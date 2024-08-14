巴黎奧運中國總結｜差點力壓美國稱霸獎牌榜　壟斷跳水乒乓金牌

中國隊在今屆巴黎奧運表現優異，錄得境外奧運最多的金牌，更差點稱霸獎牌榜。中國今屆長時間位居獎牌榜首，直至最後一日的最後一項被美國追平40面金牌，因銀牌不及美國而退居第二位。中國今屆得40金27銀24銅，共91面獎牌，無論是金牌數目，還是獎牌總數，都比3年前東京奧運進步。

中國隊最突出的項目是跳水，終於首次達成壟斷8金，另外在乒乓球亦成功橫掃全部5面金牌。在射擊及舉重，中國各有5金落袋，另外在體操、拳擊亦各獲3金。



巴黎奧運獎牌榜。（01美術製圖）

中國近4屆奧運獎牌

2012年倫敦奧運：39金、31銀、22銅，共92面

2016年里約奧運：26金、18銀、26銅，共70面

2021年東京奧運：38金、32銀、19銅，共89面

2024年巴黎奧運：40金、27銀、24銅，共91面



女子10米台，全紅嬋（右）及陳芋汐（左）得金牌及銀牌。（路透社）

跳水：首次達成8金霸業

6金（2012）--->7金（2016）--->7金（2021）--->8金（2024）

自2000年悉尼奧運跳水變成8項以來，中國的跳水「夢之隊」一直力爭包攬8金，常常差一兩項失手，想不到在主場北京奧運也完成不到的目標，會在今屆巴黎奧運達成。陳藝文及全紅嬋分別贏得兩金，前者在個人以及夥拍昌雅妮於雙人3米板稱后，全紅嬋就在個人以及夥拍陳芋汐於雙人10米台摘金。在女子的4項，中國選手都以明顯優勢贏得冠軍。

在男子方面，王宗源/龍道一在雙人3米板贏得最險，以2.07分之差得金牌。王宗源未能雙金，在個人3米板屈居隊友謝思埸之下。雙人10米台方面，練俊傑/楊昊摘金，但楊昊在個人賽表現較失望，在決賽包尾完成，幸好隊友曹緣跳出高水準，為中國贏得今屆跳水最後一金。

王曼昱（左起）、孫穎莎及陳夢贏得乒乓女團金牌。（路透社）

乒乓球：彌補上屆遺憾全取5金

4金（2012）--->4金（2016）--->4金（2021）--->5金（2024）

在2008、2012及2016年的3屆奧運，中國皆能包攬4面金牌，上屆東京奧運起增設混雙一項，但中國未能在混雙摘金，續以4金完成。今屆巴黎奧運，中國成功全取乒乓5金，女子方面仍具絕對統治力，陳夢及孫穎莎複製上屆決賽翻版，由陳夢衛冕成功；女團方面，中國亦不受考驗地封后。

男單方面，感覺列強正收縮與中國的差距，世界排名第一的王楚欽在32強被瑞典「六角戰士」莫利加特（Truls Möregårdh）淘汰，樊振東在8強曾落後日本球手張本智和0：2下反勝4：3。最後，樊振東連勝法國新秀菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）及莫利加特摘金。男團方面，中國整體實力仍稍勝一籌，繼續稱霸。另外，王楚欽/孫穎莎合力在混雙贏得冠軍。

黃雨婷（左）及盛李豪為中國摘得今屆第一金。（路透社）

射擊：成績創近屆最佳

2金（2012）--->1金（2016）--->4金（2021）--->5金（2024）

中國射擊隊今屆表現相當好，金牌創近屆新高，取得並肩北京奧運的5金，加上2銀3銅，摘得10面獎牌。在巴黎奧運頭3個獎牌日，射擊每日為中國貢獻一金，其中盛李豪/黃雨婷在混合10米氣步槍射下今屆奧運第一金。盛李豪今屆取得兩金，其後在男子10米氣步槍封王。黃雨婷也差點兩金，她在女子10米氣步槍與韓國的潘孝珍戰成平手，加槍僅負0.1分得銀牌。

