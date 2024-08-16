巴黎奧運｜澳洲「袋鼠舞者」Raygun反擊指控　要求媒體停止滋擾

早前在巴黎奧運霹靂舞的項目，以「袋鼠舞」一戰成名的澳洲B-Girl Raygun（Rachael Gunn），同時成為笑柄，也引來大批不滿的網民聯署要求調查她為何會取得奧運資格。Raygun周四（16日）在Instagram拍片自白，稱自己為準備奧運用盡了全力。



Raygun在奧運B-Girl的分組賽階段，展現出與眾不同的舞姿，當中模仿袋鼠的舞步尷尬又惹笑，最終她三輪對戰全敗出局；然而不佳的戰績也引來大批網民和媒體嘲諷，更有人在聯署網站change.org發起聯署，要求調查她為何會獲得奧運資格，一度引來逾45000人聯署，不過澳洲奧委會最終去信change.org要求移除該聯署，目前聯署已不存在。

Raygun在奧運的舞姿飽受批評。（Getty Images）

36歲的Raygun周四在Instagram放上一條影片，片中的她回應網上評論，道：「很開心看到一些正面的消息、也有幸能為大家的生活帶來一些樂趣，這就是我想要的。不過我沒想過，這也引來了這麼多仇恨，老實說，這令我頗受打擊。」

Raygun。（Getty Images）

Raygun在奧運的表現飽受批評，認為她表現不像專業舞者，她強調：「我完成了比賽、而且很享受，我看待奧運是十分認真的。為了準備奧運，我非常努力、付出了所有，真的。」談到網上許多指控和傳言，她則請網民參閱澳洲奧委會的聲明、和澳洲霹靂舞總會的社交媒體帖文，又道：「如果大家想知道我跟其他對手比起來怎樣，可以到olympics.com參看五大評分準則。」

她續道，希望媒體不要再騷擾她身邊人：「希望媒體停止滋擾我的家人、朋友、澳洲霹靂舞社群、和街舞社群，很多人都因為這件事受罪，請尊重他們的私隱。」Raygun稱自己會按原定計劃，在歐洲放假數星期，「我回到澳洲後，會再解答大家的疑問」。