巴黎奧運｜樊振東回應退役傳聞　感嘆飯圈亂象下「贏輸也不行」

巴黎奧運落幕,中國乒乓球隊實現橫掃乒乓球五金。其中,中國隊的主將樊振東連奪男子單打及團體的兩面金牌。

「有的時候你會覺得輸球也不行,贏球好像也沒那麼行。」在成功的背後,究竟是什麽原因驅使這一位奧運金牌國手説出「贏輸也不行」的這樣一番話?

撰文:彭仲謙



樊振東(中)贏得巴黎奧運乒乓男單金牌。(Getty Images)

在巴黎奧運以來,中國隊接連受飯圈文化影響的例子絕不鮮見,羽毛球男雙運動員王昶回國,被粉絲圍堵;陳夢衛冕奧運女單金牌,被現場觀眾「畀中指」及網上辱罵泄憤;或是全紅嬋老家成打卡熱點,迫使家人遷離。飯圈文化對運動員的影響越漸加深,樊振東甚稱非理性的追星行爲對大家而言是「百害而無一利」。

面對這種飯圈亂象,樊振東認為運動員也很無奈,他今日(19日)在央視的訪問中說:「有的時候你會覺得輸球也不行,贏球好像也沒那麼行。」

運動員不再只是更需要處理技術和賽場的狀況,在心態和性格上更需要具備強大的質素。面對自己場外的資訊更被放大,樊振東直言「我自己可能非常渴望在賽場上能夠成為焦點,但是下來以後又特別不希望成為焦點」。

樊振東多次在社交媒體上怒斥飯圈文化,希望建立正確積極的體育文化,盼支持者透過瞭解運動員的表現去給予支持。他敢於表態:「我覺得首先需要去表達一些自己的態度,通過一種合理的方式或者說正常的渠道,我覺得要去有一些自己的態度,而且我也沒有擔心大家會因為這些不喜歡我、不關注我。」

樊振東今屆贏得兩金,他在男單封王後,再與隊友馬龍及王楚欽贏得男團冠軍。(Getty Images)

以換衫調整節奏反勝張本智和

在巴黎奧運,樊振東以「敢贏」的心態為中國隊守住連霸的男單金牌,「我們肯定永遠是敢贏,我們是不管你拼成什麼樣,我們想的都是贏」。

比賽頭號種子,賽前被看高一線的王楚欽爆冷在32強止步。中國隊衛冕男單金牌的重任都落在樊振東的身上。在賽前抽籤不利的情況下,樊振東在8強與日本的對手張本智和碰頭。儘管在過往戰績樊振東稍佔上風,但比賽開局張本智和以11:2大勝一局,再以11:9拿下第二局。

樊振東在男單8強苦戰擊敗張本智和。(路透社)

先失兩局下,樊振東透過更換衣服調整心情,及後以11:4及11:7扳回兩局。他談到逆境換衫的原因,「首先這個行為或者說這個想法,我覺得是想調整一下自己的節奏」。追成局數2:2後,樊振東保持一貫穩定的心態拿下決勝局,晉身4強。淘汰法國東道主後,樊振東在決賽對上瑞典的強敵莫利加特(Truls Moregard),雖然先輸一局7:11,但其後以連贏4局(11:9、11:9、11:8、11:8)贏得金牌,更在賽後做出偶像基利安麥巴比招牌慶祝動作向其致敬。樊振東終於踏上男子單打頒獎台的最高點,戰勝自己。

樊振東在微博暗示退役。(Getty Images)

回應退役傳聞:暫未考慮下屆奧運

巴黎奧運曲終人散,27歲的樊振東曾多次透過媒體表達退役的念頭。不論在早前的微博帖文中寫下「From Paris to Paris,11年國際大賽,就像賽場的11分,有始有終。」,或是引用偶像Taylor Swift的歌詞「Whispers of "Are you sure?" "Never have I ever before"」,字裏行間難免讓人臆測這位乒乓國手退役的意向。歷經傷患及巴黎奧運備戰的低谷期,樊振東成功獲得大滿貫,走上巔峰。對於他而言,首要的任務是好好休息。他說:「我覺得確實打完這屆奧運會非常累,首先還是需要好好休息,包括對於下屆奧運會其實目前完全沒有考慮,但是未來會怎麼樣,我覺得還是交給時間。」

如他在微博的帖文中所言,「行到水窮處,坐看雲起時。」樊振東近日起擔任上海市青聯常委、體育界別副主任。未來的去向成疑,但確定的是,他早已寫下本屆巴黎奧運國家隊創下佳績的新一頁。