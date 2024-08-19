世界盃外圍賽｜國足對手印尼瘋狂搶人才　荷蘭球壇變印尼兵工廠

中國隊身在世界盃外圍賽亞洲區18強賽C組，同組對手印尼近期頻頻增兵，在印尼足總的社交平台上，不時見到有新球員親吻印尼國旗及簽名的照片。為何國家隊也可以買人？不是買的。

印尼曾經是荷蘭殖民地，印尼足總近年銳意在荷蘭球壇尋找擁有印尼血統的球員，成功歸化多人，最新宣布效力美職聯FC達拉斯門將馬頓柏伊斯（Maarten Paes）合乎資格代表印尼。翻查印尼大國腳名單，目前近半隊球員都是印尼足總近兩年努力歸化的成果，他們主要是在歐洲聯賽落班的荷蘭出生球員。



在荷蘭出世的FC達拉斯門將馬頓柏伊斯，今年入籍印尼，可以為印尼出戰世界盃外圍賽。（Instagram）

印尼足總昨日（18日）宣布，經過漫長複雜的流程，馬頓柏伊斯可以代表印尼披甲。印尼足總特別提到，相信馬頓柏伊斯可以增強國家隊實力，尤其是在世界盃外圍賽。

馬頓柏伊斯親吻印尼國旗。（Instagram）

在世界盃外圍賽亞洲區18強賽C組，印尼與中國、日本、澳洲、沙特阿拉伯及巴林同組，小組頭兩名可以直接晉級世界盃決賽，第三及四名可以轉戰第四圈，繼續爭取出線名額。以牌面實力而論，印尼的目標應該是跟中國、巴林爭取第四名。世界盃外圍賽會在9月開始舉行，中國第一場對日本，而印尼首輪會對沙特。

印尼近兩年引入大量在荷蘭出生及青訓的球員。（Getty Images）

馬頓柏伊斯現年26歲，在荷蘭出世及成長，亦在荷蘭接受青訓及出道，踢過荷甲的奈梅亨及烏德勒支，兩年前轉到美職踢達拉斯。他踢過不同年齡階段的荷蘭小國腳，但未曾為荷蘭大國腳披甲。這時候，印尼為他開了一扇窗，因為他的祖母在印尼出世，有資格獲得印尼國籍。

馬頓柏伊斯勢於9月的外圍賽披甲把關。（Instagram）

在印尼足總幫助下，馬頓柏伊斯在4月「認祖歸宗」，宣誓成為印尼公民，他當時表示：「我非常自豪，這是我重要的時刻。迫不及待想開始比賽。」經國際足協核查過國際賽紀錄等資料後，他現在獲得代表印尼的資格。

在這支印尼國家隊中，馬頓柏伊斯並非特別的一位。近兩年，印尼足總積極歸化那些具印尼血統的荷蘭球員，短期內提升國家隊實力。看一看印尼足總的社交平台，隔幾個月就見到有新球員親吻印尼國旗，準備好為印尼披甲。

夏耶及奧拉特文高恩3月一起宣誓成為印尼公民。（Instagram）

在3月，29歲中場夏耶（Thom Haye）及26歲前鋒奧拉特文高恩（Ragnar Oratmangoen）兩位在荷蘭出世的球員宣誓，入籍印尼。

華當克「加盟」印尼國家隊。（Instagram）

華當克早前已宣誓成為印尼公告。（Instagram）

在6月初，原籍荷蘭的後衛華當克（Calvin Verdonk）宣誓入籍印尼，並在同月對菲律賓的比賽處子登場。27歲的華當克出身自飛燕諾青年軍，在荷甲打滾多年，他的父親來自印尼，所以有資格成為印尼人。在6月底，印尼國家隊又有新血，18歲多德勒支前鋒拉雲（Jens Raven）宣誓成為印尼公民，目前代表印尼U20。

26歲的奧拉特文高恩在荷蘭出世及成長，今年入籍印尼，已經4次代表印尼上陣。（Getty Images）

24歲的艾澤斯是印尼陣中最具級數的中堅，在燕豪芬青訓出道，去年轉投威尼斯，協助球隊升班。他在去年底獲得印尼國籍，今年起代表印尼上陣。（Getty Images）

由於印尼曾經是荷蘭的殖民地，不少荷蘭球員的父輩或者祖輩都與印尼有淵源。只要印尼足總細心尋找，就可以物色到大量有資格代表的印尼的荷蘭二線球員。

目前，約半支印尼國家隊由這班主要在荷蘭出世的「新兵」撐起，他們普遍在歐洲二線聯賽落班，包括FC達拉斯門將馬頓柏伊斯（Maarten Paes）、意甲威尼斯後衛艾澤斯（Jay Idzes）、荷甲奈梅亨後衛華當克（Calvin Verdonk）、比甲梅赫倫後衛華殊（Sandy Walsh）、比乙奧伊本後衛柏堤拿馬（Shayne Pattynama）、瑞超諾高平後衛賀拿（Justin Hubner）、荷乙烏德勒支青年隊中場贊拿（Ivar Jenner）、曾效海倫芬的自由身中場夏耶（Thom Haye）、英冠史雲斯中場迪祖阿安（Nathan Tjoe-A-On）、荷乙海牙前鋒史杜域（Rafael Struick）、比乙丹達前鋒奧拉特文高恩（Ragnar Oratmangoen）。

29歲的華殊有代表多國的資格，他在比利時出世，代表過荷蘭小國腳。她的母親是印尼人，最後他在2022年入籍印尼，開始代表印尼出賽。他目前效力比甲球會梅赫倫。（Getty Images）