巴黎殘奧︱奧運五環紋身解禁　運動員不再受這原因被取消資格

巴黎殘奧即將上演,正當外界預期那是夏季奧運會熱潮的延續,大家未必會留意到一些細節——例如殘奧會的標誌並非奧運五環,殘奧運動員如在比賽中展示奧運五環紋身,須面臨處罰甚至取消資格。

不過國際殘奧會(IPC)最新公布解除這項禁令,身上已有五環紋身的運動員,不用再為遮掩紋身而苦惱了。



左方是奧運五環標誌,右方是殘奧標誌。(Getty Images)

殘奧與奧運的分別

奧運會由國際奧委會(IOC)主辦,殘奧會則由國際殘奧會(IPC)主理,兩者是截然不同的機構和賽事,因此亦各自擁有自己的官方標誌。

大家之所以常將二者混為一談,因為他們確有不少共通之處,首屆殘奧1960年在羅馬舉辦,4年後在東京,跟夏季奧運會相同,之後多屆兩者在不同城市或國家上演,直到1988年漢城奧運起,夏季奧運會與殘奧會都是在同一城市舉行。

不少運動員身上都有奧運五環紋身。(Getty Images)

倫敦殘奧起嚴禁五環紋身

運動員在身上紋有奧運五環標誌的情況,近年愈來愈普遍,2012年倫敦殘奧開始,在比賽期間展示奧運五環紋身的運動員,會面臨懲罰甚至取消參賽資格。

殘奧會有別奧運,另有一套運動員守則,列明不能以身體作為宣傳工具,奧運五環亦包括在內,因此運動員需要遮掩奧運五環紋身才可作賽,英國殘奧泳手Josef Craig便曾因而在2016年在歐洲錦標賽奪冠後被取消資格,並需在之後的賽事遮掩左邊胸口上的五環標誌。

IPC首席品牌及傳訊總裁Craig Spence。(Getty Images)

巴黎殘奧前突然解禁

IPC發言人曾指,比賽前已在一次技術會議中向所有隊伍說明有關規則,還稱:「他們不是沒有被再次提醒相關規則」,那種顯得勞氣的語氣,明示「規則已很清楚,犯規被罰與人無尤」的公事公辦態度。有關規定相當嚴格,選手初次犯禁即被DQ,可是今屆巴黎奧運前,又突然改例。

IPC首席品牌及傳訊總裁Craig Spence經電郵回覆美國《紐約時報》時稱,「有這種紋身的運動員,不用再遮掩。」(Athletes with such tattoos do not need to cover them up)。他沒有說明突然解禁的原因,無論如何,這條顯得有點不近人情的規定獲解禁,對運動員而言也是好事。

殘奧標誌紋身。(Getty Images)

奧運五環標誌對殘奧選手的意義

雖然奧運和殘奧有兩個不同官方標誌,但在不少殘奧運動員心目中,奧運五環標誌對他們追求自我運動突破有着象徵意義。

曾四戰殘奧的美國泳手Rudy Garcia-Tolson便曾在2016年訪問中稱,「我完全感覺自己是個奧運選手」,他在2004年雅典殘奧起出戰每屆奧運都獲獎牌,共獲2金2銀1銅,他在背部左肩位置紋上奧運五環。