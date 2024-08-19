巴黎奧運｜樊振東回應退役傳聞　感嘆飯圈亂象下「贏輸也不行」

巴黎奧運落幕，中國乒乓球隊實現橫掃乒乓球五金。其中，中國隊的主將樊振東連奪男子單打及團體的兩面金牌。

「有的時候你會覺得輸球也不行，贏球好像也沒那麼行。」在成功的背後，究竟是什麽原因驅使這一位奧運金牌國手説出「贏輸也不行」的這樣一番話？

撰文：彭仲謙



樊振東（中）贏得巴黎奧運乒乓男單金牌。（Getty Images）

在巴黎奧運以來，中國隊接連受飯圈文化影響的例子絕不鮮見，羽毛球男雙運動員王昶回國，被粉絲圍堵；陳夢衛冕奧運女單金牌，被現場觀眾「畀中指」及網上辱罵泄憤；或是全紅嬋老家成打卡熱點，迫使家人遷離。飯圈文化對運動員的影響越漸加深，樊振東甚稱非理性的追星行爲對大家而言是「百害而無一利」。

面對這種飯圈亂象，樊振東認為運動員也很無奈，他今日（19日）在央視的訪問中說：「有的時候你會覺得輸球也不行，贏球好像也沒那麼行。」

運動員不再只是更需要處理技術和賽場的狀況，在心態和性格上更需要具備強大的質素。面對自己場外的資訊更被放大，樊振東直言「我自己可能非常渴望在賽場上能夠成為焦點，但是下來以後又特別不希望成為焦點」。

樊振東多次在社交媒體上怒斥飯圈文化，希望建立正確積極的體育文化，盼支持者透過瞭解運動員的表現去給予支持。他敢於表態：「我覺得首先需要去表達一些自己的態度，通過一種合理的方式或者說正常的渠道，我覺得要去有一些自己的態度，而且我也沒有擔心大家會因為這些不喜歡我、不關注我。」

樊振東今屆贏得兩金，他在男單封王後，再與隊友馬龍及王楚欽贏得男團冠軍。（Getty Images）

以換衫調整節奏反勝張本智和

在巴黎奧運，樊振東以「敢贏」的心態為中國隊守住連霸的男單金牌，「我們肯定永遠是敢贏，我們是不管你拼成什麼樣，我們想的都是贏」。

比賽頭號種子，賽前被看高一線的王楚欽爆冷在32強止步。中國隊衛冕男單金牌的重任都落在樊振東的身上。在賽前抽籤不利的情況下，樊振東在8強與日本的對手張本智和碰頭。儘管在過往戰績樊振東稍佔上風，但比賽開局張本智和以11：2大勝一局，再以11：9拿下第二局。

樊振東在男單8強苦戰擊敗張本智和。（路透社）

先失兩局下，樊振東透過更換衣服調整心情，及後以11：4及11：7扳回兩局。他談到逆境換衫的原因，「首先這個行為或者說這個想法，我覺得是想調整一下自己的節奏」。追成局數2：2後，樊振東保持一貫穩定的心態拿下決勝局，晉身4強。淘汰法國東道主後，樊振東在決賽對上瑞典的強敵莫利加特（Truls Moregard），雖然先輸一局7：11，但其後以連贏4局（11：9、11：9、11：8、11：8）贏得金牌，更在賽後做出偶像基利安麥巴比招牌慶祝動作向其致敬。樊振東終於踏上男子單打頒獎台的最高點，戰勝自己。

樊振東在微博暗示退役。（Getty Images）

回應退役傳聞：暫未考慮下屆奧運

巴黎奧運曲終人散，27歲的樊振東曾多次透過媒體表達退役的念頭。不論在早前的微博帖文中寫下「From Paris to Paris，11年國際大賽，就像賽場的11分，有始有終。」，或是引用偶像Taylor Swift的歌詞「Whispers of "Are you sure?" "Never have I ever before"」，字裏行間難免讓人臆測這位乒乓國手退役的意向。歷經傷患及巴黎奧運備戰的低谷期，樊振東成功獲得大滿貫，走上巔峰。對於他而言，首要的任務是好好休息。他說：「我覺得確實打完這屆奧運會非常累，首先還是需要好好休息，包括對於下屆奧運會其實目前完全沒有考慮，但是未來會怎麼樣，我覺得還是交給時間。」

如他在微博的帖文中所言，「行到水窮處，坐看雲起時。」樊振東近日起擔任上海市青聯常委、體育界別副主任。未來的去向成疑，但確定的是，他早已寫下本屆巴黎奧運國家隊創下佳績的新一頁。