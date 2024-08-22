C朗開YouTube頻道意外投震撼彈　女友悄悄升級成太太︱足球熱話

葡萄牙足球巨星C朗拿度，開設官方YouTube頻道，意外投震撼彈，他與拍拖多年的另一半佐真娜（Georgina Rodriguez）一起玩遊戲，遊戲名稱叫《Mr. & Mrs. Quiz》，諧音近似畢比特與前妻安祖蓮娜祖莉合演的荷里活著名電影《Mr. & Mrs. Smith》，本應想玩食字，同時也揭露二人或已結婚的消息。



C朗在開YouTube頻道，意外揭露或已結婚的消息。(截圖)

C朗與拍拖多年的另一半佐真娜一起玩遊戲，遊戲名稱叫《Mr. & Mrs. Quiz》。(截圖)

突以「太太」稱呼佐真娜

C朗2016年起跟曾在名店當售貨員的佐真娜蜜運，並共同育有一對女兒，佐真娜也是C朗另外三個孩子的繼母。一家七口常常在社交媒體分享生活點滴，曾經喜愛夜蒲的C朗，跟佐真娜一起後完全變成一個住家男人和好爸爸，二人長年甜蜜恩愛，佐真娜隨另一半喜好，常常做運動和健身。

可是C朗多年來似乎總是無意結婚，傳聞出現過不少次，沒有一次成真。直到今次他開YouTube頻道，不止遊戲名《Mr. & Mrs. Quiz》揭開二人已由情人升級成夫婦關係，C朗在這條影片中也是「太太」（wife）來稱呼佐真娜。

重溫佐真娜如何「收服」C朗：

影片內隱約可見C朗和佐真娜都戴上結婚戒指。(截圖)

影片藏「愛的證據」

再加上同一影片之內，隱約可見C朗和佐真娜都戴上結婚戒指，幾可確認佐真娜終於正式由女友的身份，升級為C朗太太。二人在此之前，並未公開婚訊，也沒有對外宣布已舉行任何結婚儀式。

39歲的C朗拿度，遇上佐真娜之前是個典型愛蒲愛玩的足球明星，常被小報拍下到夜店跟不同女子親熱鏡頭，亦一再受到強姦醜聞困擾。他喜歡小朋友，同時不愛受束縛，曾跟名模Irina Shayk拍拖五年，甚至已經訂婚，終仍分手收場，之後找代母先後誕下長子及一對龍鳳胎。他效力西班牙班霸皇家馬德里期間，在一次逛名店時跟當店員的佐真娜偶遇，這位西班牙美女成功將這個情場浪子收服。

佐真娜長年照顧C朗的3個子女，2017年為C朗誕下女兒，2022年再懷孕育有一對龍鳳胎，不幸地生育時男嬰夭折，只有女兒平安出生。二人互相扶持捱過難關，繼續每天享受家庭樂。