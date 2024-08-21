巴黎奧運｜克服左耳聽力僅剩5%的心理挫折　美女天才跑手奪金之路

前往巴黎之前，姬莉賀堅遜（Keely Hodgkinson）的獎牌列表中，有着不少800米項目金牌，包括兩屆田徑聯賽、兩屆歐洲錦標賽、兩屆歐洲室內錦標賽等等。不過她更在意的，是那上面的銀牌——東京奧運，以及兩屆世錦賽銀牌。

這次在法蘭西運動場，這名英國跑手首名跑過終點，衝線前一刻她已握拳吼叫，慶祝自己沒再屈居次席，以及證明姬莉賀堅遜這個名字，在奧運歷史上絕非曇花一現。



姬莉賀堅遜今屆奧運奪女子800米金牌。（路透社）

她是英國有史以來，第三名贏得800米金牌的女子運動員，上一次已是Kelly Holmes在2004年雅典奧運。

如果打開田徑世界紀錄頁面，按時間順序排列，你會發現女子800米的紀錄排在最前。1983年7月26日，捷克的嘉拉捷維露娃（Jarmila Kratochvílová）跑出1分53.28秒，此紀錄至今仍未被打破，是目前男女子所有田徑紀錄中最悠長一個。

在巴黎奧運奪金後，姬莉賀堅遜豪言要挑戰這項塵封逾40年的世績：「我認為那個紀錄已維持太久了，也有很長時間沒有人跑入過1分53秒，所以我很想去試試，也相信自己可以做到。」

姬莉賀堅遜豪言要挑戰女子800米世界紀錄。（路透社）

這名英國跑手今屆奧運奪冠成績是1分56.72秒，但她上月在倫敦的鑽石聯賽曾跑出1分54.61秒，與世界紀錄的差距是1.33秒，考慮到姬莉賀堅遜目前只有22歲，要跨越這個差距並非不可能之事。

自由奔放的天才少女

姬莉賀堅遜最初的偶像並非田徑運動員，而是英國「跳水王子」戴利（Tom Daley），因而成為游泳校隊。不過2012年倫敦奧運，她看到七項全能選手恩尼絲希爾（Jessica Ennis-Hill）為英國摘金，決定改變主意，在父親勸說下轉戰田徑。

她以800米為主項，僅10歲便在國內嶄露頭角，贏得不少地區賽事的冠軍及獎牌。16歲那年，她更贏得U20全國冠軍，又打破U18歐洲錦標賽紀錄奪冠。

姬莉賀堅遜經常遲到，令親友及教練都頭痛不已。（Getty Images）

與很多運動員不同，姬莉賀堅遜性格獨特，不循規蹈矩，教練Trevor Painter指她經常遲到20至25分鐘，即使與家人或朋友聚會亦是如此，經常令他們抱怨：「不過如果我們要規定她必須守時，相信她便不會是現在我們看到在倫敦跑出1分54秒的人，正是這種自由奔放的性格造就了她。」

姬莉會在上場比賽時噴香水，也會打扮指甲：「我走上賽道前的準備，跟我上街一樣。那（賽道）就像是一個舞台，你準備要上台表演。」

即使是田徑比賽，姬莉賀堅遜亦會悉心打扮。（路透社）

小時候幾乎失去聽覺

不過這名天才少女的成長路上，並非沒有挫折，13歲時她得悉一個噩耗：左耳內發現有一顆腫瘤，更因此被逼停止所有訓練。

左耳內的腫瘤，令姬莉賀堅遜幾乎單耳失聰，更曾嚴重影響她平衡能力。（Getty Images）

雖非惡性腫瘤，但由於位置十分接近脊椎神經，因此要切除需面臨不小風險，「它壓碎我的聽小骨（hearing bone），影響我走路及平衡，我不能走得太快。現在切除後，我左耳亦只剩下5%聽力。」姬莉表現因此大受影響，但手術過後，她很快重新站起來，並以樂觀心態面對。「幸運的是（手術）按照計劃進行，現在我只是失去（部分）聽力，也不算太差」。

東京奧運後失去動力

參加東京奧運時，姬莉賀堅遜只有19歲。800米決賽，她不敵美國的穆爾（Athing Mu）獲銀牌，姬莉當時給自己的目標只是不要「包尾」，因此對賽果十分意外。

然而東京奧運的成功，對一名19歲的少女來說難以適應。她接受《曼徹斯特晚報》訪問時，表示賽後連續兩晚都興奮得無法入睡：「當你經歷過那樣的高峰，其餘的事情都會變得有點平凡。那種寒冬有點難以渡過。」

東京奧運奪銀，令姬莉賀堅遜大感驚喜，也為她生活帶來巨變。（Getty Images）

「很多人都會告訴你如何變得成功，但不會說一旦成功之後，你應該要怎麼做。」小時候遇生理挫折，這年19歲的她則遇上心理難關。「當你年輕時遇到這種情況，需花費雙倍時間才能讓自己保持在同一水平，非常難以應付。」

東京奧運之後，姬莉陷入難以提起動力的狀態，為此她決定停學，轉而成為全職運動員，日復一日地訓練，終在努力一年後，重拾屬於自己的生活節奏：「東京奧運之後，我不再感到壓力，唯一所想之事，便是不想成為一名曇花一現的選手。我想證明給所有人看，我能成為一名多面獎牌得主。」

姬莉賀堅遜希望證明自己，並非曇花一現選手。（Getty Images）

重新出發 巴黎奪金圓夢

雖然在2021及2023年鑽石聯賽奪冠，不過2022及2023年連續兩屆世錦賽獲亞軍，仍令她感到失望。這名英國跑手在布達佩斯離開賽道時，決心不再如此。

今年7月20日，姬莉賀堅遜跑出1分54.61秒，刷新個人最佳紀錄之餘，亦是英國史上最快。放眼整個800米歷史，她已成為第6快的跑手。

今年7月，姬莉賀堅遜創英國紀錄。（Getty Images）

以最佳狀態來到8月初的巴黎，姬莉賀堅遜在初賽及準決賽都以首名晉級，決賽她力壓跑出「PB」的埃塞俄比亞選手Tsige Duguma奪冠，衝線後她看着大螢幕確認結果，然後馬上掩面落淚。

頒獎時，姬莉賀堅遜激動落淚。（路透社）

「這幾年我真的成長了不少，今年是我真的嘗試踏出那一步的一年。」賽後姬莉接受BBC訪問時笑道，更豪言要挑戰打破世界紀錄。那個數年前陷入心理低潮的少女，彷彿已消失不見。

遇上挫折與陷入低潮，是每名運動員、每個人必經之路，有時候困難的並非它們本身，而是重新站起來的勇氣與毅力，姬莉賀堅遜或許深諳此道。畢竟，800米是一項需要在運動場跑兩圈的比賽。