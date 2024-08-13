巴黎奧運女子自由體操銅牌爭議美國有新證據　CAS拒接納堅持原判

巴黎奧運女子自由體操銅牌爭議，再有新發展，美國體操協會在香港時間周二（13日）表示，已收到國際體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport、CAS）通知，得悉上訴失敗，後者不願改變判決，堅持收回體操選手芝莉絲（Jordan Chiles）的銅牌，並由原來第四名的羅馬尼亞選手巴保素（Ana Barbosu）遞補。



芝莉絲的銅牌勢被收回。（Getty Images）

自由體操銅牌爭議事件背景：

巴黎奧運女子自由體操決賽，眾人焦點放在美國體操女王比拉絲，與巴西女將安達迪的強強對決，安達迪以14.166分摘金，比拉絲得14.133分摘銀，爭議點在銅牌——羅馬尼亞兩女將巴保素、禾尼雅（Sabrina Voinea）同獲13.7分，美國的芝莉絲得13.666分。

根據賽例，同分時以表現分（execution）秤先，表現分巴保素得8分，禾尼雅得7.9分，因此得第三名，禾尼雅第四，芝莉絲第五。之後美國隊上訴，認為裁判未正確計算芝莉絲動作的難度分數，隨後比拉絲分數改為13.7666，因而升上第三名獲銅，羅馬尼亞的巴保素則跌落第四。

芝莉絲（右）與比拉絲（左），頒獎時跪拜安達迪一幕，成為今屆巴黎奧運組典一幕。（Getty Images）

根據賽制，運動員對分數爭議的上訴時限，為裁判打出分數的一分鐘之內。各方消息指，美國隊提出上訴時遲了4秒鐘，因此羅馬尼亞隊向CAS提出上訴。

巴保素及羅馬尼亞團隊向國際體育仲裁法庭提出上訴，指美國隊當日提出上訴時，已經超過了提出上訴的1分鐘時限，因此芝莉絲不應獲改判及提升得分。國際體育仲裁法庭判決確認，芝利絲提出上訴時已超過1分鐘內上訴的限時，因此判定：「芝利絲在女子自由體操決賽中的得分，應維持為原本所獲得的13.666分。」

CAS認為比賽結果應按原來排列，羅馬尼亞兩名選手列三、四位、芝莉絲排第五，至於銅牌該如何發落，CAS交由國際體操聯會（FIG）自行決定，惟示意應「根據上述判決來頒發獎牌。」

CAS稱規規不允許更改判決 美國將續上訴

美國隊不服判決，日前美國體操協會提交影片，證明教練蘭迪（Cecile Landi）在1分鐘期限前13秒已經提出上訴。然而周二他們收到CAS通知指出：「即使有確鑿的新證據提出，他們（CAS）的規矩也不允許重新考慮判決。」意味芝莉絲的銅牌，依然會被收回。

美國體操協會表示，會繼續為芝莉絲上訴：「我們對此通知極度失望，將會繼續盡一切可能途徑及上訴程序，包括向瑞士聯邦法庭上訴，以確保芝莉絲能獲公平的評分、排名及獎牌。」美聯社報道指，任何上訴都可向瑞士最高法院、瑞士法庭或歐洲人權法院提出，但預計這種微小爭議，會導致數月甚至數年的法律糾紛。

美國體操協會在香港時間周二發表聲明，表示會繼續上訴。（Facebook）

報道續指，國際奧委會（IOC）將就芝莉絲歸還銅牌事宜，與美國奧委會保持聯繫，並將與羅馬尼亞奧委會討論，如何補辦巴保素的銅牌頒獎儀式。