中國射擊的另外3金分別由男子10米氣手槍的謝瑜、男子50米步槍三姿的劉宇坤及男子25米手槍速射的李越宏奪得。

李雯雯在煞科日為中國贏得今屆第40金。（路透社）

舉重：6人出賽5人爭金

5金（2012）--->5金（2016）--->7金（2021）--->5金（2024）

舉重向來是中國的金牌庫，但由上屆的7金降至5金，主要因為賽制有變，重量級別減少，中國可派運動員的級別亦被減，只能派出3男3女競爭最多6面金牌。唯一失金的是男子73公斤級的石智勇，這位近年被背傷、腰傷困擾的奧運兩金得主，今年初才復出，近半年一直打住止痛針，頑抗傷患。他在抓舉領先其他選手，可惜挺舉3次試舉都失敗，未能完賽。

中國隊的舉重5金分別來自男子61公斤級的李發彬、女子49公斤級的侯志慧、女子81公斤以上級的李雯雯、女子59公斤級的羅詩芳以及男子102公斤級的劉煥華，其中前3人都是上屆金牌得主。值得一提的是，被形容為「大身材小可愛」的李雯雯在奧運煞科日為中國贏得今屆最後的第40金。

鄒敬園贏得雙槓冠軍。（路透社）

體操：男子隊表現較好

5金（2012）--->0金（2016）--->4金（2021）--->3金（2024）

中國體操隊今屆表現不過不失，在體操強國俄羅斯缺陣下，取得3面金牌。中國體操男子隊實力較強，劉洋及鄒敬園分別在強項吊環及雙槓衛冕，其中兩人包辦了吊環的金、銀牌。下一代的張博恒亦有好表現，在個人全能得銀牌，並於單槓得銅牌。雖然日本的橋本大輝不復上屆之勇，但冒起了岡慎之助，後者在個人全能及單槓得金牌，並帶領日本隊贏得男團冠軍。中國隊的蘇煒德在最後一項單槓接連失手跌下來，令到中國失落男團金牌，被日本爬頭。

中國另一面金牌來自藝術體操，贏得團體冠軍。彈網方面，王梓賽及嚴浪宇打入男子三甲，但不敵衛冕的列雲諾維（Ivan Litvinovich）；女子彈網方面，則較令人失望，中國選手三甲不入。

李倩贏得金牌。（路透社）

拳擊：女子隊成績大躍進

1金（2012）--->0金（2016）--->0金（2021）--->3金（2024）

在里約奧運，中國拳擊得1銀3銅，在東京奧運，中國拳擊則得2銀。在巴黎奧運，中國隊在這個項目大有進步，獲得3金2銀。中國拳擊之強在於女子，在男子7個重量級別，沒有中國選手入三甲，但在女子6個重量級別，其中5場決賽有中國隊選手參加，最後3人打贏摘金，兩人得銀牌。

女子75公斤級的李倩在里約奧運得銅牌，東京奧運得銀牌，到今屆圓夢，儲齊金、銀、銅三獎牌。另外兩位金牌女將分別是50公斤級的吳愉以及54公斤級的常園。至於兩位銀牌得主則是楊文璐及楊柳。

潘展樂贏得100米自由泳金牌。（路透社）

游泳：潘展樂破世績最搶鏡

5金（2012）--->1金（2016）--->3金（2021）--->2金（2024）

中國游泳隊今屆取得2金3銀7銅，共12面獎牌，獎牌總數與體操並列為今屆中國代表團獎牌最多的項目，比11面獎牌的跳水還要多一面。今屆表現最突出的中國泳手是潘展樂，他在男子100米自由泳決賽，游出破世界紀錄的46.4秒，快其他選手至少1秒觸池，贏得金牌。20歲的潘展樂之後與隊友合力，為中國贏得男子4x100米混合接力金牌。徐嘉余在男子100米背泳得銀牌，汪順就在男子200米混合泳得銅牌。「中國蛙王」覃海洋較令人失望，未能在個人項目站上頒獎台。

