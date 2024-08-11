巴黎奧運獎牌榜8.11｜美國金牌追平中國　女籃苦戰贏法國奪第40金

中國及美國在巴黎奧運獎牌榜鬥到最後一日。在8月10日的比賽日，中國勇奪6金1銅，以39金排巴黎奧運獎牌榜首位，美國以38金排次席。兩隊在8月11日的奧運煞科日都有爭金點，究竟鹿死誰手？

女籃決賽前，中國及美國在8月11日暫時各得1金，中國以40金領先39金的美國。在今屆奧運最後一場比賽，女子籃球決賽，美國對法國。若果美國能夠在女籃贏金牌，就能夠在獎牌榜追平中國的金牌數目，並以較多銀牌上榜首。若果美國女籃落敗，中國便可以鎖定成為巴黎奧運獎牌榜第一。

最終，美國女籃在決賽以67：66擊敗法國，贏得今屆第40金，並以較多銀牌力壓中國，升上獎牌榜榜首。



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中國、美國奧運獎牌榜最新形勢：

美國：40金、44銀、42銅，並126面獎牌

中國：40金、27銀、24銅，共91面獎牌



中國8.11爭金點：

✅舉重女子81公斤或以上級別 – 李雯雯

美國8.11爭金點：

❌摔跤女子76公斤級 – 比迪絲（Kennedy Alexis Blades）

✅場地單車女子全能賽 – 華蘭迪（Jennifer Valente）

❌女子排球 – 美國隊

✅女子籃球 – 美國隊

【23:21】美國40金、中國40金

巴黎奧運最後一場比賽，女子籃球決賽，美國女籃苦戰下以67：66擊敗法國，贏得冠軍，也是美國今屆第40面金牌，在金牌數量追平中國隊。中國與美國金牌數目一樣，美國擁有44面銀牌，比中國27面多，所以美國登上獎牌榜首。

【21:30】女籃決賽開波：美國對法國

若果美國能夠擊敗法國，就可以贏到今屆第40金，在金牌數目追平中國，並以較多銀牌壓過中國，成為巴黎奧運獎牌榜第一。若果勝方是法國女籃，中國便可以40金力壓39金的美國，成為巴黎奧運獎牌榜第一。

華蘭迪在場地單車女子全能賽為美國贏了第39金。（路透社）

【20:37】中國40金、美國39金

場地單車女子全能賽，美國代表華蘭迪（Jennifer Valente）以144分贏得女子全能賽金牌，美國獲得今屆第39金，暫時落後中國一面金牌。

【20:30】中國40金、美國38金

女子排球決賽，美國隊以18：25、20、25及17：25直落3局不敵意大利，得到女排銀牌，無緣金牌。

【20:21】中國40金、美國38金

摔跤女子76公斤級決賽，美國代表比迪絲（Kennedy Alexis Blades）以1：3不敵日本代表鏡優翔，得銀牌，未能增添金牌。

舉重選手李雯雯為中國贏得今屆第40金。（路透社）

【19:50】中國40金、美國38金

舉重女子81公斤或以上級別，中國代表李雯雯以136公斤的抓舉成績、173公斤的挺舉成績，總成績取得309公斤，為中國贏得今屆第40面金牌，她個人連贏兩屆冠軍。

【17:30】中國39金、美國38金

女子馬拉松，中、美跑手都未能跑入三甲，成績最好的美國跑手是蓮特雲（Dakotah Lindwurm），以第12名完成。成績最好的中國跑手是張德順，跑第59名。