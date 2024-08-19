意甲｜新球季首仗拿玻里大敗0：3　干地道歉形容球隊如融雪般崩潰

2022/23球季相隔33年再奪意甲冠軍，拿玻里此後狀況下滑，上季只排第10名外，今季由新帥干地（Antonio Conte）執教，首輪卻作客被維羅納大勝3：0，他表示作為教練難辭其咎，形容球隊今場如同「陽光下的融雪」般崩潰，誠心向球迷道歉。



干地執教拿玻里首戰，遭0：3大敗。（Getty Images）

維羅納近兩季表現並不理想，前季排第18，上季排第13，單論牌面拿玻里理應佔優。事實上，上半場拿玻里主導場面，共錄8次埋門，維羅納在進入更衣室前，則未能製造一次攻門。

然而完半場前，拿玻里主力基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）被撞傷須退下火線，換邊後形勢立即逆轉，戴倫利華拿文度（Dailon Livramento）接應左路傳中，在50分鐘先開紀錄。

基華拉斯基利亞退下火線，成為拿玻里下半場崩潰主因之一。（Getty Images）

之後拿玻里兵敗如山倒，戴朗摩斯基拿（Dairon Mosquera）在75分鐘及94分鐘連入兩球，助維羅納在主場以3：0取勝。

上任首場即遭大敗，干地賽後難掩失望：「上半場我們佔盡優勢，維羅納一次射門也沒有。不過換邊後，我們便立即讓他們獲射門機會，僅第二腳，我們便已落後。」

「之後我們便像陽光下的雪般融化，我必須向球迷道歉，他們非常熱情地支持我們。作為球隊主帥，我須負全部責任。我誠懇地道歉，因為球隊下半場的表現不可接受。」干地續說道。「這場比賽顯示出我們需要在各方面努力改善，我帶着強烈的熱情與渴望到此，希望我能幫助到拿玻里。」

干地向球迷道歉，認為球隊下半場表現不可接受。（Getty Images）

進攻主力基華拉斯基利華受傷之外，拿玻里當家前鋒域陀奧森漢（Victor Osimhen）近日頻傳離隊，今仗甚至沒有進入大名單，左閘馬里奧雷爾（Mario Rui）亦有同樣問題。

然而今個轉會窗，他們暫時只收購了兩名球員，干地對此表示無奈，認為球會應盡快解決轉會問題，但被問到域陀奧森漢會否離隊，他則稱無法回答：「這個問題你應該問球會，而不是問我，我看到他分開獨自訓練，坦白說，我在這件事只是一名旁觀者。」

域陀奧森漢今場未有進入大名單，未知會否離隊。（Getty Images）

此前曾傳出干地有意以域陀奧森漢作為籌碼，與車路士交換盧卡古。不過著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，車路士無意交換，而是想永久出售盧卡古，目前已進入個人條款階段。

域陀奧森漢亦有傳會轉投PSG，不過拿玻里體育總監對意大利《天空體育》予以否認：「他想離隊，但我對PSG和車路士沒什麼感覺，我們會嘗試與他的團隊尋找解決方案。」