德國門將紐亞退出國家隊　歐國盃後第四名老將告別︱足球

德國國家隊門將紐亞（Manuel Neuer）宣布結束國家隊生涯，成為德國隊今夏第四位退役老將。

德國隊自從今夏歐洲國家盃後，出現一波功勳老將退隊潮，老將卻奧斯（Toni Kroos）決賽周前已預告歐國盃後掛靴，之後輪到前鋒湯馬士梅拿（Thomas Müller）。近日輪到隊長根度簡（İlkay Gündoğan），門將紐亞成為退下前線的最新一員。

撰文：彭仲謙



德國國家隊門將紐亞（Manuel Neuer）宣布結束國家隊生涯。（Getty Images）

紐亞：「退隊決定並不容易」

紐亞今日（22日）通過個人社交媒體宣佈退隊的消息。他在文中寫下：「認識我的人都知道退隊的決定並不容易。」

儘管他希望能為球隊繼續效力並參加2026年世界盃，但經過與家人及朋友的長時間討論後，他認爲現在是最好的時機讓自己退下來。他亦透過短片表達對德國隊及球迷的感謝。

38歲的紐亞為德國隊披甲15載，累積124次為國家隊上陣，曾以隊長身份帶領德國7年，直到今年較早前才被根度簡取代，他是2014年世界盃奪冠成員之一。他為德國出戰8項大賽，包括4屆世界盃及4屆歐國盃決賽周。今夏歐國盃8強不敵西班牙，是他國家隊生涯最後一仗。

2014年世界盃紐亞在7場賽事中僅失4球，助德國隊登頂寫下傳奇一章，並獲頒金手套獎。之後他繼續以隊長身份帶領球隊出戰2018年及2022年世界盃，但遺憾於分組賽出局。紐亞目前繼續效力拜仁慕尼克，他退隊後，32歲的達史迪根（Marc-Andréter Stegen）可望終於有機會「擔正」。