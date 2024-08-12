Nike鰂魚涌開倉｜潮流運動鞋跑鞋山鞋低至45折　普遍特價三四百元

Nike鰂魚涌開倉，大量Nike潮流運動鞋、跑鞋、山鞋特價，宣傳寫低至四五折。記者實地視察，發現部分山鞋折扣約4折，普遍鞋款售價300至400元。特價的Nike鞋包括Jordan、Air Force 1、Pegasus及 Air Max等系列款式。運動鞋以外，還有運動上衣、褲特價發售。

是次開倉在鰂魚涌商廈的OnTheList舉行，今日（12日）先開放予Premium付費會員，由星期二（8月13日）到星期六（8月17日）向會員免費開放。



現場的宣傳螢幕指Nike鞋款低至四五折。

經過去年的HOKA開倉後，相信不少喜歡運動的跑友、山友都去過OnTheList的開倉。今個星期，OnTheList舉行美國運動品牌Nike的開倉，大量鞋款特價，款式非常多，包括各類型的鞋，例如潮流運動鞋、跑鞋及山鞋。

在開倉現場，多款Nike運動鞋放在長枱上，後面的鞋盒堆積如山。

記者今日（12日）到開倉現場先睹為快，見到宣傳螢幕指，男裝、女裝、童裝的鞋低至四五折。賣鞋的區域甚多，女裝及男裝的比例約為五五之比，還有不少童裝鞋。記者先簡略一看各鞋款價錢，普遍由300至400元一對，亦有少部分較昂貴的要800元。

Streakfly跑鞋售400元。

又見到斷碼的Streakfly跑鞋，也是400元。

女裝Vaporfly跑鞋雖然半價，但都要800元。

雖然開倉宣傳寫低至四五折，但細心「尋寶」，會發現有的款式更抵！仔細看一看鞋款，見到有男裝超輕量跑鞋ZOOMX Streakfly，由於斷碼，價格由原價999元減至400元，為四折特價；在女裝鞋那邊發現Vaporfly跑鞋，價錢就稍貴，由原價1599元減半至800元發售。

現場有不少山鞋，部分有Gore-Tex防水技術。

這款Trail Pegasus山鞋只售400元。

山鞋有的防水，有的不防水，任君選擇，相中這兩對售價400元。

在開倉中，發現了不少Nike Trail越野系列的山鞋，想買山鞋的朋友不容錯過，部分鞋款更有Gore-Tex防水技術。記者發現有防水山鞋原價1099元，減至400元，出現了三六折的大劈價。至於不防水的山鞋亦四折，由999元減至400元。低筒鞋以外，現場還有Nike ACG系列的中高筒行山鞋，由原價1799元減至800元，以接近四五折發售。

想買行山靴都有，減價後售800元。

除了鞋之外，開倉場地正中有多列衣架，掛滿各款Nike的上衣、女裝運動內衣、外套、背心、褲等。

現場還有特價衫褲。

Nike開倉日期及時間：

Standard 免費會員開放時間：

8月13日（星期二）08:00 － 20:00

8月14日（星期三）10:00 － 20:00

8月15日（星期四）10:00 － 20:00

8月16日（星期五）10:00 － 20:00

8月17日（星期六） 10:00 － 18:00



Nike開倉地址：

鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓全層

鞋盒堆積如山。

開倉地方相當大，兩側是擺滿鞋的長枱，中間放了長凳讓人試鞋。

如何前往Nike開倉：

方法1：從港鐵鰂魚涌站A出口，橫過英皇道，沿糖廠街不斷行，至馬路盡頭繼續直行，經過太古坊1座後，橫過華蘭路，便是濠豐大廈。入到濠豐大廈，搭扶手電梯上1樓，便會見到排隊入場的人龍。若不見人龍，可以直接乘搭電梯上4樓。

方法2：從港鐵鰂魚涌站A出口，沿英皇道往華信花園方向行，上扶手電梯，利用天橋橫過英皇道，到德宏大廈直行，過去多盛大廈，接天橋往林肯大廈，再去太古坊一座，以天橋接天橋的方式抵達濠豐大廈1樓的電梯大堂。若果大堂沒有人龍，可以直接乘搭電梯上4樓。

這個凹位主要有男裝鞋。

見到有Jordan系列的鞋。

入場前必要準備：

是次開倉只招待OnTheList的會員，入場前必先在網上免費登記成會員，準備好會員條碼。在入場以及付款時，入場人士都需要出示條碼。申請OnTheList會員連結：https://www.onthelist.com/HK/en/account/register

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了解入場程序：

若果現場太多人，大家需要在濠豐大廈的電梯大堂按工作人員指示排隊，等候搭電梯上4樓。上到4樓，還需要在門外排隊，入去開倉需要出示會員條碼。

入場後轉右，會見到長枱放滿各款運動鞋，左邊長枱的主要是女裝，右邊凹位的長枱主要為男裝，中間區域有衫褲及試鞋用的長凳。大家看中款式後，可以向長枱後的工作人員索取適合的碼數。工作人員會馬上為你找鞋，你就可以即場試鞋。試過不合適，交還工作人員。若果合適，就自行保管。

揀好鞋後，就去排隊付款。離場前，會有工作人員檢查你所買的產品及單據。