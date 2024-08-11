巴黎奧運｜滑板選手銅牌甩色「如經歷戰爭」　巴黎奧委會這樣回應

對運動員而言，奧運獎牌極具紀念價值，不過今屆男子滑板街式（Street）銅牌赫斯頓（Nyjah Huston），日前便在社交媒體分享，獎牌到手後僅10日左右，銅牌已經多處掉漆，形容「像是經歷完戰爭」。

不過美國《時代雜誌》報道，巴黎奧運已經回覆，表明會為相關運動員更換損壞獎牌。



29歲的赫斯頓來自美國，被認為是有史以來最偉大的滑板選手之一，但他今屆奧運未能奪冠，在男子滑板街式項目獲銅牌。

赫斯頓在今屆男子滑板街式項目獲銅牌。（Getty Images）

今屆巴黎奧運的獎牌其實別具意義，為突顯設計獨一無二，每塊獎牌都會加上艾菲爾鐵塔翻新過程中，替換下來的鐵材。

今屆奧運獎牌，其實別具意義。（Getty Images）

然而7月29日比完賽，赫斯頓在8月9日回到美國，卻在Instagram以限時動態分享已經開始甩色的銅牌：「剛收到奧運獎牌時，它看起來不錯，不過與我的皮膚接觸過，沾上了一點汗，周末時我的朋友也戴上過。但最後發現獎牌並不如想像中高質素，看起來更有點粗糙。」

影片中能看到他的銅牌兩面都嚴重掉漆，像是生了鏽，赫斯頓無奈指：「它像是經歷完戰爭。」亦有人留言笑稱：「看起來你是在1982年贏得這面獎牌。」

美國《時代雜誌》報道，曾就事件向巴黎奧運籌組委員會查詢，獲電郵回覆稱：「我們留意到一名運動員在社交媒體，表示其獎牌在幾天後已損壞。2024巴黎奧運正與巴黎造幣廠密切合作，該機構負責生產今屆奧運獎牌，以及品質監控。我們亦會與受影響運動員所屬的國家奧委會一同鑑定該獎牌，以了解獎牌損壞情況及原因。」

巴黎奧運籌組委員承諾會為赫斯頓更換獎牌：「對運動員而言，獎牌是他們參加奧運最渴望得到、最珍貴的東西。損壞的獎牌將會由巴黎造幣廠，以跟原件相同的方式、有系統地更換。」