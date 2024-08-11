巴黎奧運女子馬拉松︱夏辛超強後勁奪金　連續兩屆寫下驚人創舉

荷蘭名將夏辛（Sifan Hassan）在巴黎奧運女子馬拉松力壓世界紀錄保持者艾絲花（Tigst Assefa）奪得金牌，今屆第三次踏上頒獎台，寫下另一驚人創舉。

3年前她將奧運田徑場當成學校陸運會一樣，同一屆奧運出戰1500米、5000米和10000米跑並獲得2金1銅，已是歷來第一人做到，她在1500米初賽倒地後由第尾追上跑第一的瘋狂一幕，令她一夜成名。今屆奧運她選擇更瘋狂的競賽日程——同時參加5000米、10000米和馬拉松三項，譜寫另一前無古人創舉，更在今屆這條出名難跑的馬拉松賽道擊敗最強對手艾絲花奪金。



荷蘭名將夏辛（Sifan Hassan）在巴黎奧運女子馬拉松力壓世界紀錄保持者艾絲花（Tigst Assefa）奪得金牌。（路透社）

史上最強兩大女跑神對決

27歲的埃塞俄比亞選手艾絲花，去年9月在柏林馬拉松以2小時11分53秒打破世界紀錄，擅長中距離的夏辛，去年踏入30歲開始兼玩馬拉松，2023年10月的芝加哥馬拉松是她第二次跑全馬，寫下2小時13分44秒的史上第二最快時間。

巴黎奧運馬拉松賽道上斜和山路甚多，一日前萬眾期待的傑祖基（Eliud Kipchoge）VS 比基利（Kenenisa Bekele）「跑神大戰」不似預期，傑祖基在上斜的15至20公里路段跟不上對手，終在31公里退賽，比基利也落後冠軍選手近6分鐘，僅獲第39名。不過周日上演的女子馬拉松，這兩位正值巔峰的女跑神全程由頭鬥到尾，沒有令大家失望。

夏辛一如以往留前鬥後。（路透社）

齊留前鬥後 艾絲花與夏辛鬥末段衝刺

夏辛一如以往，慣常地在比賽大部分時間守在「主車群」之中，她的衝刺力非常強，並不急於早段領放或突圍，尤其賽道難啃，留前鬥後對她最為有利。她在頭5公里僅排42位，10公里排34，開始上斜的15公里升上第13，20公里第15，半程回升上第11。

艾絲花曾在10公里帶頭，之後一路維持在「領先集團」徘徊在第2至7位之間。當夏辛到25公里仍跟得上，進佔至第5、6位之間，最後10公里即使身邊仍有其他對手，已有強烈感覺這場馬拉松會是由艾絲花與夏辛兩位中距離跑出身的名將鬥末段衝刺。

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連續兩屆出戰三項距離皆入三甲

最後階段領先集團的跑手一個個慢下來，從榮軍院轉入最後直路前的一段，只剩下三人競逐金牌，肯雅的奧比莉（Hellen Obiri）後勁不繼，艾絲花稍為帶頭，夏辛趁機發力再加速，超越艾絲花時雙方手肘稍有碰撞，之後夏辛一路爆返終點，以2小時22分55秒贏得金牌兼打破2小時23分07秒的奧運紀錄。艾絲花以3秒之差摘銀，奧比莉以2小時23分10秒獲銅牌。

賽後夏辛說：「我如在夢中」，她分享臨衝線前最後一段路的心路歷程，「我在想，『那只是100米衝刺，夏辛，來吧，再來一次，感覺如像一個200米跑手』。」今周較早時間夏辛曾聲稱完成一場馬拉松感覺「有點像地獄」（a kind of hell），今日跑完馬拉松後她亦一度倒地，然後才站起來笑着接受群眾掌聲。她不諱言，「現在我很感激自己，沒有在跑道上把自己迫得太盡，我實在很害怕這場比賽。」

夏辛繼上屆1500米獲銅牌，5000米及10000米均奪金，三項中長距離賽事皆獲獎牌，成為奧運史上首人，今屆她作出更高難度挑戰，先參加5000米及10000米，兩項皆獲銅牌，並在巴黎奧運閉幕當日出戰女子馬拉松，並奪得金牌而回，再譜創舉。其實她今屆最初同時報名參加1500米，最終決定參加三項已經足夠。

巴黎奧運田徑︱夏辛（左）今屆先在5000米摘銅。（Getty Images）

好勝愛挑戰的中長跑女王

巴黎奧運前夏辛接受Olympics.com訪問，談及一件童年往事，說有個朋友向她發出挑戰，跟她比賽鬥跑步，她不情不願接受，無意中激發她的好勝心：「我記得由100米鬥到800米，直到我贏為止。」

她在東京奧運寫下連戰三項中距離並全數獲獎創舉，夏辛當時曾說過，這樣做是為了向全球女孩作出示範，鼓勵她們勇敢追夢。

夏辛贏得巴黎奧運女子馬拉松後罕有地非常肉緊。（路透社）

5000米決賽戰果反轉再反轉

她在長跑王國埃塞俄比亞出生，15歲那年移居荷蘭，在新的家繼續練跑，第一課訓練已經搏到盡，「我跑得太耐，跑到腳已在流血」。好勝又愛挑戰，成就大家熟悉的長跑女王，2023年她再作新嘗試，4月初戰倫敦馬拉松，比賽期間她趣怪事多多，跑過龍錯過水站要擰轉身拿水，賽事餘下19公里兩度停下來拉筋，落後對手28秒仍憑後勁追上，奪冠後她說：「真是很神奇，我從未想過能完成馬拉松。」同年10月她在芝加哥馬拉松跑出2小時13分44秒，為女子史上第二最快成績。

女子5000米是夏辛今屆奧運首項賽事，決賽又一次出事——肯雅選手切貝特（Beatrice Chebet）以14分28.56秒率先過終點，另一肯雅女將傑耶干（Faith Kipyegon）接着衝線，夏辛再施凌厲後勁得第三名。不過賽後傑耶干被指「明顯干擾對手」犯規，一度被取消資格，夏辛獲提升為亞軍。

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「只要你別放棄，便會遇上光明及美麗事情」

及後大會作出更正，指肯雅隊提出上訴，國際田聯恢復傑耶干的銀牌，於是三甲依然是切貝特、傑耶干及夏辛。夏辛賽後跟對手一起倒在跑道上慶祝，毫不介意自己獎牌的顏色是什麼，很享受一場全力拚盡較量的比賽。

夏辛在跑道外常常帶笑，散發滿滿正能量，「我們一旦接受挑戰，便會說：這就是人生，來讓它變得美麗吧……我很感恩擁有的一切，黑暗過後，總有光明，辛苦過後，便會輕易……生命是美好的。」

接着她在10000米賽事獲另一面銅牌，並在女子馬拉松奪金，成功譜寫奧運另一創舉。連續兩屆參加三個中長跑項目，共獲六面獎牌，賽程密集辛苦如「玩命」，她卻另有一套，希望用自己的力量向全世界女孩發放訊息，鼓勵她們勇敢大膽追夢。

樂觀的夏辛曾說過：「只要你別放棄，我知道便會遇上光明及美麗的事情。」今屆奧運她再次以驚人演出，向世人展示她的力量，而且她十分享受比賽和跟對手互動，賽道內外均盡顯奧林匹克精神。