日本羽毛球公開賽｜鄧謝配不敵中國組合獲亞軍　9月強勢戰香港賽

日本羽毛球公開賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪在決賽與中國隊的蔣振邦／魏雅欣爭冠。



鄧俊文和謝影雪今年3月曾在德國公開賽打入決賽，並擊敗韓國組合金元昊／鄭那銀奪冠，今次是兩人相隔5個多月再入決賽，對上賽事二號種子、中國的蔣振邦／魏雅欣，蔣振邦／魏雅欣今年已先後在印尼公開賽和澳洲公開賽奪冠，兩人因排名不及另外兩支中國組合，並沒有參加巴黎奧運。

謝影雪曾在2012年夥潘樂恩在日本賽奪得女雙冠軍。

鄧俊文、謝影雪出戰日本公開賽決賽。（路透社）

現場不時有香港球迷帶領打氣，高唱「Let's go Hong Kong, let's go」，中國球迷也會有所回應；首局中國組合佔上風，除了偶有失誤，往往打得相當具侵略性，令「鄧謝配」難以獲得主動權，香港隊13:21先輸一局。

第二局早段，鄧俊文／謝影雪調整過後有較好的開局，謝影雪一次精彩的勾對角反攻，打出4:1領先，兩人次局防守穩健得多，屢次從網前獲利，一度拉開分差到9:4，惟中國組合連得4分追至只落後1分，港隊仍以11:9率先進入技術暫停。惟中國組合在比賽重新展開後連奪5分反先，最終打出一波12:1，港隊12:21再輸一局，獲得亞軍。

「鄧謝配」下月將會返回主場出戰，參加9月10至15日在紅磡香港體育館舉行的香港公開賽。