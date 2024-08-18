史丹福大學成巴黎奧運大贏家　2016年畢業生江旻憓有份貢獻一金

巴黎奧運獎牌榜美國跟中國要鬥到最後一項才分出高下，不過如果要數出產最多獎牌運動員的一間專上院校，美國史丹福大學看來沒有對手——包括為香港贏得女子個人重劍金牌的江旻憓在內，今屆該校有59位分別代表14個不同國家或地區的運動員參賽，贏得12金14銀13銅共39面獎牌。

史丹福大學宣稱，這數字創下奧運史上任何學校在一屆奧運贏得最多獎牌的新紀錄，亦刷新該校之前保持的舊紀錄。



為香港贏得女子個人重劍金牌的江旻憓，亦是史丹福大學畢業生。(路透社)

學術與體育同樣強大的史丹福大學

位於美國加州的史丹福大學（Stanford University），在全球各項大學排行榜均長年位居前列，創校132年來培育出數之不盡的政治、經濟、藝術、文化界人才，名人校友除了香港人熟悉的李澤楷，還有江旻憓、高爾夫球名將Tiger Woods，以至已故美國總統胡佛（Herbert Hoover）。著名滑雪選手谷愛凌也在2022年隨媽媽谷燕昔日腳步，入讀史丹福。

該校不單學術研究出色，運動方面同樣表現出眾，歷年出產大量頂級運動選手。2016年里約熱內盧奧運，史丹福大學寫下27名參賽選手的紀錄，今屆巴黎奧運該校更有多達59名校友參賽，刷新本身保持的紀錄，而且同時寫下校史第六度在一屆奧運至少贏得20面獎牌的紀錄，過去5屆奧運，史丹福大學已累積128面奧運獎牌。

史丹福大學校友今屆奧運贏得的獎牌數量，高過大部分參賽國家。

史丹福可打入獎牌榜十大

史丹福校友在巴黎奧運贏得的39面獎牌，寫下單一學校在同一屆奧運的獎牌數量新紀錄。如果他們是一個國家，在獎牌榜甚至足以打入前十位，取代12金13銀15銅的意大利，位列第九，勝過德國、新西蘭和加拿大，跟第八位的韓國、第七位的英國，也僅為一、兩面金牌之差，相當厲害。

史丹福在今屆奧運的59位校友之中，37人代表美國出賽，他們豪取36面獎牌，最大獎牌來源是游泳隊。最著名一位是「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky），第四次參賽的她今屆再添2金1銀1銅，歷年累積9金4銀1銅，並列奧運史上金牌最高第二位。21歲的中美混血兒赫絲姬（Torri Huske）更加耀眼，個人獨得3金2銀，先後在比賽中勝過張雨霏和何詩蓓兩大中港頂級泳將。

江旻憓是史丹福今屆唯一海外金牌得主

今屆該校39位獎牌得主之中，8人為在校生，31人已畢業，2016年畢業的江旻憓正是其中一人。而39人當中，36人為美國代表，只有3人代表其他國家或地區，江旻憓是唯一一位不是來自美國本土的史丹福大學金牌得主。

有別於史丹福大學本身的統計，美國國家大學體育協會（National Collegiate Athletic Association／簡稱：NCAA）的統計只計算美國本土運動員的獎牌數量，因此數目稍有出入，NCAA以34面獎牌列史丹福為榜首，同樣出產不少頂級泳將的加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）以17面獎牌排第二，惟數量只及史丹福的一半。

擁有NBA巨星杜蘭特（Kevin Durant）這位明星校友的德州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin），則以16面獎牌排第三位。杜蘭特今屆奧運夥拍首戰奧運的史提芬居里（Stephen Curry），再次為美國贏得男子籃球金牌，連續四屆奧運都有金牌落袋。

連結：史丹福大學巴黎奧運獎牌得主全名單