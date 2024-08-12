巴黎奧運｜歷史地標完美融入比賽背景　鐵塔大皇宮榮軍院留印記

2024巴黎奧運落幕，相信其中最能吸引眼球一環，是不少具有歷史意義又美觀的建築，成為比賽場地或背景之一。



巴黎不少地標，成為今屆奧運背景或場地。（Getty Images）

艾菲爾鐵塔

提到巴黎，最著名地標莫過於艾菲爾鐵塔（又稱巴黎鐵塔）。它建成於1889年，高312米，曾佔據全球最高人造建築位置長達四十年。

今屆不少戶外賽事，例如沙灘排球、三項鐵人等，都會出現其身影，其中公路單車賽道，更會在鐵塔旁邊經過。

公路單車賽事，起步及衝線前都會經過巴黎鐵塔旁邊。（Getty Images）

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巴黎大皇宮

巴黎大皇宮位於香榭麗舍大道，為舉辦1900年世界博覽會而建，之前曾被用作藝術展覽、軍事醫院、倉庫及劍擊比賽場地等。今屆港隊奪得兩面劍擊金牌，便是在此誕生，之後亦用作跆拳道比賽場地。

香港今屆兩面劍擊金牌，都是在巴黎大皇宮作賽下誕生。（Getty Images）

凡爾賽宮

1710年竣工的凡爾賽宮，至今已有逾300年歷史，曾為法國皇宮，並以奢侈、絢爛、豪華的建築及裝潢風格聞名。今屆巴黎奧運，宮內的凡爾賽花園，被用作舉辦馬術及現代五項，馬拉松及公路單車的比賽路線則會途經宮殿外圍。

今屆巴黎奧運，凡爾賽宮內的花園被用作舉辦馬術及現代五項。（Getty Images）

榮軍院

榮軍院全名榮譽軍人院，以前用來安置士兵，同樣有300多年歷史，現時為政府機構及博物館。今屆奧運，射箭賽事在榮軍院戶外進行，同時亦為公路單車計時賽起點，以及馬拉松賽事終點。

射箭項目於榮軍院戶外進行。（Getty Images）

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大溪地

大溪地為法屬波利尼西亞向風群島最大島嶼，以陽光沙灘聞名，為著名旅遊勝地，亦成為今次奧運滑浪項目場地。

旅遊勝地大溪地，成為今屆奧運滑浪比賽場地。（Getty Images）

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此外，上文提及不少次馬拉松、三項鐵人及公路單車路線，當中亦途經凱旋門、巴黎市政廳、羅浮宮等著名建築。