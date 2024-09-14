灣仔行山｜香港金夫人徑路線平緩易走　雨後香港仔水塘水勢驚人

低壓槽為本港帶來驟雨及雷暴，天文台預報周三天氣不穩，小組開線香港金夫人徑，路線平緩易走，灣仔港鐵站集合。

（行山日期：2024年7月31日）



早上天陰陰，搭車到灣仔時大雨殺到，天文台發出了黃雨警告，反正已出門，到灣仔吃完早餐再算。吃過早餐到港鐵站，雨細了點，4人行程繼續，到合和中心搭電梯到堅尼地道步上灣仔峽，橫過寶雲道，斜路上灣仔峽道，到達灣仔峽公園時雨勢頗大，避避雨待雨細點再起步，入金夫人徑經兩條古石橋到觀景台涼亭大休。

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休後繞行斑納山山腰路到香港仔上水塘，大雨後看到上水塘水滿排水好美，拍照後經引水道、水塘道、漁光邨下香港仔市中心午膳，今日輕鬆走10公里，不用4小時完成。

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行山前先了解行山禮儀：

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建議放入背囊的行山裝備：

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