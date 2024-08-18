英超︱賓福特2：1勝水晶宮　領隊出口術艾雲東尼一日間上陣變缺陣

英超周日早場賓福特主場迎戰實力相近的水晶宮，雙方合演一場精彩比賽，就算主力前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）缺陣，主隊仍無損攻力，賓福特2：1險勝，首仗全取3分。

比賽刺激，卻也及不上賓福特主帥法蘭克（Thomas Frank）一場自編自導自演好戲教人牙癢癢。



韋沙為賓福特攻入奠勝球後，模仿夏蘭特的慶祝動作。（路透社）

賓福特領隊玩謝Fantasy玩家

賓福特射手艾雲東尼轉會傳聞不絕，今仗不入大軍名單，教頭法蘭克解釋，主因正是他可能轉會，「艾雲身上正在發生很多事，尤其是轉會方面。有很多轉會的興趣，因此我們決定不將他放進大軍名單。」

就是這樣，一眾收購了他的《英超Fantasy》玩家便欲哭無淚。東尼被指獲數家英超球會招手，也有來自沙特阿拉伯的轉會傳聞。令人生氣的是，周五賽前記者會法蘭克才說東尼能在今仗上陣，訓練時笑容滿面，期望對方留隊云云。就算周日不入大軍名單，當被問及東尼是否已踢畢在賓福特最後一仗，法蘭克竟回答：「誰知道？其他球會有興趣，但（交易）未接近落實（ it's not close）。」

好吧說回今場比賽，火力十足的水晶宮以為26分鐘可先開紀錄，艾斯（Eberechi Eze）罰球直射中鵠，卻因隊友在禁區犯規，爭議地被判入球無效。3分鐘後，麥比奧莫（Bryan Mbeumo）便引球入禁區再起腳射入，為賓福特先開紀錄。

賓福特半場領先1：0，他們未能把握機會擴大比數，下半場更因賓諾克（Ethan Pinnock）擺烏龍，56分鐘被水晶宮扳平1：1。又是3分鐘後，水晶宮一次漂亮反擊，艾斯一記直線交艾度亞特（Odsonne Édouard）一程，這位法國將皮球送入網，入球因越位推翻，從直播慢鏡卻難以發現有越位成份。

水晶宮兩個入球被推翻，幸運之神今場明顯眷顧賓福特，哥連斯（Nathan Collins）門前轉身抽射，水晶宮門將甸恩軒達臣飛到盡撲出不遠，皮球正好落在賓福特另一前鋒韋沙腳下，他輕鬆奪去皮球射入，為主隊射成2：1奠勝。入球後，韋沙坐在草地，模仿夏蘭特的冥想慶祝動作。