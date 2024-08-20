美國賽車意外片段｜反車飛起滑行 翻騰一周半著地 車手無恙下車
撰文：威廉神
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美國賽車比賽納斯卡盃系列賽（NASCAR Cup Series）昨日（19日）在密歇根國際賽道（Michigan International Speedway）舉行第24站比賽，期間發生了一宗觸目驚心的意外，車手拿祖利（Corey LaJoie）在輕微碰撞後失控反車，戰車一度凌空飛起，再以車頂滑行一段長距離，至草地打個筋斗才停下來。32歲的拿祖利意外後自行下車，沒有大礙，他表示參加了納斯卡盃9年，之前未試過反車，但今屆就已經兩度反車。
這場比賽要鬥206個圈，拿祖利賽了135個圈後出事，當時他的戰車很接近格拉遜（Noah Gragson）的戰車，輕微碰撞到後者車身左側。拿祖利戰車失控打轉，車頂有東西被吹起，之後反車。拿祖利戰車一度凌空飛起，接着車頂著地，高速滑行。
碰到賽道旁的牆壁後，戰車仍去勢未止，沿牆邊滑行，逐步減慢。滑到出草地後，戰車翻了一周半，四輪著地，停了下來。救護車及救援人員馬上趕到，拿祖利沒有大礙，可以自行下車，步行離開。
「我不是工程師，我不知道。看看旗幟，那時是逆風。也許就是這個原因。」拿祖利說：「（接近）升空速度，加上15至20英里的風勢，我不太清楚。我不喜歡反車，但我今年已經試過兩次，並不是趣事。」
拿祖利說：「有火花、灰塵及各種東西飛進來……我覺得我們今場可以排到前10名、前12名，但很討厭地，我們最後反車作結。」
32歲的拿祖利由2013年起參加納斯卡盃系列賽，經驗豐富，他說：「我們今年已經反了兩次車了，而我之前整個職業生涯一次都未反過。」
拿祖利賽了135個圈後因意外退賽，今站排名第32位，總成績排車手榜第31位。
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