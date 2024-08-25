巴黎殘奧｜香港代表團出發　陳浩源王婷莛任開幕禮持旗手

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）將在8月28日開幕，港隊大軍周六（24日）晚出發，並宣布由羽毛球代表陳浩源和乒乓球代表王婷莛出任持旗手。



羽毛球在2021年舉行的東京奧運才首度納入殘奧，陳浩源當時首度出戰，在男子WH2級單打獲得一面銅牌，今次是他第二屆、也事先張揚是最後一屆參賽，獲選為持旗手；而20歲的王婷莛在東京奧運時奪得C11級女單銅牌，今屆再力爭獎牌。大軍出發時，獲得不少市民打氣歡送。

39歲的陳浩源談到在個人最後一屆殘奧出任持旗手，指是「天時地利人和」：「咁啱開幕禮第二日冇比賽，隔咗一日，殘奧會好錫我和婷莛，選我哋做持旗手，讓我在運動員生涯最後剔埋呢個剔，覺得好感動。」

巴黎殘奧香港代表團出發。（彭仲謙攝）

陳浩源的家人包括母親和妻子，今屆都會親身到巴黎觀賽，雖然未必可以親眼見到他持旗、或要透過直播收看，但陳仍感滿足，「趕到尾班車做到呢件事，在最後一屆圓晒所有夢，在人生相簿加埋持旗入去，今次能走在香榭麗舍大街，更加浪漫。」並笑言不會坐輪椅、會以義肢步行，「希望大家見到我型啲，我也會Gel行個頭。」

這位港羽代表認為，持旗雖然有點吃力，「有三、四小時要行」，但認為持旗能代表香港、代表23名運動員，會成為比賽的動力：「落到球場不是太相信自己的時候，記一記住自己係持旗手，咁大嘅動力、咁多人相信自己，令自己比賽時動力更強。」

陳浩源（左）及王婷莛（右）將擔任殘奧開幕禮的香港持旗手。（彭仲謙攝）

早前曾談到想今屆獎牌「轉一轉顏色」的陳浩源，稱希望盡快到比賽場地視察環境，「很緊張心急去球場練波，試一試燈和風，希望這些微小的事不會影響我們發揮，然後將最好的帶給香港市民。」在陳浩源之後，暫未有另一位香港輪椅羽毛球代表，他坦言自己退役後或會失傳，「希望香港有這個做這們手藝咁專業嘅人，今屆可以透過電視直播帶給觀眾，等香港市民知道香港出咗個咁嘅運動員。」

殘奧香港代表團團長梁禮賢則透露，已有職員先行赴巴黎，除確保選手村每個房間都安排好冷氣，選手村環境比起奧運時也有所改善，他期望今屆殘奧跟上屆成績（2銀3銅）相若。

不少市民為一眾香港殘奧代表打氣。（彭仲謙攝）

殘奧羽毛球的分組抽籤也已經出爐，男子WH2級單打共有4個組別，作為二號種子的陳浩源身處D組，與智利的Jaime Aranguiz和馬來西亞球手Noor Azwan Noorlan一組，出線的話會進入8強；在男子SH6世界排名第一的朱文佳，於A組與印尼的Subhan Subhan、印度的Sivarajan Solaimalai和英國的Coombs Krysten，共有3個組別，也是先爭8強資格。