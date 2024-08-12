巴黎奧運閉幕禮｜孫穎莎代表亞洲熄聖火 內地網民自豪：亞洲之光
撰文：趙子晉
出版：更新：
破格大概是巴黎奧運想表達的中心思想，開幕禮在塞納河上演，以熱氣球當作聖火盆。閉幕禮重回傳統的運動場，但同樣以別開生面的方式熄滅聖火。
01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊
巴黎奧運在杜樂麗花園以熱氣球當作聖火盆，而非以往般將聖火放進運動場內。閉幕禮在法蘭西運動場舉行，與杜樂麗花園有距離，故此巴黎奧組委事先「做手腳」，安排「法國飛魚」馬爾尚把聖火火種帶進場內，熱氣球上的聖火提早熄滅。
國際奧委會主席巴赫與巴黎奧組委主席與6名運動員陪同下上台，分別是中國乒乓代表孫穎莎﹑肯尼亞長跑傳奇傑祖基（Eliud Kipchoge）﹑古巴摔跤五金得主盧比斯（Mijain Lopez）﹑法國柔道名將利拿（Teddy Riner）﹑澳洲游泳女王麥姬昂（Emma Mckeon），與難民隊的妮甘芭（Cindy Ngamba），他們代表五大洲與難民隊。
當兩名主席致辭後，正式宣布聖火熄滅，「法國飛魚」馬爾尚攜同聖火火種進場，然後與6名運動員代表及巴赫圍在一起，一同吹熄聖火，意味巴黎奧運正式結束，畫面就像一同吹蠟燭一樣。
孫穎莎代表亞洲 中國網民自豪
孫穎莎今屆摘下兩金一銀，如今在閉幕禮代表亞洲上台，可見她的地位，同時引起內地網民的關注，「孫穎莎吹滅奧運聖火」在微博登上熱門搜尋第一位，網民紛紛對孫穎莎的成就感自豪，「太牛了，莎莎代表的是亞洲，太牛了」﹑「第一位亞洲女性代表，特别特别棒的孫穎莎」﹑「孫穎莎，為你驕傲」﹑「莎莎就是亞洲之光」。
巴黎奧運圓滿結束，孫穎莎拍短片感謝球迷們的支持，「我的第二屆奧運會全勤下去了，拿到兩金一銀，感謝大家對我的關心，我們下個賽場見。」
巴黎奧運｜中國隊總結境外最佳成績稱突破 摘40金破9項奧運紀錄巴黎奧運直擊｜李思穎失望卻不失志 總教練：她的條件夢寐以求巴黎奧運｜中國40金27銀24銅創境外奧運最佳成績 暫列獎牌榜第一巴黎奧運體操｜美國申訴遲4秒無效 羅馬尼亞奪回銅牌 總理發聲巴黎奧運獎牌榜8.11｜美國金牌追平中國 女籃苦戰贏法國奪第40金巴黎奧運女排決賽｜意大利贏金牌 美國獎牌榜一度落後中國兩金巴黎奧運｜中國奪40金創境外奧運紀錄 獲獎牌運動員名單一覽香港奧運獎金勁升｜從李麗珊金牌開始 今年豐厚足以full pay買樓