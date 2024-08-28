蘇亞雷斯為昏迷舊隊友打氣　烏拉圭球員心律不正入院5天後去世

南美自由盃發生一宗慘劇，烏拉圭蒙特維多國民隊後衛Juan Izquierdo上周四（22日）在面對聖保羅的比賽中因心律不正倒地後，巴西時間周二（27日）去世，終年27歲。

烏拉圭球星蘇亞雷斯（Luis Suarez）上周日在比賽中入球後，拉起球衣露出印有為他打氣字句的T裇；聖保羅亦於同日比賽中，以不同方式支持Juan Izquierdo，惟該名烏拉圭球員未能渡過難關。



上周四的南美自由盃16強次回合，蒙特維多國民隊0：2不敵聖保羅。比賽第84分鐘，中堅Juan Izquierdo在附近沒有對手情況下，突然步履不穩地倒下，隨後軍醫及救護車迅速入場，將他送往當地的愛因斯坦醫院救治。

Juan Izquierdo倒地後，由救護車送往當地醫院治理。（路透社）

英國《每日鏡報》他當時心臟驟停並陷入昏迷，送院後醫生指Juan Izquierdo情況變差，或有生命危險，其家人、妻子及2歲的女兒都到醫院等候結果。

蘇亞雷斯與Juan Izquierdo，在2022年曾一同效力蒙特維多國民隊，周日國際邁亞密對FC辛辛那提的比賽中，這名烏拉圭球星開賽僅30秒便先拔頭籌，打破該球會史上最快入球紀錄。隨後他拉起球衣，露出裏面印上「Fuerza Juan」的T裇，意為「給予Juan力量」。

蘇亞雷斯周日入球後，為垂危的舊隊友打氣。（路透社）

聖保羅在周日的比賽前，全部球員亦穿上印有「Fuerza Juan」的特別球衣，並於大銀幕上顯示Juan Izquierdo的照片，寫上「Foca Juan」，意為「Juan堅強」。

不過他們的窩心打氣，未能幫助Juan Izquierdo渡過難關。醫院在巴西聖保羅當地時間8月27日，宣布該名球員「因心律不齊引起心肺驟停及大腦死亡」而去世。

蒙特維多國民隊發表聲明，悼念這位陣中球員：「球員以最深切及震驚心情，宣布敬愛的球員Juan Izquierdo去世。我們向他的家人、朋友、同事及親人致以最誠摯的哀悼，整支蒙特維多國民隊，都為失去他而感到哀痛。安息吧Juan，你將永遠與我們同在。」

路透社報道，烏拉圭足總對此表示極度悲傷，暫停該國甲組及乙組聯賽賽事；巴西足總主席艾拿度洛迪古斯（Ednaldo Rodrigues）宣布，旗下所有在當地時間周三舉行的賽事，都會進行一分鐘默哀。

27歲的Juan Izquierdo在2022年首次效力蒙特維多國民隊，但當季上陣次數寥寥。上季他加盟蒙特維多利物浦後，以主力身份助球會首奪烏拉圭甲組聯賽冠軍。今季他回歸蒙特維多國民隊後備受重用，各項賽事已上陣23場，並有1次入球。