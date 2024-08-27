巴黎殘奧︱奧運五環紋身解禁　運動員不再受這原因被取消資格

巴黎殘奧即將上演，正當外界預期那是夏季奧運會熱潮的延續，大家未必會留意到一些細節——例如殘奧會的標誌並非奧運五環，殘奧運動員如在比賽中展示奧運五環紋身，須面臨處罰甚至取消資格。

不過國際殘奧會（IPC）最新公布解除這項禁令，身上已有五環紋身的運動員，不用再為遮掩紋身而苦惱了。



左方是奧運五環標誌，右方是殘奧標誌。（Getty Images）

殘奧與奧運的分別

奧運會由國際奧委會（IOC）主辦，殘奧會則由國際殘奧會（IPC）主理，兩者是截然不同的機構和賽事，因此亦各自擁有自己的官方標誌。

大家之所以常將二者混為一談，因為他們確有不少共通之處，首屆殘奧1960年在羅馬舉辦，4年後在東京，跟夏季奧運會相同，之後多屆兩者在不同城市或國家上演，直到1988年漢城奧運起，夏季奧運會與殘奧會都是在同一城市舉行。

不少運動員身上都有奧運五環紋身。（Getty Images）

倫敦殘奧起嚴禁五環紋身

運動員在身上紋有奧運五環標誌的情況，近年愈來愈普遍，2012年倫敦殘奧開始，在比賽期間展示奧運五環紋身的運動員，會面臨懲罰甚至取消參賽資格。

殘奧會有別奧運，另有一套運動員守則，列明不能以身體作為宣傳工具，奧運五環亦包括在內，因此運動員需要遮掩奧運五環紋身才可作賽，英國殘奧泳手Josef Craig便曾因而在2016年在歐洲錦標賽奪冠後被取消資格，並需在之後的賽事遮掩左邊胸口上的五環標誌。

IPC首席品牌及傳訊總裁Craig Spence。（Getty Images）

巴黎殘奧前突然解禁

IPC發言人曾指，比賽前已在一次技術會議中向所有隊伍說明有關規則，還稱：「他們不是沒有被再次提醒相關規則」，那種顯得勞氣的語氣，明示「規則已很清楚，犯規被罰與人無尤」的公事公辦態度。有關規定相當嚴格，選手初次犯禁即被DQ，可是今屆巴黎奧運前，又突然改例。

IPC首席品牌及傳訊總裁Craig Spence經電郵回覆美國《紐約時報》時稱，「有這種紋身的運動員，不用再遮掩。」（Athletes with such tattoos do not need to cover them up）。他沒有說明突然解禁的原因，無論如何，這條顯得有點不近人情的規定獲解禁，對運動員而言也是好事。

殘奧標誌紋身。（Getty Images）

奧運五環標誌對殘奧選手的意義

雖然奧運和殘奧有兩個不同官方標誌，但在不少殘奧運動員心目中，奧運五環標誌對他們追求自我運動突破有着象徵意義。

曾四戰殘奧的美國泳手Rudy Garcia-Tolson便曾在2016年訪問中稱，「我完全感覺自己是個奧運選手」，他在2004年雅典殘奧起出戰每屆奧運都獲獎牌，共獲2金2銀1銅，他在背部左肩位置紋上奧運五環。