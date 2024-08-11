巴黎奧運｜中國奪40金創境外奧運紀錄 獲獎牌運動員名單一覽
2024巴黎奧運落幕，中國隊合共獲40面金牌、27面銀牌及24面銅牌，超越2012年倫敦奧運（39金），為史上參加境外奧運最多金牌一屆。
此外，中國今屆亦統治跳水及乒乓球兩個項目，前者更是史上首次包攬全數8面金牌。
金牌（40面）
黃雨婷/盛李豪（射擊 - 混合團體10米氣步槍）
陳藝文/昌雅妮（跳水 - 女子雙人3米板）
謝瑜 - 射擊（男子10米氣手槍）
盛李豪 - 射擊（男子10米氣步槍）
楊昊/練俊傑（跳水 - 男子雙人10米台）
王楚欽/孫穎莎（乒乓球 - 混合雙打）
陳芋汐/全紅嬋（跳水 - 女子雙人10米台）
鄧雅文（自由式小輪車 - 女子公園賽）
潘展樂（游泳 - 男子100米自由泳）
劉宇坤（射擊 - 男子50米步槍三姿）
楊家玉（田徑 - 女子20公里競步）
王宗源/龍道一（跳水 - 男子雙人3米板）
鄭思維/黃雅瓊（羽毛球 - 混合雙打）
陳清晨/賈一凡（羽毛球 - 女子雙打）
陳夢（ 乒乓球 - 女子單打）
鄭欽文（網球 - 女子單打）
樊振東（乒乓球 - 男子單打）
劉洋（體操 - 男子吊環）
徐嘉余/覃海洋/孫家俊/潘展樂（游泳 - 男子4x100米混合泳接力）
李越宏（射擊 - 男子25米手槍速射）
鄒敬園（體操 - 男子雙槓）
全紅嬋（跳水 - 女子10米台）
李發彬（舉重 - 男子61公斤級）
馮雨/張雅怡/向玢璇/王芊懿/肖雁寧/王柳懿/王賜月/常昊（韻律泳 - 集體項目）
侯志慧（舉重 - 女子49公斤級）
劉浩/季博文（皮划艇 - 男子500米雙人划艇）
謝思埸（跳水 - 男子3米板）
羅詩芳（舉重 - 女子59公斤級）
常園（拳擊 - 女子54公斤級）
徐詩曉/孫夢雅（皮划艇靜水 - 女子500米雙人划艇）
陳藝文（跳水 - 女子3米板）
馬龍/樊振東/王楚欽（乒乓球 - 男子團體）
吳愉（拳擊 - 女子50公斤級）
劉煥華（舉重 - 男子102公斤級）
丁欣怡/郭崎琪/郝婷/黃張嘉洋/王瀾靜（藝術體操 - 集體全能）
曹緣（跳水 - 男子10米台）
陳夢/孫穎莎/王曼昱（乒乓球 - 女子團體）
王柳懿/王芊懿（韻律泳 - 雙人項目）
李倩（拳擊 - 女子75公斤級）
李雯雯（舉重 - 女子81公斤以上）
銀牌（27面）
楊曉蕾/安琦軒/李佳蔓（射箭 - 女子團體賽）
黃雨婷（射擊 - 女子10米氣步槍）
張博恒/肖若騰/鄒敬園/蘇煒德/劉洋（體操 - 男子團體賽）
徐嘉余（游泳 - 男子100米背泳）
唐錢婷（游泳 - 女子100米蛙泳）
齊迎（射擊 - 男子多向飛碟）
張博恒（體操 - 男子全能）
王梓賽（彈網 - 男子彈網）
張之臻/王欣瑜（網球 - 混合雙打）
劉聖書/譚寧（羽毛球 - 女子雙打）
孫穎莎（乒乓球 - 女子單打）
徐嘉余/覃海洋/張雨霏/楊浚瑄（游泳 - 男女混合4x100米混合泳接力）
鄒敬園（體操 - 男子吊環）
邱祺緣（體操 - 女子高低槓）
梁偉鏗/王昶（羽毛球 - 男子雙打）
何冰嬌（羽毛球 - 女子單打）
周雅琴（體操 - 女子平衡木）
馮彬（田徑 - 女子鐵餅）
陳芋汐（跳水 - 女子10米台）
曹利國（摔跤 - 男子古典式60公斤級）
楊文璐（拳擊 - 女子60公斤級）
鄧麗娟（運動攀岩 - 女子速度賽）
郭清（跆拳道 -女子49公斤級）
伍鵬（運動攀岩 - 男子速度賽）
王宗源（跳水 - 男子3米板）
女子曲棍球隊（曲棍球 - 女子曲棍球）
楊柳（拳擊 - 女子66公斤級）
銅牌（24面）
楊浚瑄/程玉潔/張雨霏/吳卿風（游泳 - 女子4x100米自由泳接力）
張雨霏（游泳 - 女子100米蝶泳）
肖若騰（體操 - 男子全能）
馬振昭（柔道 - 女子78公斤級）
張雨霏（游泳 - 女子200米蝶泳）
楊浚瑄/李冰潔/葛楚彤/柳雅欣（游泳 - 女子4x200米自由泳接力）
張瓊月（射擊 - 女子50米步槍三姿）
嚴浪宇（彈網 - 男子彈網）
汪順（游泳 - 男子200米個人混合泳）
張雨霏（游泳 - 女子50米自由泳）
萬樂天/唐錢婷/張雨霏/楊浚瑄（游泳 - 女子4x100米混合泳接力）
王鑫傑（射擊 - 男子25米手槍速射）
張博恒（體操 - 男子單槓）
呂健林/江伊婷（射擊 -混合團體雙向飛碟）
趙傑（田徑 - 女子鏈球）
孟令哲（摔跤 - 男子古典式130公斤級）
馮紫琪（摔跤 - 女子自由式50公斤級）
梁育帥（跆拳道 - 男子68公斤級）
龐倩玉（摔跤 - 女子自由式53公斤級）
昌雅妮（跳水 - 女子3米板）
宋佳媛（田徑 - 女子鉛球）
劉清漪（霹靂舞 - 女子霹靂舞）
洪可新（摔跤 - 女子自由式摔跤57公斤級）
林希妤（高爾夫 - 女子高爾夫）