F1荷蘭站｜現役唯一美國車手撞車後起火　傳面臨「雙重炒魷」

F1（一級方程式）在一個月的暑假後展開下半季，排位賽繼續是「麥拿侖Vs韋斯達賓」，但更大的話題來自下游的威廉士車隊——現役中唯一的美國車手沙根特（Logan Sargeant）在自由練習中一次嚴重炒車，有傳令車隊決意提早換人。

另外，威廉士車隊更新戰車後排位賽一度取得好成績，最後卻出現更大憂慮。



威廉士今周為兩架戰車都帶來了大更新，惟周六的第三節自由練習（FP3），在不穩定的天氣和濕滑的賽道下，沙根特的戰車雖然用上了綠圈的晴雨胎，仍在三號彎出彎時失控、猛撞上防撞欄再彈回賽道中，戰車嚴重損毁，車尾更立刻起火、冒出濃煙，沙根特的比賽工程師即在無線電不斷叫他「跳出來、跳出來」，沙根特最後無恙，但戰車則嚴重損毁。

威廉士領隊華魯斯（James Vowles）坦言，這次意外對車隊來說「發生在最不幸的時間」，畢竟車隊剛剛才帶來更新，最新版本的零件並不充裕，「我們花了幾百小時去做更新，而且成果看起來不錯，但有時就是會發生這樣的事。最壞的一點是，我們只有小量的零件，但車子卻撞了牆。」

由於FP3和排位賽之間只得短短數小時，車隊未能及時修復賽車，沙根特未能出戰排位賽，但仍獲准參加周日的正賽，需由最尾起步。

沙根特的戰車撞毁後不久便起火。（Getty Images）

對威廉士來說禍不單行的是，主力車手艾邦（Alex Albon）在排位賽中本來獲得第8名，然而賽後不久卻遭取消資格，原因是車隊帶來的更新版底盤，超出了賽會技術規例中的容量上限，意味威廉士的「升級」或許根本無法採用，車隊發聲明表示會徹底調查情況。艾邦同樣要由尾位起步。

沙根特下季本已篤定由辛斯（Carlos Sainz）取代其席位，但現在他的生涯或進一步縮短，德國賽車媒體Auto Motor und Sport報道指，沙根特令戰車報銷，令華魯斯考慮在下一站的意大利站便換人，或由「車神」米高舒麥家的兒子米克舒密加（Mick Schumacher）做半季替補，若然成真，意味沙根特面臨「雙重解僱」。

米克舒密加是平治後備車手、2021和22年曾為哈斯車隊出戰F1。消息也指，華魯斯也曾跟紅牛商討是否可借用其青訓車手羅臣，無論如何，荷蘭站正賽都可能是沙根特今季最後一場F1賽事。

沙根特今站過後或許要暫別F1。（Getty Images）

荷蘭站排位賽，再一次由麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）獲得頭位，紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）次之，麥拿侖另一車手皮亞斯特利（Oscar Piastri）第3位；法拉利辛斯和平治的咸美頓（Lewis Hamilton）都令人意外地在Q2出局，當中咸美頓更因阻擋到紅牛車手佩雷斯，需罰退3格，終要由第14起步，辛斯本來排第11，但因艾邦被DQ，他將上移一格至第10起步。