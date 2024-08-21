網球︱「世一」冼拿兩次藥檢肥佬都無事　開脫理由不可思議

網球界突然爆出一枚震撼彈，男子單打世界排名第一球手冼拿（Jannik Sinner）今年三月曾兩度被檢出對禁藥呈陽性反應，不可思議的是，他並未因而受到任何懲罰。



男子單打世界排名第一球手冼拿（Jannik Sinner）今年三月曾兩度被檢出對禁藥呈陽性反應。（Getty Images）

今年3月兩次藥檢不合格

冼拿被指在印第安泉大師賽（Indian Wells），對一種名為氯司替勃（clostebol）的代謝產物呈低程度陽性反應，那是一種能幫助增加肌肉的類固醇。8日後，再次從他身上取得的測試樣本，依然對同一款代謝產物呈低程度陽性反應。

他當時即被自動臨時停賽，但冼拿上訴成功，獲准繼續比賽。國際網球誠信機構（ITIA）發現，冼拿是在毫不知情下，受他的物理治療師拿迪（Giacomo Naldi）提供的物品影響才被禁藥「污染」（contaminated）。拿迪當時以一款在意大利有售的噴劑，治療自己的手部傷口，然後再用在冼拿身上。

冼拿上訴成功，不用停賽。（Getty Images）

物理治療師意外「污染」冼拿

ITIA接受有關解釋，認為是次違規並非蓄意，冼拿因而在上周一個獨立審查委員會中洗脫任何犯錯或疏忽罪名，只會失去該次在印第安泉大師賽戰至四強的排名積分及獎金。冼拿通過聲明指出，「現在我會將這段具挑戰及非常不幸的時期拋諸腦後，我會繼續盡一切努力確保自己符合ITIA的反禁藥計劃，我有一個對遵守自身規則一絲不苟的團隊。」

運動員意外受禁藥「污染」的例子，可謂比比皆是，很多時都不被接納，例如俄羅斯花式溜冰選手華麗娃（Kamila Valieva），便在禁藥聆訊中以「誤服沾上爺爺哮喘藥的士多啤梨甜品」抗辯，惟法庭拒絕接受，判罰她停賽四年，當然那也要考慮到華麗娃體內的禁藥劑量，國際體育仲裁法庭（CAS）判決指華麗娃在13至15歲期間被俄羅斯隊醫處方開出多達56款藥物。

冼拿與教練Darren Cahill。（Getty Images）

禁藥尺度和底線難以觸摸

今年4月美國《紐約時報》爆出東京奧運前中國23名游泳運動員藥檢不合格，仍獲國際泳聯放行出戰東京奧運，事件曾引發軒然大波，包括已退役的美國「水神」菲比斯在內，多國著名泳手紛對世界反禁藥組織（WADA）的決定及運動的誠信表示質疑。當時中方的解釋是運動員入住的酒店廚房受污染，而且禁藥含量相當低。

該次事件成全球熱話，外界不願接受中方的解釋；然而今次冼拿「受污染」事件顯得更加不可思議的是，令他接觸到禁藥的對象是他身邊的物理治療師，在這種不可推卸責任的情況下仍獲開脫，實在令人對禁藥的尺度和底線感到難以觸摸，而不同運動對運動員犯禁的取態，也各有不同，沒有統一標準，外界根本難以拿捏。

教練Darren Cahill曾教導夏納6年

不得不提的一個疑點，是冼拿的教練Darren Cahill。他曾為「前一姐」夏納（Simona Halep）的教練長達6年，夏納2022年10月曾因對禁藥呈陽性反應，被罰停賽4年，今年2月上訴後減刑至9個月。

今次事件到底確為意外，還是人為，外人暫時無從得知，唯一肯定的是，冼拿的開脫說法難以令人信服。周一已展開的美國網球公開賽，冼拿被列為男單頭號種子。