千鈞一髮！韋斯咸中場慶祝入球仍一眼關七　及時出手救水晶宮球僮

一個優秀中場球員，其中一項重要特質就是在球場內任何時間都保持良好視野，韋斯咸中場湯馬士蘇錫克（Tomáš Souček）在周六作客水晶宮一仗作出完美示範。

說的不是他為韋斯咸67分鐘先開紀錄的入球，而是當他跟隊友跑到場邊跟球迷慶祝時，發生的危險一幕。



韋斯咸球迷手舞足蹈地興奮慶祝時，場邊的LED廣告板不勝負荷，倒下的大型屏幕剛好壓在一個水晶宮球僮身上。(截圖)

韋斯咸入球慶祝幾乎樂極生悲

韋斯咸今季首仗主場1：2不敵阿士東維拉，本周作客同級對手水晶宮，當然希望打開勝利之門，因此當蘇錫克入球後，韋斯咸球員和球迷都十分興奮，這是能夠理解的。

蘇錫克和隊友跑到作客的韋斯咸球迷面前慶祝，不料幾乎發生樂極生悲一幕——韋斯咸球迷手舞足蹈地興奮慶祝時，場邊的LED廣告板不勝負荷，部分球迷如骨牌效應般跌入球場草地範圍，恐怖的是，其中一個倒下的大型屏幕剛好壓在一個水晶宮球僮身上，而從韋斯咸球迷的角度，他們都看不到這個本身跪坐在廣告板前方的小球僮。

蘇錫克及時救小球僮連環圖：

蘇錫克第一時間出手救人獲讚英雄

幸好蘇錫克在跟隊友慶祝入球之際，仍保持高度警覺，他第一時間察覺到危險，飛快伸出手捧住屏幕，以免重量壓到小球僮身上。當時大部分球員和球迷仍不知就裏，繼續忘我慶祝，帕基達甚至來湊熱鬧，壓在已倒地球迷身上玩鬧。

小球僮在他和隊友查洛保雲（Jarrod Bowen）合力幫助下終「逃出生天」，惟看來仍一臉受驚的樣子，一班韋斯咸球員窩心地擁抱和安慰對方。

水晶宮小球僮事後受驚，韋斯咸球員窩心地擁抱和安慰對方。（路透社）

保雲賽後更將球衣送給這位水晶宮球僮，他憶述這個驚險一刻時說，「我只能夠盡快抓他出來，那只是出於本能。見到他沒事就好了。」

從直播畫面看到這驚嚇一刻的球迷，紛紛在社交平台大讚蘇錫克是英雄，「蘇錫克拯救球僮免被壓倒，絕對是個英雄」，「湯馬士蘇錫克．入球者．英雄。」