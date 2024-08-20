桌球｜奧蘇最愛中國菜 稱比西方菜式健康 中國多奧運金牌有原因
撰文：顏銘輝
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桌球西安大獎賽，球星奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）昨日（19日）在資格賽以5：0輕取香港球手王雨晨晉級。奧蘇賽後表示很喜歡中國美食，例如火鍋、餃子及海鮮，更指中國食物好味又健康，所以培養到那麼多奧運冠軍。他表示會努力爭取晉級，因為他想留在中國吃多幾餐中菜。
素來對中國讚不絕口的英格蘭球手奧蘇近日訪華，到西安參加大獎賽，昨日在資格賽以5：0擊敗香港球手王雨晨。在賽後訪問中，奧蘇大談中國美食，他說：「我來這裏是為了美食、人及文化，桌球只是配菜。」
他續說：「我愛火鍋，喜歡很多不同類型的，例如餃子、海鮮。你們真的非常幸運，可以一個能夠烹調出如此美食的國度中出世。這就是你們看起來那麼健康的原因，在中國生活的人都很長壽，而西方的菜式及食物就不太好，漢堡、麵包、薯條、炸物。故此，我來到這裏，可以吃到中國人常吃的食物。這就是你們能夠有那麼多奧運冠軍的原因。」
這項比賽在西安舉行，奧蘇表示會多嘗試本地的麵食，他說：「我還未試過太多的食物，暫時只來了西安兩天，但我聽聞這裏的麵很聞名。我嘗試不同種類的麵，但你知道中國所有地方都可以煮出美食佳餚，所以我想嘗試不同的食物及不同風格的菜式。我希望在賽事繼續晉級，那就可以在中國吃多幾頓飯。」他還大讚西安這個城市就像電影場景。
奧蘇下圈比賽會對匈牙利球手利維斯（Bulcsu Revesz）。
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