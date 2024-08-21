巴黎奧運｜張雨霏因習近平一句放下愧疚　李雯雯分享與領導人對話

中共總書記、國家主席習近平昨日（20日）接見巴黎奧運的中國代表團，與潘展樂、鄭欽文、全紅嬋、李雯雯等部分運動員握手交流，並在講話中讚揚中國健兒的努力。眾位中國奧運代表出席了第33屆夏季奧運會中國體育代表團總結大會。

多位中國運動員在訪問或社交平台分享與習近平見面的感受，兩位舉重金牌得主侯志慧及李雯雯表示激動。獲得1銀5銅的游泳選手張雨霏表示，習近平所說的「勝敗乃兵家常事」令她有感觸，亦給予她推動力朝下屆奧運進發。



張雨霏戴上6面奧運獎牌出席。（新華社）

26歲「仙氣蝶后」張雨霏在東京奧運贏得2金2銀，但在巴黎奧運未能再贏得金牌，得1銀5銅，仍是今屆中國代表團獎牌最多的選手。

她說：「大家是看我獎牌很多，但是我沒有金牌，我原來以為就是說因為沒有拿到金牌，我會感覺對國家有所愧疚，沒有說貢獻一枚金牌。但是，總書記後面又說，無論輸贏，勝敗乃兵家常事，就一下子感觸到了我。讓我有動力繼續衝往下一屆，繼續前往洛杉磯奧運會。」

盛李豪（左）、潘展樂及馬龍坐在一起。（新華社）

樊振東、王楚欽兩位乒乓代表坐在一起。（新華社）

贏得兩金的射擊代表盛李豪說：「我見到總書記非常的激動，我非常開心，我備受鼓舞，我認為巴黎奧運會作為一個階段結束，我還需要更多的學習，更多的進步，然後繼續進步做出自己貢獻。」他在10米氣步槍混合團體及男子個人10米氣步槍摘得金牌。

連贏兩屆舉重女子49公斤級金牌的侯志慧在微博表示：「東京奧運會後的接見，總書記就認出了我，還比劃了舉重的動作。這一次他問我說你個子這麼小，怎麼這麼大力量，我說依靠日積月累的訓練。很感動，很開心！總書記的講話鼓舞了我，我將牢記他的囑託，繼續挑戰極限，奮鬥拼搏！」侯志慧還分享了一張跟跳水運動員全紅嬋的合照，她表示：「她比我高但是我不想承認！一定是因為她穿了高跟鞋。」

侯志慧在微博分享與習近平的對話。（微博）

同樣連續兩屆奧運摘金的舉重選手李雯雯亦在微博透露，與習近平寒暄的對話，「總書記好，我是舉重運動員李雯雯。我知道你，女霸王，力拔山兮氣蓋世，無人能敵。激動，難以平復，帶著總書記的誇讚，繼續向下一個目標前進」。後來，李雯雯在微博刪除了「總書記」的字眼，改為「我知道你，女霸王，力拔山兮氣蓋世，無人能敵。激動，難以平復，繼續向下一個目標前進」。

李雯雯透露與習近平的對話，但後來刪除了總書記的字眼。（微博）

為中國贏得史上首面網球女單金牌的鄭欽文表示，行程緊逼，要馬上趕去美國準備美網。她說：「我今天凌晨兩點就要飛去美國，參加接下來的美網，這行程非常趕。兩天前從美國趕來，參加這個表彰大會，因為我覺得這是我人生當中非常重要的一件事情，就是無論如何我都要回來。為國爭光，永遠要高於個人榮譽，我覺得這也是為什麼這次在巴黎奧運會打得這麼有勁，比我平時表現都要好的原因之一。」

總始大會後，鄭欽文要趕到美國備戰美網。（新華社）