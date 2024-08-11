巴黎奧運女排決賽美國對意大利　左右金牌誰屬的兩個男人

巴黎奧運女子排球決賽由上屆冠軍美國迎戰進步神速的意大利，雙方球員和打法各有特點，最終左右金牌誰屬的卻是兩個男人——美國女排主教練基拉利（Karch Kiraly）以及意大利傳奇主帥維拿斯高（Julio Velasco）。



基拉利教練領美國力爭衛冕。（路透社）

美國女排 - 「男版郎平」領軍力爭衛冕

奧運往績：1屆金牌（2020）、3屆銀牌（1984、2008、2012）、2屆銅牌（1992、2016）

世界排名：5

主教練：基拉利（Karch Kiraly）



上屆金牌班底再加入新血

美國女排在奧運總是欠缺一點什麼，11次入圍，5次上頒獎台，直到第12次終在東京擊敗宿敵巴西，首奪奧運金牌，2012年起執教的基拉利（Karch Kiraly）教練開心得哭起來。

美國隊沒有巨星級球員，勝在體能好又注重整體配合，基拉利教練猶如「男版郎平」，球員年代已代表美國男排兩度贏得奧運金牌，1996年轉戰沙排也奪金，東京奧運領美國女排奪金後，他成為繼郎平後第二位能以球員和教練身份皆贏過奧運排球金牌的人。

美國女排連續兩屆入決賽。（Getty Images）

基拉利四強領軍智取巴西

美國到巴黎力求衛冕，基拉利挑選出一個以上屆金牌班底為主力，加上4位新血的組合，8位金牌成員之中，大槌手拿臣（Jordan Larson）復出第4度戰奧運，另一主攻曲克（Kelsey Robinson Cook）也第三度出戰，另有6人第二度參賽，二傳手卡蓮妮（Lauren Carlini），主攻布琳瑪（Kathryn Plummer）、史堅娜（Avery Skinner），副攻列迪姬（Dana Rettke）均為初戰奧運 。基拉利期待以這個強大陣容，再爭金牌。

事實證明他眼光獨到，布琳瑪和史堅娜兩位奧運「新丁」表現光芒四射，37歲的「大師姐」拿臣今屆退居二線，在場邊支援隊友、輔助基拉利教練，關鍵時刻又能換上場發球或穩定軍心。準決賽對宿敵巴西，雙方實力不相伯仲，要鬥至第五局分勝負，基拉利的換人調動及時機果斷大膽，成一大分野，終以局數3：2勝出再入決賽。

基拉利是繼郎平後，第二位能以球員和教練身份皆贏過奧運排球金牌的人。（Getty Images）

像爸爸一樣的教練

拿臣2012年起三戰奧運，東京摘金後退出國家隊，第二度失婚令她跌至谷底，全靠基拉利教練開解才重新站起來。15年前媽媽乳癌離世，到兩次婚姻失敗，每逢人生難關基拉利都會陪伴她。當她發現自己最愛還是打排球，基拉利是最開心的人，「在我心目中，如果必須講出一個名字，Jordan（拿臣名字）是美國女排歷來最佳球員，那實在是相當困難的，因為我們有這麼多優秀球員，但她在很長時間打出一個高水平，真是很難得。」

與其他女排球隊比較，美國隊的體能明顯更勝一籌，即使沒有土耳其的華加絲、意大利的伊高露或塞爾維亞的保絲高域那樣的巨星級球員，球員力量充沛，打法機動，加上有基拉利這位睿智又溫情的主帥，今屆過完一關又一關，八強3：0勝波蘭，四強力壓巴西，連續兩屆入決賽力爭兩連冠。

意大利女排請來傳奇教練維拿斯高（Julio Velasco）出山，力求再有突破。（路透社）

意大利女排 - 傳奇教頭出山力爭首金

奧運往績：4次晉身8強（2004、2008、2012、2020）

世界排名：1

主教練：維拿斯高（Julio Velasco）



戰術靈活多變求突破

意大利女排不單擁有當今最強攻擊手伊高露（Paola Egonu），球隊戰術亦靈活多變，絕對是世上最難應付的球隊之一。一個特別的地方是，意大利隊在VNL採用雙自由人的陣式出戰，由於奧運賽事規定場內只可派出一個自由人，為及早適應，他們在今年VNL總決賽回復較傳統的單自由人陣式，一樣能夠連過三關，先後擊敗美國、波蘭和日本奪冠。意大利女排歷年幾乎贏盡大賽獎牌，就只差奧運未上過頒獎台，或為她們添上額外動力。

意大利男排是史上最成功男子排球隊之一，女排亦長期處於高水平，2002年贏過世界冠軍，2007、2011兩次世界盃冠軍，7次女排大獎賽入三甲，可是今屆之前奧運會始終無緣頒獎台，只曾4次入八強，包括上屆東京奧運，到今屆終於首度晉身決賽，一大關鍵就是主教練。

維拿斯高帶領意大利女排首晉奧運決賽。（路透社）

曾領意大利男排登世界之巔的維拿斯高

馬辛迪（Davide Mazzanti）教練2017年領軍後意大利女排再次成為頒獎台常客，2018年世錦賽亞軍、2022年季軍，2021年重奪歐洲冠軍，2022年首奪世界排球聯賽（VNL）冠軍。

馬辛迪2023年尾離任，意大利女排聘得曾帶領意國男排長居世界巔峰的傳奇教練維拿斯高（Julio Velasco）出山，今年意大利女排在VNL總決賽再度封后，表現更上層樓，並榮升世界排名第一。

維拿斯高與意大利女排主將伊高露。（路透社）

兩大名帥女排決賽領軍鬥智鬥力

已屆72高齡的維拿斯高是阿根廷人，1980年代初曾出任阿根廷男排助教兩年，1989年當上意大利男排主教練，領軍取得史無前到的成功，贏盡世錦賽、世界盃和排球聯賽錦標，1996年阿特蘭大奧運決賽力戰五局僅負荷蘭得銀牌後，曾轉教意大利女排一年。

他教波逾40年，2019年宣布退休，去年底卻獲邀出山，重掌意大利女排帥印。球隊在他領軍下表現更上層樓，不止以極具說服力表現贏得今年VNL，今屆奧運接連在淘汰賽驚喜地以3：0擊敗塞爾維亞和土耳其兩大強敵，決賽對戰美國，場上雙方球員較勁固然好看，場邊維拿斯高與基拉利教練鬥智肯定同樣精彩。