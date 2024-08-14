巴黎奧運｜俄羅斯上屆20金今屆被禁賽　哪國填補了「金牌真空」？

俄羅斯及白羅斯被指發動及支持俄烏戰爭，被禁止參加巴黎奧運，只有少數運動員可以個人中立身分參賽。俄羅斯向來是體育強國，3年前東京奧運飽受禁藥醜聞影響，以俄羅斯奧委會名義參戰，仍獲得20面金牌。今屆只有15名俄羅斯運動以中立身分參加奧運，無人摘金，那麼在俄羅斯留下來的「金牌真空」項目，哪些國家成為最大的得益者？



巴黎奧運獎牌榜。（01美術製圖）

上次俄羅斯正常參加奧運已經是2016年的里約奧運，3年前的東京奧運，在禁藥風波下，俄羅斯運動員未能以國家名義參賽，改用俄羅斯奧委會。上屆，俄羅斯奧委會是其中一個陣容最鼎盛的代表團，運動員人數有335人，角逐30個大項。在東京奧運，俄羅斯奧委會贏得20金28銀23銅，排獎牌榜第五位。若計總獎牌數，俄羅斯奧委會只在美國及中國之下。

上屆東京奧運，俄羅斯運動員可以俄羅斯奧委會名義參賽。（Getty Images）

因為被指發動俄烏戰爭，俄羅斯被禁止參加巴黎奧運，而白羅斯亦因為支持俄羅斯而遭受同一命運。後來，國際奧委會准許俄羅斯及白羅斯運動員以個人中立名義參賽，但要先通過審查，證明該運動員沒有支持戰爭，而且跟軍事機構沒有聯繫。部分通過審查的運動員拒絕受邀，加上世界田聯全面禁止俄羅斯及白羅斯運動員，所以最後以個人中立身分出席巴黎奧運的俄羅斯運動員只有15人。

來自俄羅斯的安祖娃（Mirra Andreeva）/舒奈達（Diana Shnaider）以中立身分贏得網球女雙銀牌。

在代表團陣容如此單薄下，俄羅斯運動員今屆只贏得一面網球女雙銀牌。由20金跌到變0金，在俄羅斯被禁下，哪些國家冒起上來填補了這個「金牌真空」？ 其實都分得幾平均，沒有國家可以搶佔大份。在俄羅斯奧委會上屆奪金的20個項目中，今屆中國、美國、韓國、日本、烏克蘭、烏茲別克及伊朗各贏得兩金，餘下6金分別由法國、突尼西亞、意大利、匈牙利、捷克及巴林瓜分。

日本選手樋口黎贏得摔跤男子自由式57公斤級金牌。（Getty Images）

以項目分，俄羅斯奧委會上屆在摔跤、體操、劍擊、拳擊、游泳、韻律泳等很有競爭力。在摔跤，俄羅斯奧委會上屆得到4金，而那4面金牌今屆就由日本、烏茲別克、巴林及伊朗贏得。上屆俄羅斯奧委會在體操男團及女團都贏金牌，而今屆就由日本及美國摘金。俄羅斯運動員上屆在射擊有兩金，今屆就由韓國選手拿到那兩金。

美國贏得今屆體操女團金牌。（Getty Images）

俄羅斯在劍擊都很有實力，上屆贏得佩劍女團、花劍女團及佩劍女子個人3金，而今屆則由烏克蘭、美國及法國贏得。韻律泳更加是俄羅斯難以被動搖的強項，那種壟斷力更勝跳水裏的中國。自2000年悉尼奧運以來，俄羅斯一直包辦韻律泳雙人及團體兩金。在今屆沒有俄羅斯運動員參賽下，上屆得兩銀的中國頂上來，贏了這兩面金牌。

中國隊贏得韻律泳團體金牌。（Getty Images）

此外，上屆有1金的白羅斯，今屆繼續由白羅斯運動員保住這面金牌。白羅斯今屆有17名運動員獲准以中立個人名義參賽，包括男子彈網好手列雲諾維（Ivan Litvinovich），他今屆成功衛冕，這面也是中立個人運動員在巴黎奧運唯一贏得的金牌。

列雲諾維（中）以中立個人身分參賽，再奪彈網金牌。（Getty Images）

上屆俄羅斯奧委會金牌項目的今屆金牌得主：

射擊女子10米氣手槍：吳藝真（韓國）

劍擊女子佩劍個人：布妮（Manon Brunet/法國）

體操男子團體：日本

跆拳道男子80公斤級：卡度斯（Firas Katoussi/突尼西亞）

游泳男子100米背泳：積干（Thomas Ceccon/意大利）

體操女子團體：美國

跆拳道男子80公斤以上級：薩利米（Arian Salimi/伊朗）

劍擊女子花劍團體：美國

游泳男子200米背泳：哥斯（Hubert Kos/匈牙利）

射擊女子25米手槍：梁智仁（韓國）

劍擊女子佩劍團體：烏克蘭

網球混雙：捷克

摔跤男子古典式97公斤級：薩拉維（Mohammad Hadi Saravi/伊朗）

韻律泳女子雙人：王芊懿/王柳懿（中國）

拳擊男子57公斤級：哈洛哥夫（Abdumalik Khalokov/烏茲別克）

摔跤男子自由式57公斤級：樋口黎（日本）

摔跤男子自由式74公斤級：薩馬洛夫（Razambek Zhamalov/烏茲別克）

韻律泳女子團體：中國

摔跤男子自由式97公斤級：泰素甸洛夫（Akhmed Tazhudinov/巴林）

田徑女子跳高：馬胡捷（Yaroslava Mahuchikh/烏克蘭）