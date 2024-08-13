巴黎奧運田徑︱比利時女將七項全能三連霸　蒂亞姆大膽求變譜傳奇

巴黎奧運曲終人散，密集賽事之中大家可能會忽略部分人與事，連續三屆贏得七項全能金牌的蒂亞姆（Nafissatou Thiam）絕對是其中一人。

女子七項全能和男子十項全能大概是奧運其中一個付出與收穫最不成正比的項目，辛苦鬥足兩日，只得一面獎牌，而且外界關注度相當低，今屆七項全能賽後記者會現場，甚至沒有記者提問，只由大會司儀跟三位選手對答，5分多鐘便完場。事實上身高1.84米的蒂亞姆又強又漂亮，她在連續兩屆奪金後勇敢求變的故事，非常值得大家學習。



蒂亞姆（Nafissatou Thiam）連續三屆贏得七項全能金牌，創下歷史新一頁。（Getty Images）

比利時七項全能天才女將

七項全能是較少人留意的田徑項目，1984年首度成為奧運項目，已故百米女飛人姬菲芙的「姑仔」哉娜（Jackie Joyner-Kersee）曾經稱霸多時，她在1988年漢城奧運創下的7291分，至今依然是世界紀錄，她在1992年巴塞隆拿奧運衛冕。之後不同選手冒起，先是瑞典的克呂夫特（Carolina Klüft），繼而有英國名將恩妮絲（Jessica Ennis-Hill），她在2012年倫敦奧運主場奪冠，4年後30歲的她仍處高峰，2016年里約熱內盧奧運爆冷不敵一位只有21歲的比利時小將，她便是蒂亞姆（Nafissatou Thiam）。

恩妮絲的強項是跨欄和跑項，首項100米欄順利領先；身高1.84米的蒂亞姆跳項、擲項皆強，跳高、跳遠和推鉛球均在一眾選手中排第一。六項過後蒂亞姆名列第一，最後一項比賽800米跑，恩妮絲必須快過蒂亞姆10秒以上才能後上奪金，恩妮絲跑出2分09.07秒，蒂亞姆在這弱項以2分16.54秒完成，在賽事寫下個人第五個PB，她只較恩妮絲慢7秒多，贏得金牌並成為史上最年輕奧運七項全能冠軍。恩妮絲在里約奧運後兩個月退役，七項全能從此是蒂亞姆的天下。

2016年里約熱內盧奧運，蒂亞姆（中）爆冷擊敗英國名將恩妮絲（左），成為史上最年輕奧運七項全能冠軍。（Getty Images）

「我是個鬥士，在比賽中為獎牌而戰」

蒂亞姆的媽媽是比利時人，爸爸是塞內加爾人，小時候媽媽希望她做運動，建議她嘗試田徑，於是她在6、7歲開始玩，14歲當上年齡組別全國冠軍，她的偶像正是瑞典名將克呂夫特。

她喜歡七項全能的多樣性，擲項、跳項和跑項兼備，「要練好每一項是個極大挑戰」，同時指出：「我是個鬥士，在比賽中為獎牌而戰；我追求勝利，同時心底裏最享受的是跟自己比賽，嘗試超越自我，終極目標是成為我所能夠達到的最優秀運動員。」

東京奧運七項全能完賽後一班選手影大合照相當溫馨。（Getty Images）

跳高及擲項實力極強大

2017年5月，她在奧地利Hypo田徑賽以7013分勝出，成為史上第四位超越7000分大關的女將，成績為歷代第三位（僅次哉娜的7291分、克呂夫特的7032分），蒂亞姆再次在五個項目突破PB。她的跳高成績尤其突出，2019年曾寫下2.02米，跟專項跳高選手相去不遠。

東京奧運延期一年，無阻她以大熱姿態再次奪冠。蒂亞姆再次在跳項和擲項強勢，贏得有驚無險，這面金牌是比利時奧運歷來首次有運動員能夠衛冕得來，一下子令她登上國寶級地位。她同時是繼哉娜後，首位能衛冕奧運七項全能的選手。

