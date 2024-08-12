巴黎奧運閉幕禮｜孫穎莎代表亞洲熄聖火　內地網民自豪：亞洲之光

破格大概是巴黎奧運想表達的中心思想，開幕禮在塞納河上演，以熱氣球當作聖火盆。閉幕禮重回傳統的運動場，但同樣以別開生面的方式熄滅聖火。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



巴黎奧運在杜樂麗花園以熱氣球當作聖火盆，而非以往般將聖火放進運動場內。閉幕禮在法蘭西運動場舉行，與杜樂麗花園有距離，故此巴黎奧組委事先「做手腳」，安排「法國飛魚」馬爾尚把聖火火種帶進場內，熱氣球上的聖火提早熄滅。

法國飛魚馬爾尚負責帶聖火到法蘭西運動場。（Getty Images）

國際奧委會主席巴赫與巴黎奧組委主席與6名運動員陪同下上台，分別是中國乒乓代表孫穎莎﹑肯尼亞長跑傳奇傑祖基（Eliud Kipchoge）﹑古巴摔跤五金得主盧比斯（Mijain Lopez）﹑法國柔道名將利拿（Teddy Riner）﹑澳洲游泳女王麥姬昂（Emma Mckeon），與難民隊的妮甘芭（Cindy Ngamba），他們代表五大洲與難民隊。

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6名運動員代表與奧委會主席及巴黎奧組委主席上台。（Getty Images）

當兩名主席致辭後，正式宣布聖火熄滅，「法國飛魚」馬爾尚攜同聖火火種進場，然後與6名運動員代表及巴赫圍在一起，一同吹熄聖火，意味巴黎奧運正式結束，畫面就像一同吹蠟燭一樣。

馬爾尚帶同聖火，與6名代表及巴赫一同吹熄聖火。（Getty Images）

孫穎莎代表亞洲 中國網民自豪

孫穎莎今屆摘下兩金一銀，如今在閉幕禮代表亞洲上台，可見她的地位，同時引起內地網民的關注，「孫穎莎吹滅奧運聖火」在微博登上熱門搜尋第一位，網民紛紛對孫穎莎的成就感自豪，「太牛了，莎莎代表的是亞洲，太牛了」﹑「第一位亞洲女性代表，特别特别棒的孫穎莎」﹑「孫穎莎，為你驕傲」﹑「莎莎就是亞洲之光」。

巴黎奧運圓滿結束，孫穎莎拍短片感謝球迷們的支持，「我的第二屆奧運會全勤下去了，拿到兩金一銀，感謝大家對我的關心，我們下個賽場見。」