萬/團體

銅牌：150萬/個人、300萬/團體

第4名：75萬/個人、150萬/團體

第5至8名：37.5萬/個人、75萬/團體



巴黎奧運獲「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」獎金運動員：

江旻憓（女子重劍個人賽金牌｜劍擊）：600萬

江旻憓（路透社）

張家朗（男子花劍個人賽金牌｜劍擊）：600萬

張家朗（路透社）

何詩蓓（女子100米自由泳銅牌｜游泳）：150萬

何詩蓓（女子200米自由泳銅牌｜游泳）：150萬

何詩蓓（路透社）

黃鎮廷、杜凱琹（混雙第4名｜乒乓球）：150萬

黃鎮廷（右）、杜凱琹（路透社）

鄧俊文、謝影雪（混雙第5名｜羽毛球）：75萬

鄧俊文（右）、謝影雪（路透社）

盧蔚豐（男子68公斤以下級第7名｜跆拳道）：37.5萬

盧蔚豐（路透社）

按港隊在巴黎奧運的成績，「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」預計會發放1762.5萬港元獎金。雖然今屆港隊史無前例地單屆贏得兩金，共得2金2銅4面獎牌，但總獎牌比上屆的6面（1金2銀3銅）少，而且打入前八名的運動員亦比上屆少，故此總獎金比上屆略少。

獲得金牌的江旻憓及張家朗分別得600萬獎金，獲得兩銅的何詩蓓得300萬。此外，張家朗的母校林大輝中學，透過林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃，向他頒發「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」一半金額的獎金，即300萬元，張家朗至少得900萬元。

非獎牌運動員方面，黃鎮廷、杜凱琹在乒乓球混雙得殿軍，兩人合共得150萬。鄧俊文、謝影雪打入羽毛球混雙八強，兩人合共得75萬。首戰奧運的跆拳道代表盧蔚豐以第7名完賽，亦會獲得37.5萬獎金。

東京奧運獲「恒基精英運動員嘉許計劃」獎金運動員：

鄧俊文、謝影雪（混雙第4名｜羽毛球）：125萬

李慧詩（女子爭先賽銅牌｜場地單車）：125萬

在東京奧運，李慧詩摘得銅牌。（路透社）

李慧詩（女子競輪賽第8名｜場地單車）：31.25萬

張家朗（男子花劍個人賽金牌｜劍擊）：500萬

在東京奧運，張家朗贏得香港史上第二面奧運金牌。（高詩琦攝）

張家朗、蔡俊彥、張小倫、吳諾弘（男子花劍團體賽第7名｜劍擊）：62.5萬

江旻憓（女子重劍個人賽第5名｜劍擊）：31.25萬

在東京奧運，江旻憓8強出局，未能爭逐獎牌。（楊宇翹攝）

江旻憓、佘繕妡、連翊希、朱嘉望（女子重劍團體賽第7名｜劍擊）：62.5萬

劉慕裳（女子個人形銅牌｜空手道）：125萬

在東京奧運，劉慕裳出戰女子空手道個人形銅牌戰。（楊宇翹攝）

何詩蓓（女子100米自由泳銀牌｜游泳）：250萬

何詩蓓（女子200米自由泳銀牌｜游泳）：250萬

陳晞文（女子RS:X板第8名｜滑浪風帆）：31.25萬

陳晞文以8名完成東京奧運。（路透社）

杜凱琹（女子單打第5名｜乒乓球）：31.25萬

杜凱琹、蘇慧音、李皓晴（女子團體銅牌｜乒乓球）：250萬

黃鎮廷、杜凱琹（混雙第5名｜乒乓球）：62.5萬

在東京奧運，「恒基精英運動員嘉許計劃」發放了1937.5萬港元獎金。

東京2020奧運會香港傑出運動員現金奬勵（港元）：

金牌：500萬/個人、1000萬/團體

銀牌：250萬/個人、500萬/團體

銅牌：125萬/個人、250萬/團體

第4名：62.5萬/個人、125萬/團體

第5至8名：31.25萬/個人、62.5萬/團體

