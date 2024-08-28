西甲︱奧莫終能註冊後備上陣　夢幻地標戰領巴塞反勝毋負10年等待

西甲豪門巴塞隆拿今夏重點收購、身價6000萬歐元的丹尼爾奧莫（Dani Olmo），加盟後卻因未符合財政公平條款遲遲未能註冊及上陣，經過兩周以來複雜及牽涉多個球員的操作後，今晨終能披上巴塞戰衣，首度為這間青年軍年代已效力多年的母會一隊上陣。

巴塞今仗西甲作客華歷簡奴，奧莫先列後備，他在半場入替後改變戰局，完場前更以入球為巴塞奠勝，完美上演一場夢幻地標戰。可惜正選上陣的17歲防守中場新星貝奴爾（Marc Bernal）重創離場，為這場得來不易的勝仗蒙上陰影。



丹尼爾奧莫（Dani Olmo）夢幻地標戰領巴塞反勝。（Getty Images）

半場後備入替領巴塞反勝

巴塞與德國主帥菲力克（Hansi Flick）仍處於磨合期，球隊發揮再次未如理想，今場9分鐘已先落後， 上半場巴塞落後0：1，半場菲力克調走表現不佳的費蘭托利斯，以奧莫入替。

這位26歲中場在重返巴塞的處子戰，甫上陣已顯示身價，巴塞下半場重掌中場節奏，60分鐘先由柏迪扳平，73分鐘利雲度夫斯基的入球因犯規在先被推翻，到83分鐘耶馬為奧莫送上助攻射入奠勝球，奧莫跑到作客的巴塞球迷面前開心慶祝這個特別時刻。這個入球助巴塞2：1反勝華歷簡奴，西甲開季3連勝，全部都是驚險地贏2：1。

奧莫等待10年的巴塞一隊地標戰

奧莫兩星期前已加盟巴塞，足足等待到第三輪才可上陣，全因球會未達西甲財政公平條款要求。在根度簡自願放棄餘下兩年人工解約離隊、球隊以2000萬歐元將年輕中堅菲爾（Mikayil Faye）賣到雷恩、另一小將洛基（Vitor Roque）外借貝迪斯，最新再加上守將基斯甸臣受傷缺陣四個月，按例騰出他受傷期間的80%人工，奧莫才終於成功註冊成為巴塞球員。

不過奧莫說等待是值得的，「地標戰我期待已久，它不能夠更加理想。」他說的等待，或許不止由再次加盟巴塞至今的兩星期，而是連同青年軍年代起計算——在加泰隆尼亞城市Terrassa出生，奧莫9歲已加入巴塞青年軍，在拉馬西亞學藝多年，一路路晉升為青年軍隊長，16歲那年他卻在父親安排下毅然轉投克羅地亞球隊薩格勒布戴拿模，踢出名氣後轉投德甲球隊RB萊比錫4年，今夏歐國盃為西班牙上陣光芒四射，終再獲巴塞招手，大有衣錦還鄉的味道。

今夏歐國盃奧莫助西班牙奪冠後，重返巴塞。（Getty Images）

「等待是值得的」

處子戰便取得入球，奧莫說他很開心，「我感覺非常好，我真是很期待。今天終於發生了，我很開心能夠幫助球隊，能夠入球感覺更好，我很高興。」

他足足為今天等了10年，更開心的可能是幫助母會巴塞在艱辛中獲3連勝，暫列西甲榜首。「巴塞已經很多年未有這裏（華歷簡奴）贏波，這是個很艱難的球場，因此最終賽果實在無與倫比。」

不幸的是，今場正選上陣的17歲防守中場貝奴爾（Marc Bernal）重創離場，他證實膝部十字韌帶受傷，菲加克賽後直言：「更衣室內沒有一個人感到高興」。