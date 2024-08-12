巴黎奧運美國總結｜金牌壟斷力下降　靠短跑谷底反彈彌補游泳失收

美國隊今屆取得40面金牌，與中國隊的金牌數目一樣，憑較多銀牌保住獎牌榜首位。從倫敦到巴黎的近4屆奧運，美國精英體育的實力大致保持水準，總獎牌數目有上升趨勢，但對金牌的壟斷力則明顯下降，從倫敦奧運的巔峰48面下跌至近兩屆的39面及40面。

以項目分析，美國以往在游泳及田徑兩大項佔壓倒性優勢地位，在兩大項都有力各取雙位數金牌，但近兩屆呈現不穩，上屆東京奧運田徑失準，今屆巴黎奧運就輪到游泳失收。其他項目方面，美國在體操、摔角及籃球保持水準，單車及劍擊有進步。



巴黎奧運獎牌榜。（01美術製圖）

美國近4屆奧運獎牌



2012年倫敦奧運：48金、26銀、30銅，共104面

2016年里約奧運：46金、37銀、38銅，共121面

2021年東京奧運：39金、41銀、33銅，共113面

2024年巴黎奧運：40金、44銀、42銅，共126面



莉迪姬在長途依然無敵，繼續贏800及1500自金牌。（Getty Images）

游泳：嚴重下滑

16金（2012）--->16金（2016）--->11金（2021）--->8金（2024）

美國之前長期稱霸泳壇，與「水神」菲比斯不無關係。美國在倫敦奧運得16金，其中4金與菲比斯有關（2個人、2接力）；美國在里約奧運保持16金，其中5金與菲比斯有關（2個人、3接力）。菲比斯退下來後，東京奧運有「新水神」積素（Caeleb Dressel）接班，勇奪5金（3個人、2接力），幫美國保持雙位數的11面金牌。

今屆巴黎奧運，積素後繼無人，泳隊失去領軍人物，成績大幅下滑。美國游泳只得8金，只有全盛期的一半。這8面金牌之中，5面來自女子隊，2面來自男子隊，餘下1面為混合接力。美國游泳男子隊在東京奧運有8金，但今屆只餘2金，成為美國游泳金牌大跌的主因。

芬克（Bobby Finke）是今屆唯一一位在游泳贏得個人賽的美國男子運動員，衛冕1500米自由泳。另一面男子金牌來自4x100米接力，可見美國不乏優秀泳手，但欠缺了一位在短途有金牌保證的星級男泳手。女子方面，長途續有莉迪姬（Katie Ledecky）「屈機」，短途亦有簡愛（Torri Huske）、史密芙（Regan Smith）、禾殊（Gretchen Walsh）等頂尖泳手。

賴奧斯成為今屆的百米飛人。（Getty Images）

田徑：谷底反彈

11金（2012）--->13金（2016）--->7金（2021）--->14金（2024）

若非美國田徑成績大反彈，今屆難以保住獎牌榜首。美國在倫敦及里約奧運都能夠獲得雙位數田徑金牌，但上屆東京奧運大失收，跌至7面，短跑個人賽零金，在男、女子100米、200米及400米共6項失金，就算包括4項跨欄，亦只得1金。

今屆美國短跑全面回歸，田徑豪取14金，彌補到游泳場上的失準。賴奧斯（Noah Lyles）榮登百米飛人，賀爾（Quincy Hall）400米封王，湯馬絲（Gabrielle Thomas）200米封后，而在4項跨欄更加包攬4金。接力方面，除了男子4x100米老是常跌棒外，美國在男子4x400米、女子4x100米及女子4x400米皆贏得金牌。短跑回勇加上個別田項奪金，令美國田徑隊從東京奧運的谷底大反彈。

美國升，意大利及牙買加降。意大利上屆田徑得到5金，意國誕生了百米飛人積及斯（Lamont Marcell Jacobs），並在他帶領下贏得男子4x100米金牌，但今屆意大利回歸平淡，沒有金牌。短跑強國牙買加今屆表現黯淡，由上屆的4金變為今屆的1金，那1金也非來自短跑而是鐵餅。

華蘭迪在奧運煞科日贏得女子全能賽金牌。（Getty Images）

單車：取得突破

1金（2012）--->2金（2016）--->1金（2021）--->3金（2024）

田徑及游泳以外，美國其他項目只有最多三兩面金牌。單車是美國明顯進步的項目，今屆勇奪3面金牌，全靠女將。科根娜（Kristen Faulkner）贏得女子公路賽金牌。場地單車方面，華蘭迪（Jennifer Valente）一人兩金，先與隊友合力贏得團體追逐賽冠軍，到奧運煞科日在全能賽衛冕成功。全靠華蘭迪的全能賽的金牌，美國的金牌才能在最後一日追上中國。

