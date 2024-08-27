碧咸感人影片紀念見艾歷臣「最後一面」　英格蘭名宿齊悼念老帥

英格蘭前領隊艾歷臣（Sven-Goran Eriksson）周一（26日）去世，終年76歲。昔日曾隨他麾下的前英軍球員紛紛悼念，隊長碧咸（David Beckham）感人分享兩人數月前並肩慢行的影片，並寫道：「當時我們已知這是互相道別。」



艾歷臣早前在紀錄片《Sven》中向球迷作最後告別。（Youtube截圖）

艾歷臣年初自揭患上末期胰臟癌

艾歷臣今年初自揭患上末期胰臟癌，指最多只剩一年壽命。串流影片商Amazon Prime為這名瑞典名帥拍攝的紀錄片《Sven》，上周五（23日）正式發布，他在片中向球迷作最後告別：「我希望你會記得，我是一名積極地竭盡所能的人，不用覺得遺憾，微笑吧。」

2001年，他成為英格蘭國家隊史上首名非英籍主帥，帶領碧咸、謝拉特、林柏特等黃金一代出戰各項國際賽事，惟5年任期內未能奪得任何錦標，最佳成績是兩度打入世界盃8強。

碧咸特別帶紅酒到瑞典探望

碧咸2000年被看守領隊彼得泰萊（Peter Taylor）任命為國家隊隊長，艾歷臣接任後讓他繼續戴上臂章。艾歷臣早前透露，碧咸得悉他身患絕症後，帶上數支有特別意義的紅酒，親身到瑞典與他見面，令他感動不已。

碧咸在艾歷臣麾下擔任英軍隊長。（Getty Images）

碧咸：永遠感激艾歷臣

家人周一公布艾歷臣死訊後，碧咸在Instagram分享一條兩人背對鏡頭、並肩慢行的影片。從兩人外貌看來，加上艾歷臣略微蹣跚的步伐，應為碧咸此前特地去探望他的「最後一面」，萬人迷感人悼念昔日波士：「我們笑過、哭過，也知道我們正在互相告別……感謝你一如以往地熱情、關懷別人、冷靜，亦是一名真正的紳士。」

影片被設置成靜音，因此無法聽到兩人交談內容。碧咸續寫道：「我將永遠感激你任命我為你的隊長，我更永遠銘記與你及你家人在這一天的最後回憶……感謝你艾歷臣，以及你最後對我說的那一句『放心吧，一切都會安好的（It will be ok）』。」

朗尼：「安息吧，Sven，一個特別的男人」

除碧咸外，不少前英軍球員亦在社交媒體悼念這名前教頭。朗尼17歲時首次代表「三獅軍團」出戰，當時領隊正是艾歷臣。2006世界盃八強不敵西班牙一役，他因踩到卡華奴而被紅牌逐出場，賽後艾歷臣在記者會極力維護這名當年只有20歲的前鋒：「我覺得比起我，你們更需要朗尼。他是英國足球的金童，所以別殺死他。不管他是有意還是無意，都不要理會，你們需要他去贏得2008歐國盃。」

朗尼在X（前稱Twitter）形容艾歷臣為「特別的人」：「感謝你帶來的回憶、幫助及建議，為他所有家人及朋友祈禱。」

「長人中鋒」高治（Peter Crouch）亦稱這則消息令人傷心：「他是一名偉大的人。艾歷臣曾在外界不少質疑之中，給予我首次代表國家隊機會，我將永遠感激他。他會被懷念的。」