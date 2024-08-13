巴黎奧運︱愛爾蘭閉幕禮持旗手韋芬不見了　游完塞納河入醫院

巴黎奧運閉幕禮愛爾蘭宣布由兩位泳將韋芬（Daniel Wiffen）和麥莎莉（Mona McSharry）當持旗手，到閉幕禮各國運動員進場時，韋芬卻未見人影，夥拍麥莎莉持旗的換成划艇代表芬頓麥卡菲（Fintan McCarthy）。

大家好奇這位愛爾蘭新英雄為何失蹤，這位中長途泳將原來在塞納河參加完馬拉松游泳後被送院。



韋芬在強手林立下贏得男子800米自由泳金牌，是愛爾蘭自1996年來首次贏得游泳金牌。（路透社）

愛爾蘭極珍貴游泳金牌

巴黎奧運有幾位「眼鏡俠」非常搶鏡，乒乓球館的法國勒邦兄弟外，還有游泳館的韋芬。他在強手林立下贏得男子800米自由泳金牌，1500自也獲銅牌。他沒有參加同時獲得資格的400自，沒額外接受公開水域游泳訓練下，膽粗粗出戰10公里馬拉松游泳。

奧運游泳獎牌極為難得，今次是愛爾蘭自1996年來首次贏得游泳金牌，也是歷來第4面，不過36年前一口氣為愛爾蘭贏得3金的史密芙（Michelle Smith），之後因違反禁藥守則被國際泳聯（FINA）禁賽4年，就算她的金牌未被褫奪，多少也蒙上陰影。因此韋芬這面金牌更顯珍貴，令他成為愛爾蘭新英雄，也獲選為閉幕禮持旗手。

韋芬游完塞納河後病倒入醫院。（路透社）

持旗手韋芬閉幕禮不見人

可是閉幕禮上卻不見了韋芬，他之後在社交媒體發文解釋原委，「多謝嘗試聯絡我的人，昨晚錯過當持旗手的機會，我非常失望。昨日我病倒了，非常不舒服，於是被送到醫院，現在我已好了一點。希望每個人都享受這個晚上，希望當我們回國時已康復，能跟每個人見面。」

他沒有說明為何身體突然不適，韋芬8月9日曾在水質惡名昭彰的塞納河參加10公里馬拉松游泳。韋芬主力游室內中長距離，並未作額外公開水域游泳訓練，這位23歲年輕人游完馬拉松游泳後曾笑言，這是他「第一次也是最後一次參賽」，揚言，「這是我做過最差勁的事」。

韋芬（右）在游泳館盡顯光芒，獲選為閉幕持旗手。（路透社）

游完塞納河病倒：「我以後不要這樣做！」

他之後才正色道，「很開心我做到了，現在我能說自己的途程達到10公里。在室內賽事我的排名較東京時好，我為自己感到相當自豪。」他在東京奧運同樣參加800米及1500米自由泳，兩項皆未入決賽，今屆兩者同入三甲，獲一金一銅。

他分享馬拉松游泳比賽期間的心路歷程，「當我游到半程時在想，『我已是奧運冠軍，然後我參加這項得第18。』我當時的心態是，『噢，我現在要完成它，但我以後不要再這樣做了』。」韋芬不忘說出馬拉松游泳賽事的殘酷一面，「我眼部數次被肘擊，面部也曾被擊中一拳。我想這不是屬於我的運動，下一次我肯定只會游自己的泳道。」

塞納河的水質今屆賽事一再成為熱話，奧運前水質一直無改善，三項鐵人賽事一度恐不能舉行游泳部分，多次水中練習也因污染問題被迫取消。不少運動員游完塞納河都曾出現身體不適，三鐵運動員賽後齊齊路吐狀況繼上屆東京奧運後再次出現，不少選手甚至採用「偏方」，有人游完飲可樂「消毒」，也有運動員選擇賽前在日常生活中持續接觸小量病毒「適應」。德國選手碧克（Leonie Beck）也在參加女子馬拉松游泳後表示她屙嘔九次之多。

今屆奧運塞納河相關新聞：