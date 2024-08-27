巴黎殘奧2024開幕禮懶人包　一文睇清時間地點內容及免費直播渠道

巴黎殘疾人奧運會（巴黎殘奧）將於香港時間周四（29日）凌晨正式開幕。本文詳列巴黎殘奧開幕禮的資訊，包括時間、地點、內容及直播詳情等。



巴黎殘奧開幕禮將在香榭麗舍大道及協和廣場舉行。（官方Youtube截圖）

巴黎殘奧開幕禮｜時間及地點

開幕禮於香港時間周日（29日）凌晨2:00至5:00舉行。與早前奧運一樣，今屆殘奧開幕禮繼續打破傳統，首次在體育場外舉行，會先從巴黎香榭麗舍大道拉開序幕，官方入場儀式則在著名的協和廣場舉行。

美國《新聞日報》指，為確保健兒及觀眾能順暢通行，香榭麗舍大道及協和廣場附近的鵝卵石路已暫時鋪上瀝青，待殘奧完結後便會拆除。

各代表團會從香榭麗舍大道遊行至協和廣場。（官方Youtube截圖）

巴黎殘奧開幕禮｜內容特色

由於開幕禮移師運動場以外，當地民眾能夠現場免費觀看儀式過程，只有在協和廣場最終舞台附近的座位需要門票。

今次開幕禮再次由巴黎奧運藝術總監Thomas Jolly負責，舞台及編舞指導則為瑞典芭蕾舞家Alexander Ekman擔任。後者代表作是2016年改編《天鵝湖》，因而聲名大噪，他在該芭蕾舞劇中，以6000公升水製造出人工湖。2017年創作的《PLAY》亦大受好評。

預計開幕禮最終舞台以舞蹈為主。（官方Youtube截圖）

《福布斯》報道指，今次表演將會起用殘疾舞者。Thomas Jolly解釋，希望通過今次獨特機會，向外界展示出殘疾人士在日常生活面對的重重困難：「這便是我邀請Alexander Ekman的原因，他的作品以突破身體極限而聞名。我們一同致力於此，希望讓他們與更平等和包容的社會更為契合。」

巴黎殘奧開幕禮｜香港隊持旗手

今次賽事共有約4400名運動員參加，當中港隊派出9男14女共23人。港隊持旗手由輪椅羽毛球代表陳浩源、乒乓球代表王婷莛擔任，兩人同樣於上屆殘奧奪銅。此外，今屆將打破以往由希臘代表團率先入場的傳統，由8人組成的難民隊先行入場。

另外，巴黎殘奧籌組委員會宣布，香港武打巨星成龍、法國女演員Elsa Zylberstein，以及舞蹈家Benjamin Millepied，將擔任今屆殘奧火炬手。

巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

巴黎殘奧｜香港隊累積131獎牌 余翠怡7金最威風 教練更是大贏家

巴黎殘奧將是陳浩源的告別戰。（Getty Images）

殘奧聖火26日於殘奧發源地、英國史托克曼戴維爾點燃，並由24名英國火炬手，從隧道穿過英倫海峽，傳遞予24名法國火炬手後，由後者帶到法國。火炬會被帶到沿海城市加萊（Calais），複製成12支火炬後，再傳遞至不同邊境城市，象徵巴黎首次主辦夏季殘奧的這12天。

巴黎殘奧開幕禮｜觀看直播方法

政府購入了2024巴黎殘奧的香港電視播映權，數間免費電視台都會直播開幕禮。

HOY TV 77台：凌晨1時55分

TVB Plus：凌晨1時55分

ViuTV 96台：凌晨2時

