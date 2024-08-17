英超｜馬天尼斯「屠殺」富咸大隻佬查奧爾　「我送了他去健身室」

舒克斯完場前的入球，助曼聯在主場以1：0擊敗富咸，該名曼聯新兵因而成為各大體育頭條，不少球迷亦將焦點放在今場失機的般奴費南迪斯或是加拿祖身上。不過「屠夫」利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）決戰「大隻佬」艾達馬查奧爾（Adama Traore），亦是曼聯能保持清白之身的主因之一。



利辛度馬天尼斯今場表現出色，助曼聯力保不失。（路透社）

今場面對富咸，馬天尼斯的其中一名對手是艾達馬查奧爾，這名翼鋒因高速及健碩身型聞名，不少後衛都在他面前吃過苦頭。比賽第7分鐘，兩人在左路交手，艾達馬查奧爾直接「爆過」馬天尼斯，並以力量壓制後者，殺入禁區後製造險象。

艾達馬查奧爾的身型與速度，在球壇知名。（Getty Images）

雖未有因此導致失球，不過作為中堅這樣被過絕對是失職。第16分鐘，查奧爾在禁區右側再跟馬天尼斯單對單，打算重施故伎，卻被馬天尼斯率先「食位」，查奧爾更失去平衡跌倒在地。

這次攔截清脆俐落，沒有任何犯規嫌疑，艾達馬查奧爾倒地後沒有投訴，更面露苦笑。之後這名快翼彷彿沉寂下來，沒再為曼聯防線帶來威脅，並於78分鐘被換走。

賽後被問到與艾達馬查奧爾的交手，馬天尼斯回答：「我送他去健身室了（I sent him to the gym）。」引來在場主持大笑。他稱讚該名對手非常難以應付：「（今場）第一次交手他完勝我，我從中學會怎樣應付，所以便完勝他一次作為反擊。」

因何成為球場「屠夫」

馬天尼斯因強悍兇狠的防守風格，在阿積士獲「阿姆斯特丹屠夫」外號，這名阿根廷中堅兩年前加盟曼聯時備受關注，但因其身高1.75米在中堅來說太矮，更曾被賓特福「屈高」入波，香港網民因而嘲諷他為「地面屠夫」。

以中堅而言，馬天尼斯身型確實「輸蝕」。（Getty Images）

「我們阿根廷人做任何事都充滿激情，當我踏上球場，便會為每一球而戰。即便要踏過屍體，我亦會這麼做。」加盟曼聯前，利辛度馬天尼斯對英國《每日郵報》說。「每一次『五五波』我都希望贏，因為我知道自己是為家人和朋友的食物而戰。」

為食物而戰這句話，並不是馬天尼斯誇大。他出生於阿根廷小鎮Gualeguay，父親是一名瓦匠，家中收入不高。專門為球星或教練編寫傳記的Football Biography指，他小時候家中偶爾會缺乏食物，因此馬天尼斯從小便明白挨餓是什麼滋味。

去年2月，這名阿根廷中堅剛過25歲生日，接受曼聯官網採訪時，提及過父親對他的影響：「我13歲時，當瓦匠的父親跟我說，若我不去踢波，便無法出人頭地。然後有一天他讓我跟他一起去工作，我甚至還睡過頭。」

馬天尼斯小時候家中貧窮，挨餓並非罕見之事。（Getty Images）

馬天尼斯稱這段回憶仍恍如昨日：「當我到達後，他便看着我：『你意識到這不適合你嗎？你應該將足球作為職業，那才屬於你。』那讓我茅塞頓開。事實是我來自一個不富裕的家庭，天上不會無緣無故掉下任何東西。」

「我的家人一直都很支持我，他們灌輸很多價值觀，才有今天的我，並開始進步，包括學習、工作、經驗等等。」發生這件事時，馬天尼斯仍在一間名為Club Libertad的球會效力，不過兩年後，他加盟紐維爾舊生，也就是球王美斯的母會，並於19歲出道成為職業球員。

成為世界知名球星，又贏過世界盃、美洲盃，馬天尼斯未有忘記初衷，繼續堅持在足球場為每一次球權奮戰：「我永遠相信自己，我知道我不高，但我會贏，並以個人能力向其他人展示我在球場那裏。」他賽後向《天空體育》說道。