孫楊復出︱錯過巴黎奧運被指「國內仍具競爭力」　明年誓再戰全運

中國游泳名將孫楊被禁賽51個月，刑期在今年5月底已屆滿，他理論上可趕及出戰巴黎奧運，但由於錯過中國隊奧運選拔賽，最終也未入選巴黎奧運大軍名單。

他一直在社交媒體平台宣揚自己仍有繼續練水，中國傳媒引述安徽省體育局知情人士消息：「剛剛國家體育總局來電，確認孫楊要來合肥」，指出已屆32歲的孫楊，將隨浙江隊參加8月25日至28日在合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽，成為他復出第一戰。



孫楊將隨參加8月25日至28日在合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽，成為他復出第一戰。（Getty Images）

孫楊風光游泳生涯被禁藥風波掩蓋

孫楊的游泳生涯曾經風光一時，他擅長中長距離自由泳，途程由200米到1500米不等，他保持的1500米世界紀錄，剛剛才在巴黎奧運被打破。2012年倫敦奧運是他最風光的一年，個人獨取2金1銀1銅，是歷來首個能在奧運贏得金牌的中國男泳手。2016年里約熱內盧奧運，他在禁藥爭議聲中仍獲得1金1銀。

他的游泳生涯長期受到不同禁藥事件纏繞，2014年被檢出對禁藥曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，中國游泳協會當然只向他提出警告，未作處罰，至同年底在國際泳聯（FINA）堅持下，才被補回停賽3個月，寬鬆懲罰引來譁然。

2019年世錦賽孫楊跟澳洲的賀頓（左）在頒獎台對峙一幕。（Getty Images）

孫楊的「小便是紫色」

各國泳手開始質疑孫楊復用禁藥，澳洲泳手賀頓（Mack Horton）率先對他公開批評，法國泳手拿確特（Camille Lacourt）更宣稱，孫楊的「小便是紫色」。2019年游泳世錦賽400米自由泳，獲得亞軍的賀頓拒絕跟冠軍孫楊同台，堅持站在一旁抗議。

當時外界仍未知道，孫楊2018年9月在中國的家中拒絕接受突擊檢查，與血液樣本採集員發生激烈衝突並示意下屬摧毀血液樣本。他最初因而被重判停賽8年，經國際體育仲裁法庭上訴，獲減刑近半至51個月。

孫楊於2012年倫敦奧運，打破了男子400米、1500米兩項自由泳奧運紀錄，當屆亦取下2金1銀1銅。（Getty Images）

堅持不退役 32歲孫楊誓返賽場

判罰令孫楊錯過東京奧運，並剛巧在巴黎奧運之前屆滿。沒有入選國家隊，對孫楊帶來一定打擊，他不時在微博上載自己練水的照片，一再堅持尚未打算退役。國內媒體分析，「年近33歲的孫楊再去強拼長距離項目並不現實，但是在200米自由泳、400米自由泳兩個項目上，他具備非常強的競爭力。特別是200米距離，孫楊仍然屬於國內頂尖和一流選手範圍。」

有關報道亦「戴頭盔」，補充道：「當然，這需要經過正式比賽的檢驗。既然短時間內無法參加國際比賽，國內賽事就會成為孫楊的試金石。全國夏季錦標賽的泳池中，我們將拭目以待這位潘展樂10歲時就下決心要超越的泳壇偶像究竟會是一個什麼樣的競技水平。」孫楊被指在今個周日起一連四天上演的全國夏季游泳錦標賽，參加200米及400米自由泳賽事。

同樣來自浙江的潘展樂，今夏在巴黎光芒四射，更刷新自己的100米自由泳世界紀錄，孫楊的途程則為200米以上，相信二人就算同場也不會正面交鋒，不過消息指孫楊劍指明年舉行的全運會，如果進展如他所料，這兩位中國游泳巨星或有機會並肩作戰。