蒂亞姆在巴黎奧運當上傳奇一員，頒獎台上感觸落淚。（Getty Images）

奧運連霸後大膽求變

蒂亞姆沒有因為成功便停下腳步，甚至大膽求變——2022年10月她作出一個重大決定，跟教練利斯柏勒（Roger Lespagnard）分道揚鑣，離開一個長達14年的熟悉環境，「由14歲到28歲，我在同一隊伍、跑道和群組之中訓練，對很多人來說，這個決定難以理解，因為我仍然成功。」她接受CNN訪問時稱，「我知道對我來說，那是我持續進步需要做的事，最重要的是，它能令我繼續享受我的運動。」

轉教練後不久，她遇上生涯首個重大打擊，2023年在歐洲室內田徑錦標賽以5055分創下女子五項全能世界紀錄，正當狀態勇銳之時，阿基里斯跟腱嚴重受創，錯過世錦賽，休戰整整一年。正當外界擔心她的狀態，今年6月羅馬上演的歐洲田徑錦標賽她甫復出已取得生涯第三高的6848分奪冠。

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最強一項是強大心態

回顧三屆奧運歷程，「我在里約初戰奧運，在那裏發生很多事，我在身心都有很多起伏，當中獲益良多。然後我必須成長，才能去到今日這位置，以一面金牌離開巴黎，我必須經歷一些很黑暗的時刻。」一個成功的運動員，不能只靠競賽方面實力強大，「近日我對心態方面的理解增多，知道有時必須作出艱難的決定——如果你想做出一些非比尋常的事情，必須跳出既定思考框框，以及或許不要做每個人也在做的事。」

她說在里約的一切仍如昨天，如今已是史上首位七項全能三冠王，今屆賽事她即使在頭5項賽事後落後英國選手莊臣湯臣（Katarina Johnson-Thompson），憑強項鏢槍一擲54.04米反超前，最後一項800米成績2分10.62秒，在21位選手中以第9位完成，共獲6880分，以36分之差保住第一名，力壓應屆世界冠軍莊臣湯臣贏得金牌。

大家常問她七項之中哪個項目最強，蒂亞姆的回應卻是「我的意志力」，「我總是想走得更遠，不想為自己設下限制。當我想要什麼，便會想辦法去做，作出犧牲，努力工作。」

巴黎奧運七項全能賽後，眾女將例牌來一張別開生面的大合照。（Getty Images）

奧運三連冠不言退：「我仍能進步」

她在大學主修地理，愛上這個科目的原因跟七項全能如出一轍，「我喜歡氣候學，也喜歡地形學——地球如何由河流形成，當中有很多科目，就如七項全能，或許這就是為何我愛上它的地方。」2019年她已畢業，在巴黎三奪奧運金牌後，並未言退，「我未玩完，我是奧運冠軍，目前做得很好，我想我仍可做得更多，現在肯定不會想退役。」

她唯一未達到的，就只有打破哉娜的世界紀錄，「我一直在說，我的主要目標就是成為我所能夠的最優秀運動員。我仍未達到，那需要將一切組織在一起，我正為此而努力。」她堅定地說，「我肯定能夠更好，感覺尚有未完成任務，我必須嘗試付出所有後，才能真正安心地離開這個運動。」或許正是這種永遠不會滿足於當下成就的心態，持續推動蒂亞姆寫下一個又一個創舉。

蒂亞姆在比利時早已是國家英雄，這個體育小國連續兩屆奧運獲得3面金牌，她都有份貢獻，2023年她獲頒比利時皇家最高級別勳章利奧波德勳章（Order of Leopold），哪怕她的名氣似乎仍只限國內及田徑愛好者，今屆奧運再次奪冠後，成就超越哉娜，未到30歲已是七項全能的傳奇。

蒂亞姆個人最佳成績：

七項全能／7013分（史上第三位）

五項全能／5055分（世界紀錄）



奧運歷屆成績：

七項全能／3次金牌（2016、2020、2024）



七項全能世界紀錄

7291分／哉娜