有比拉絲，美國體操總有幾面金牌落袋。（Getty Images）

體操：靠比拉絲

3金（2012）--->4金（2016）--->2金（2021）--->3金（2024）

可以用3個字或者一個名去總結今屆美國體操的成績：比拉絲（Simone Biles）。在里約奧運，美國拿了4金，全部金牌與比拉絲有關：在東京奧運，比拉絲受心理問題影響，她贏不到金牌，美國只得2金；在巴黎奧運，比拉絲強勢回歸，這位體操天后領隊友贏得女團金牌，之後再在個人全能及跳馬封后，結果美國體操隊今屆贏得3金，全靠比拉絲。

美國摔跤代表希迪布蘭特。（Getty Images）

摔跤：保持水準

2金（2012）--->2金（2016）--->3金（2021）--->2金（2024）

美國近屆在摔跤的表現很穩定，大概就是兩金。美國在女子摔跤自由式表現最好，有6個重量級別中，打入3個級別的決賽，有兩人得到金牌，希迪布蘭特（Sarah Hildebrandt）及艾莫（Amit Elor）分別在女子50公斤及68公斤得冠軍。比迪絲（Kennedy Alexis Blades）就在煞科日的76公斤級決賽失金，不敵日本的鏡優翔得銀牌。

美國女子花劍實力很強。（Getty Images）

劍擊：穩步上揚

0金（2012）--->0金（2016）--->1金（2021）--->2金（2024）

美國劍擊隊在近屆奧運表現愈來愈好，在倫敦奧運只得1銅，到里約奧運變成2銀2銅，上屆東京奧運成功摘金，到今屆巴黎奧運更贏得兩面金牌。美國最強的是女子花劍，美國的姬花（Lee Kiefer）及史魯絲（Lauren Scruggs）包辦女花個人決賽，由前者得金牌，她們之後合力贏得女子花劍團體金牌。

居里、勒邦占士及杜蘭特為美國男籃摘金。（Getty Images）

籃球：壟斷五人賽

2金（2012）--->2金（2016）--->3金（2021）--->2金（2024）

籃球是美國最具勝算的項目之一，自從2004年雅典奧運美國男籃失金後，他們由2008年北京奧運起，就一直包辦男子籃球及女子籃球的金牌。在今屆，美國男籃雖有四強長時間落後塞爾維亞的困境，美國女籃在決賽亦被法國打到陷苦戰，但兩隊最終都不負眾望，順利衛冕，為美國贏得兩金。由上屆起，奧運增設男、女子3人籃球，但美國在這兩項沒有明顯優勢，尤其是男子。美國上屆曾贏得女子3人籃球金牌，而今屆只得銅牌，未能衛冕。

漢確特為美國射擊摘金。（Getty Images）

射擊：近屆下限

3金（2012）--->1金（2016）--->3金（2021）--->1金（2024）

在近幾屆奧運，美國的射擊金牌由1面至3面，今屆就只有1面，由漢確特（Vincent Hancock）衛冕男子定向飛靶。美國今屆在射擊得1金3銀1銅共5面獎牌，上屆就有3金2銀1銅共6面，整體水平尚算維持得到。

舒夫拿在高爾夫球摘金。（Getty Images）

高爾夫球：不過不失

0金（2016）--->2金（2021）--->1金（2024）

高爾夫球在2016年里約奧運被列為奧運項目，首屆美國只得1銅，到上屆東京奧運，美國包攬男、女子兩金，到今屆美國未能在女子賽得獎牌，但繼續在男子賽稱王，摘金的球手是舒夫拿（Scottie Scheffler）。

美國女排得銀牌。（Getty Images）

排球：高峰下滑

1金（2012）--->0金（2016）--->2金（2021）--->0金（2024）

排球4面金牌，美國也沒有十拿九穩的勝算，2012年倫敦奧運贏過女子沙排金牌，到2016年里約奧運在4項都未能入決賽，拿了3面銅牌。在東京奧運，美國相當厲害，先在女子沙排封后，再在女排決賽贏巴西得冠軍。今屆美國亦打入女排決賽，可惜3局負意大利得銀牌，未能衛冕，另外美國男排亦拿了1面銅牌，成績也不算失禮。