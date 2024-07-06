西貢行山｜行大網仔俯瞰斬竹灣內海島嶼　雨後多蚊可乾爽日子出行

長山位於西貢大網仔，高度海拔為165米，路段是往來鯽魚湖、北潭涌與斬竹灣的山徑，當中有許多明顯山路，上下坡不多，只是偶有斜坡，全程屬林蔭小徑，到達山頂後可俯瞰斬竹灣及西貢內海各個大大小小的島嶼等一帶風景。

距離：5.4公里；Google時間：1小時42分鐘



在西貢巴士總站乘搭94號或96R號 / 沙田市中心乘搭289R巴士，在北潭涌站下車。之後在小食亭的左方進入停車場。正式踏入北潭涌郊遊徑。按公廁旁的指示牌往鯽魚湖方向走。在分支左轉往「斬竹灣」。沿路頗多大水氹。小暟興奮地跳過小溪後，在大路口往左，繼續向「斬竹灣」行。之後遇上最後一個分支往「斬竹灣」走。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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雨後非常多蚊，強烈建議在非常乾爽的日子才走此路線。Google MAP顯示此路為直線，但實際卻要不斷左轉右轉，比起實際距離多一點。終於艱辛地走出一片藍天。在高點可以遠望傳說中的「西貢千島湖」。打卡後很快便開始落山了。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】