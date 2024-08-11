巴黎奧運｜中國奪40金創境外奧運紀錄　獲獎牌運動員名單一覽

2024巴黎奧運落幕，中國隊合共獲40面金牌、27面銀牌及24面銅牌，超越2012年倫敦奧運（39金），為史上參加境外奧運最多金牌一屆。

此外，中國今屆亦統治跳水及乒乓球兩個項目，前者更是史上首次包攬全數8面金牌。



金牌（40面）

黃雨婷/盛李豪（射擊 - 混合團體10米氣步槍）

黃雨婷/盛李豪合力為中國拿下今屆奧運第一金。（新華社）

陳藝文/昌雅妮（跳水 - 女子雙人3米板）

謝瑜 - 射擊（男子10米氣手槍）

盛李豪 - 射擊（男子10米氣步槍）

楊昊/練俊傑（跳水 - 男子雙人10米台）

王楚欽/孫穎莎（乒乓球 - 混合雙打）

王楚欽/孫穎莎乒乓球混雙奪冠。（新華社）

陳芋汐/全紅嬋（跳水 - 女子雙人10米台）

陳芋汐/全紅嬋以壓倒成績奪女子雙人10米台金牌。（新華社）

鄧雅文（自由式小輪車 - 女子公園賽）

潘展樂（游泳 - 男子100米自由泳）

潘展樂以破世界紀錄成績，奪男子100米自由泳金牌。（新華社）

劉宇坤（射擊 - 男子50米步槍三姿）

楊家玉（田徑 - 女子20公里競步）

王宗源/龍道一（跳水 - 男子雙人3米板）

鄭思維/黃雅瓊（羽毛球 - 混合雙打）

陳清晨/賈一凡（羽毛球 - 女子雙打）

陳夢（ 乒乓球 - 女子單打）

陳夢在乒乓球女單決賽擊敗孫穎莎奪冠。（Getty Images）

鄭欽文（網球 - 女子單打）

鄭欽文創下中國網球歷史。（新華社）

樊振東（乒乓球 - 男子單打）

樊振東獲個人首面奧運單打金牌。（新華社）

劉洋（體操 - 男子吊環）

徐嘉余/覃海洋/孫家俊/潘展樂（游泳 - 男子4x100米混合泳接力）

李越宏（射擊 - 男子25米手槍速射）

鄒敬園（體操 - 男子雙槓）

全紅嬋（跳水 - 女子10米台）

李發彬（舉重 - 男子61公斤級）

馮雨/張雅怡/向玢璇/王芊懿/肖雁寧/王柳懿/王賜月/常昊（韻律泳 - 集體項目）

侯志慧（舉重 - 女子49公斤級）

劉浩/季博文（皮划艇 - 男子500米雙人划艇）

謝思埸（跳水 - 男子3米板）

羅詩芳（舉重 - 女子59公斤級）

常園（拳擊 - 女子54公斤級）

徐詩曉/孫夢雅（皮划艇靜水 - 女子500米雙人划艇）

陳藝文（跳水 - 女子3米板）

馬龍/樊振東/王楚欽（乒乓球 - 男子團體）

王楚欽/馬龍/樊振東（左起）合力贏得乒乓球男團金牌，馬龍收穫個人第六金。（Getty Images）

吳愉（拳擊 - 女子50公斤級）

劉煥華（舉重 - 男子102公斤級）

丁欣怡/郭崎琪/郝婷/黃張嘉洋/王瀾靜（藝術體操 - 集體全能）

曹緣（跳水 - 男子10米台）

曹緣為中國跳水隊歷史性包攬8金。（新華社）

陳夢/孫穎莎/王曼昱（乒乓球 - 女子團體）

王曼昱/孫穎莎/陳夢（左起）贏得乒乓球女子團體冠軍，助中國包攬今屆乒乓五面金牌。（新華社）

王柳懿/王芊懿（韻律泳 - 雙人項目）

李倩（拳擊 - 女子75公斤級）

李雯雯（舉重 - 女子81公斤以上）

銀牌（27面）

楊曉蕾/安琦軒/李佳蔓（射箭 - 女子團體賽）

黃雨婷（射擊 - 女子10米氣步槍）

張博恒/肖若騰/鄒敬園/蘇煒德/劉洋（體操 - 男子團體賽）

徐嘉余（游泳 - 男子100米背泳）

唐錢婷（游泳 - 女子100米蛙泳）

齊迎（射擊 - 男子多向飛碟）

張博恒（體操 - 男子全能）

王梓賽（彈網 - 男子彈網）

張之臻/王欣瑜（網球 - 混合雙打）

劉聖書/譚寧（羽毛球 - 女子雙打）

孫穎莎（乒乓球 - 女子單打）

徐嘉余/覃海洋/張雨霏/楊浚瑄（游泳 - 男女混合4x100米混合泳接力）

鄒敬園（體操 - 男子吊環）

邱祺緣（體操 - 女子高低槓）

梁偉鏗/王昶（羽毛球 - 男子雙打）

何冰嬌（羽毛球 - 女子單打）

周雅琴（體操 - 女子平衡木）

馮彬（田徑 - 女子鐵餅）

陳芋汐（跳水 - 女子10米台）

曹利國（摔跤 - 男子古典式60公斤級）

楊文璐（拳擊 - 女子60公斤級）

鄧麗娟（運動攀岩 - 女子速度賽）

郭清（跆拳道 -女子49公斤級）

伍鵬（運動攀岩 - 男子速度賽）

王宗源（跳水 - 男子3米板）

女子曲棍球隊（曲棍球 - 女子曲棍球）

楊柳（拳擊 - 女子66公斤級）

銅牌（24面）

楊浚瑄/程玉潔/張雨霏/吳卿風（游泳 - 女子4x100米自由泳接力）

張雨霏（游泳 - 女子100米蝶泳）

肖若騰（體操 - 男子全能）

馬振昭（柔道 - 女子78公斤級）

張雨霏（游泳 - 女子200米蝶泳）

楊浚瑄/李冰潔/葛楚彤/柳雅欣（游泳 - 女子4x200米自由泳接力）

張瓊月（射擊 - 女子50米步槍三姿）

嚴浪宇（彈網 - 男子彈網）

汪順（游泳 - 男子200米個人混合泳）

張雨霏（游泳 - 女子50米自由泳）

萬樂天/唐錢婷/張雨霏/楊浚瑄（游泳 - 女子4x100米混合泳接力）

王鑫傑（射擊 - 男子25米手槍速射）

張博恒（體操 - 男子單槓）

呂健林/江伊婷（射擊 -混合團體雙向飛碟）

趙傑（田徑 - 女子鏈球）

孟令哲（摔跤 - 男子古典式130公斤級）

馮紫琪（摔跤 - 女子自由式50公斤級）

梁育帥（跆拳道 - 男子68公斤級）

龐倩玉（摔跤 - 女子自由式53公斤級）

昌雅妮（跳水 - 女子3米板）

宋佳媛（田徑 - 女子鉛球）

劉清漪（霹靂舞 - 女子霹靂舞）

洪可新（摔跤 - 女子自由式摔跤57公斤級）

林希妤（高爾夫 - 女子高爾夫）