足球熱話｜C朗女友每月獲轉帳巨額家用　曾遭親戚批忘本暗裏反擊

曼聯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）與女友佐真娜（Georgina Rodriguez）愛得高調，西班牙一個電視節目近日大爆佐真娜的「家用」數目，及這位西班牙美女遭親人劣評。



西班牙《馬卡報》指，佐真娜目前1個月的「帶貨」收入約為8000歐元（約68000港元），但相信連同贊助、廣告等遠不止於此。電視節目《Viva La Vida》透露，C朗拿度每月都向佐真娜轉帳10萬歐元（約85萬港元）作為「家用」，以應付家庭及照顧孩子的開支。

佐真娜以媽媽的角色照顧C朗所有孩子：

由於C朗作為足球員經常需要外出，每當C朗不在家，佐真娜就擔當母親的角色，照顧家中4個孩子，當中包括C朗與他人所生的孩子，包括現年11歲的小C朗（Cristiano Jr）、由代母所生的雙胞胎Eva及Mateo，和佐真娜與C朗誕下的女兒Alana Martina。佐真娜目前懷有一對雙胞胎，出生在即。

佐真娜經常在Instagram分享與4個孩子的生活點滴，包括陪小C朗到曼聯簽約加入青年軍、與他們在家中做手工等，平日也獲孩子們以「媽媽」相稱。

《Viva La Vida》同時造訪了佐真娜西班牙的家鄉查拉市，當地人透露她「沒有出席」自己祖母的喪禮。今次已不是佐真娜首次被指不念親情，撫養她長大的叔叔Jesus今年初接受英國《太陽報》訪問時，直指她與C朗拍拖後便彷如消失了一般：「也許因為我們不像她那樣過着上流生活，所以她以我們為恥。我從不向她要求任何東西，但自從她與C朗拍拖後，她只打過一、兩次電話回來。」

Netflix早前推出佐真娜的紀錄片《我是洛迪古斯》。（Instagram）

佐真娜兒時因父親販賣入獄，而與叔叔Jesus同住，Jesus續指：「當時我負責供養佐真娜和她的姊姊，給她們買衣服、為她們付水電費。她們跟我同住，直到我的姐夫（佐真娜的父親出獄後）被遣返回阿根廷。」

佐真娜沒有正面回應親人指控，但她與其母及姐姐Ivana一直關係緊密，早前她就自己的Netflix紀錄片《我是洛迪古斯》在Instagram發表感言時，就特別向媽媽及姐姐道謝，並稱：「我們從來都是一個緊密的小小三口之家，我們變得越來越密不可分」，似是意有所指。