英超｜馬天尼斯「屠殺」富咸大隻佬查奧爾　「我送了他去健身室」

舒克斯完場前的入球,助曼聯在主場以1:0擊敗富咸,該名曼聯新兵因而成為各大體育頭條,不少球迷亦將焦點放在今場失機的般奴費南迪斯或是加拿祖身上。不過「屠夫」利辛度馬天尼斯(Lisandro Martínez)決戰「大隻佬」艾達馬查奧爾(Adama Traore),亦是曼聯能保持清白之身的主因之一。



利辛度馬天尼斯今場表現出色,助曼聯力保不失。(路透社)

今場面對富咸,馬天尼斯的其中一名對手是艾達馬查奧爾,這名翼鋒因高速及健碩身型聞名,不少後衛都在他面前吃過苦頭。比賽第7分鐘,兩人在左路交手,艾達馬查奧爾直接「爆過」馬天尼斯,並以力量壓制後者,殺入禁區後製造險象。

艾達馬查奧爾的身型與速度,在球壇知名。(Getty Images)

雖未有因此導致失球,不過作為中堅這樣被過絕對是失職。第16分鐘,查奧爾在禁區右側再跟馬天尼斯單對單,打算重施故伎,卻被馬天尼斯率先「食位」,查奧爾更失去平衡跌倒在地。

這次攔截清脆俐落,沒有任何犯規嫌疑,艾達馬查奧爾倒地後沒有投訴,更面露苦笑。之後這名快翼彷彿沉寂下來,沒再為曼聯防線帶來威脅,並於78分鐘被換走。

賽後被問到與艾達馬查奧爾的交手,馬天尼斯回答:「我送他去健身室了(I sent him to the gym)。」引來在場主持大笑。他稱讚該名對手非常難以應付:「(今場)第一次交手他完勝我,我從中學會怎樣應付,所以便完勝他一次作為反擊。」

因何成為球場「屠夫」

馬天尼斯因強悍兇狠的防守風格,在阿積士獲「阿姆斯特丹屠夫」外號,這名阿根廷中堅兩年前加盟曼聯時備受關注,但因其身高1.75米在中堅來說太矮,更曾被賓特福「屈高」入波,香港網民因而嘲諷他為「地面屠夫」。

以中堅而言,馬天尼斯身型確實「輸蝕」。(Getty Images)

「我們阿根廷人做任何事都充滿激情,當我踏上球場,便會為每一球而戰。即便要踏過屍體,我亦會這麼做。」加盟曼聯前,利辛度馬天尼斯對英國《每日郵報》說。「每一次『五五波』我都希望贏,因為我知道自己是為家人和朋友的食物而戰。」

為食物而戰這句話,並不是馬天尼斯誇大。他出生於阿根廷小鎮Gualeguay,父親是一名瓦匠,家中收入不高。專門為球星或教練編寫傳記的Football Biography指,他小時候家中偶爾會缺乏食物,因此馬天尼斯從小便明白挨餓是什麼滋味。

去年2月,這名阿根廷中堅剛過25歲生日,接受曼聯官網採訪時,提及過父親對他的影響:「我13歲時,當瓦匠的父親跟我說,若我不去踢波,便無法出人頭地。然後有一天他讓我跟他一起去工作,我甚至還睡過頭。」

馬天尼斯小時候家中貧窮,挨餓並非罕見之事。(Getty Images)

馬天尼斯稱這段回憶仍恍如昨日:「當我到達後,他便看着我:『你意識到這不適合你嗎?你應該將足球作為職業,那才屬於你。』那讓我茅塞頓開。事實是我來自一個不富裕的家庭,天上不會無緣無故掉下任何東西。」

「我的家人一直都很支持我,他們灌輸很多價值觀,才有今天的我,並開始進步,包括學習、工作、經驗等等。」發生這件事時,馬天尼斯仍在一間名為Club Libertad的球會效力,不過兩年後,他加盟紐維爾舊生,也就是球王美斯的母會,並於19歲出道成為職業球員。

成為世界知名球星,又贏過世界盃、美洲盃,馬天尼斯未有忘記初衷,繼續堅持在足球場為每一次球權奮戰:「我永遠相信自己,我知道我不高,但我會贏,並以個人能力向其他人展示我在球場那裏。」他賽後向《天空體育》說道。