游泳女將方面，唐錢婷在100米蛙泳得到銅牌，而「仙氣蝶后」張雨霏今屆在蝶泳面對更強的競爭，在100蝶及200蝶得銅牌，又在50米自由泳拿銅牌。雖然張雨霏未能摘金，但她是今屆中國代表團最多獎牌的運動員，包括接力，贏得1銀5銅共6面獎牌。

黃雅瓊贏得金牌後，獲男友劉雨辰求婚。（Getty Images）

羽毛球：維持兩金靠雙打優勢

5金（2012）--->2金（2016）--->2金（2021）--->2金（2024）

近年羽毛球各國百花齊放，形成混戰格局，加上中國未有如以前林丹般「屈機」的神級單打球手冒起，所以近屆難以如2012年倫敦奧運那樣壟斷全部羽毛球5金。由2016年里約奧運到2021年東京奧運，再到今屆巴黎奧運，也是穩定地取得2金。

中國優勢最大的項目是混雙及女雙，並順利在這兩項奪金。上屆拿銀牌的混雙組合鄭思維/黃雅瓊今屆摘金圓夢，賽後黃雅瓊更獲男友劉雨辰即場求婚，成為今屆奧運其中一幕難忘畫面。女雙方面，陳清晨/賈一凡也是上屆銀牌得主，今屆成功奪金。男雙方面，梁偉鏗/王昶在決賽不敵中華台北的衛冕組合王齊麟/李洋得銀牌。

何冰嬌在女單八強淘汰隊友陳雨菲，四強對馬蓮因對手受傷退賽而晉級，她在決賽不敵安洗瑩得銀牌。奧運後，27歲的何冰嬌宣布退役，急流勇退。中國男單就沒有球手入到四強，石宇奇在八強止步。

王芊懿/王柳懿贏得韻律泳雙人賽冠軍。（路透社）

韻律泳：得益於俄羅斯禁賽

0金（2012）--->0金（2016）--->0金（2021）--->2金（2024）

韻律泳的金牌向來是俄羅斯的囊中物，自2000年悉尼奧運後，俄羅斯一直包攬韻律泳雙人及團體的兩面金牌。今屆巴黎奧運，俄羅斯被禁賽，令到上屆拿了上兩面銀牌的中國獲益。孖生姐妹王芊懿/王柳懿贏得雙人金牌，兩人還助中國隊贏得團體金牌。

楊家玉拿住吉祥物Phryge在巴黎鐵塔前拍照。（路透社）

田徑：向來不是強項

2金（2012）--->2金（2016）--->2金（2021）--->1金（2024）

田徑向來不是中國的強項，過去幾屆有兩金，而今屆只得楊家玉在女子20公里競步獲得1面金牌。中國今屆在田徑得1金1銀2銅，全部來自女將。馮彬在女子標槍亦很有競爭力，最後得到銀牌。鞏立姣未能在鉛球衛冕，得第五名，其隊友宋佳媛獲銅牌。另一位銅牌得主是鏈球的趙杰。

鄭欽文贏得網球女單冠軍。（路透社）

網球：鄭欽文單打零的突破

0金（2012）--->0金（2016）--->0金（2021）--->1金（2024）

網球向來不是中國的強項，但今屆表現突出，鄭欽文在女單封后，為中國隊贏得網球史上第二金，也是網球單打第一金。上次中國隊在網球奪金已經是2004年雅典奧運，由李婷/孫甜甜在女雙得冠軍。今屆除了有鄭欽文的金牌，臨時組合的張之臻/王欣瑜以黑馬姿態闖入決賽，最終得銀牌。