足球熱話｜球員疑場邊小解領紅被逐　現場「評述」錦上添花

秘魯一場業餘足球賽的片段在網上瘋傳，全因其中一名球員趁對手受傷、比賽暫停期間，疑在場邊「解放」，未料卻遭球證直接出示紅牌驅逐，而比賽現場播布員的「評述」，更是精華所在。



瘋傳的片段來自一場「秘魯盃」賽事，這是秘魯最大型的業餘足球賽，由50支球隊爭逐，冠軍及亞軍球隊可直接升班到秘魯乙組聯賽，由簡多斯魯體育會（Club Deportivo Cantorcillo Futbol Club ）對阿瓜魯納體育會（Atletico Awajún）。

片段中，賽事踢到72分鐘，泥黃色戰衣的簡多斯魯體育會因門將受傷，球員都聚集在龍門口，賽事暫停。

突然間，一名簡多斯魯球員指向左邊，其他球員、球證都將視線轉向他指着的方向，原來一名阿瓜魯納球員正在角球旗後的場邊、背向鏡頭，似乎是在小便。

有趣的是，鏡頭也立刻跟着轉向這名球員，球證竟也向他跑去，還直接掏出紅牌將他驅逐，球員雖然一臉無奈，但也避不過被逐的命運。

一名阿瓜魯納球員似乎正在小解。（影片截圖）

網民指出，「錦上添花」的是現場播佈員情緒高昂，在鏡頭拍到球員疑似小便之時，高聲地說：「他在小便、他在小便！（Esta urinando! Esta urinando!）」而球證拿出紅牌時，播佈員再說：「喔！是紅牌！是紅牌！（Oi Roja! Roja!）」

兩方最終踢成0:0。

在場邊小便是否值得直紅？根據球例，主要可直接驅逐的違例，包括但不限於：挑釁或侮辱行為、具侵略性的行為（包括吐口水和咬人）、暴力行為等等，也沒有明文指出在場邊小解是否應被逐，需視乎球證觀點。

不過由影片可見，比賽場地相當簡陋，場邊有許多建築廢料、大型機器等；球場的草亦非常長，明顯沒有經過什麼修整；而球證也只是穿着一般運動鞋而不是釘鞋，種種條件都反映比賽的水平確實相當業餘。

官方精華片段：