千鈞一髮！韋斯咸中場慶祝入球仍一眼關七 及時出手救水晶宮球僮
撰文：吳慕兒
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一個優秀中場球員，其中一項重要特質就是在球場內任何時間都保持良好視野，韋斯咸中場湯馬士蘇錫克（Tomáš Souček）在周六作客水晶宮一仗作出完美示範。
說的不是他為韋斯咸67分鐘先開紀錄的入球，而是當他跟隊友跑到場邊跟球迷慶祝時，發生的危險一幕。
韋斯咸入球慶祝幾乎樂極生悲
韋斯咸今季首仗主場1：2不敵阿士東維拉，本周作客同級對手水晶宮，當然希望打開勝利之門，因此當蘇錫克入球後，韋斯咸球員和球迷都十分興奮，這是能夠理解的。
蘇錫克和隊友跑到作客的韋斯咸球迷面前慶祝，不料幾乎發生樂極生悲一幕——韋斯咸球迷手舞足蹈地興奮慶祝時，場邊的LED廣告板不勝負荷，部分球迷如骨牌效應般跌入球場草地範圍，恐怖的是，其中一個倒下的大型屏幕剛好壓在一個水晶宮球僮身上，而從韋斯咸球迷的角度，他們都看不到這個本身跪坐在廣告板前方的小球僮。
蘇錫克及時救小球僮連環圖：
蘇錫克第一時間出手救人獲讚英雄
幸好蘇錫克在跟隊友慶祝入球之際，仍保持高度警覺，他第一時間察覺到危險，飛快伸出手捧住屏幕，以免重量壓到小球僮身上。當時大部分球員和球迷仍不知就裏，繼續忘我慶祝，帕基達甚至來湊熱鬧，壓在已倒地球迷身上玩鬧。
小球僮在他和隊友查洛保雲（Jarrod Bowen）合力幫助下終「逃出生天」，惟看來仍一臉受驚的樣子，一班韋斯咸球員窩心地擁抱和安慰對方。
保雲賽後更將球衣送給這位水晶宮球僮，他憶述這個驚險一刻時說，「我只能夠盡快抓他出來，那只是出於本能。見到他沒事就好了。」
從直播畫面看到這驚嚇一刻的球迷，紛紛在社交平台大讚蘇錫克是英雄，「蘇錫克拯救球僮免被壓倒，絕對是個英雄」，「湯馬士蘇錫克．入球者．英雄。」
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